FM 2019’a Pazartesi günü zam geliyor!

Futbol hayranlarının merakla beklediği Football Manager 2019’un çıkışına az bir süre kala üzücü bir haber aldık. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Pazartesi günü FM 2019’un fiyatı artacak.

FM 2019’un fiyatı 24 Eylül’den itibaren 119 TL’den 179 TL’ye çıkacak. Yapılan açıklamaya göre zammın gelmesi biraz daha gecikebilir ancak her halükarda oyunun fiyatı 179 TL’ye yükselecek.

Steam’de ön siparişe özel olarak yüzde 10’luk bir indirim indirimi bulunuyor. Şuanda Steam’de 107 TL’ye satın alabilirsiniz. Oyunu almayı düşünenlere acele etmelerini tavsiye ederiz.

FM 2019, 2 Kasım tarihinde PC ve MAC platformlarına çıkacak. Oyunun diğer sürümlerinden olan FM 2019 Touch iOS, Android, PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Mobile ise iOS ve Android platformlarına çıkacak.