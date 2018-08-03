FCC’den 5G düzenlemesi

Birçoğumuzun henüz piyasaya çıkmamış telefonların geçtiği onay süreci sayesinde aşina olduğumuz FCC (Federal Communications Commission), ABD genelinde her türlü haberleşme düzenlemesinden sorumlu bağımsız devlet birimi olarak görev alıyor. Görev tanımında internet ve 5G gibi günümüz çağını yakından ilgilendiren konular da var.



FCC son yaptığı bir kural değişikliğiyle "One Touch Make Ready" olarak adlandırılan, servis sağlayıcıların kendi telefon/haberleşme direklerini dikebilmelerine olanak tanıdı. Daha önceleri FCC, servis sağlayıcıların direkleri ortak kullanmasını zorunlu koşuyordu. Bu durum da hali hazırda direkleri olan AT&T ve Verizon gibi köklü firmaların işine geliyordu. Özellikle Google, yeni altyapı çalışmalarında bu firmalarla anlaşamayarak wi-fi çözümlerine yönelmeyi tercih ediyordu.



FCC tarafından yapılan değişiklik direklerle sınırlı değil. 5G’nin kullanılacağı 24GHz ve 28GHz bantları için ihale koşulları hazırlanmış durumda. FCC bununla da sınırlı kalmayarak, 37GHz, 39GHz, 47GHz bantları için de ilerleyen dönemlerde talebe bağlı olarak ihale sürecinin açılacağını bildirdi.



28Ghz için ilk ihale 14 Kasım’da yapılacak. Diğer bantlar için ihale süreci için henüz bir takvim belirlenmiş değil. Alınan kararlarla ABD’de 5G kullanımının daha hızlı yaygınlaşması için önemli adım atılmış oldu.

https://www.engadget.com/2018/08/02/fcc-one-touch-make-ready-and-5g-auction-plans/