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FM 2019’a Pazartesi günü zam geliyor!

Oyun fiyatları, döviz kurundaki yükselişten etkilenmeye devam ediyor. Football Manager resmi Twitter sayfasından yapılan açıklamaya göre FM 2019 fiyatına zam gelecek!
8 ay
13,5b
1
19
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Futbol hayranlarının merakla beklediği Football Manager 2019’un çıkışına az bir süre kala üzücü bir haber aldık. Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre Pazartesi günü FM 2019’un fiyatı artacak.

FM 2019’un fiyatı 24 Eylül’den itibaren 119 TL’den 179 TL’ye çıkacak. Yapılan açıklamaya göre zammın gelmesi biraz daha gecikebilir ancak her halükarda oyunun fiyatı 179 TL’ye yükselecek.

Steam’de ön siparişe özel olarak yüzde 10’luk bir indirim indirimi bulunuyor. Şuanda Steam’de 107 TL’ye satın alabilirsiniz. Oyunu almayı düşünenlere acele etmelerini tavsiye ederiz.

FM 2019, 2 Kasım tarihinde PC ve MAC platformlarına çıkacak. Oyunun diğer sürümlerinden olan FM 2019 Touch iOS, Android, PC ve MAC platformlarına, FM 2019 Mobile ise iOS ve Android platformlarına çıkacak.


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rambocuk 8 ay
Ekmek bile %50 zam yiyor, millette parada yok, osmanlıya döndük ama çöküş dönemine ülkenin her şeyini sattığı döneme, bir Mustafa daha çıkmayacak köle olacağız hepimiz
Ekmek bile %50 zam yiyor, millette parada yok, osmanlıya döndük ama çöküş dönemine ülkenin her şeyini sattığı döneme, bir Mustafa daha çıkmayacak köle olacağız ...
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deoks 8 ay
CODEX, SKIDROW, CPY hadi koçlarım ezdirmeyin bizi :D
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Spider_hip 8 ay
Tam olarak zam diye düşünmemek lazım aslında. Yani bu durum yapımcının ekstra para kazanmasını sağlamıyor. Hatta muhtemelen yine normalden daha az kazanacaktır. Aynı şey benimde başıma geliyor. Yazılım, tasarım yapıyorum. Sonuçta, bilgisayar, hosting, domain, elektrik, her şeyimiz dolara endeksli. Dolar 3,5 tan 7 ye çıkıyor. Yani 2 kat artıyor, dolayısıyla benim maliyetlerimde artıyor. Kalkıp müşteriye aylık 500 yerine 700 olsun deyince, oooo zam mı yapıyorsun diyor. Yooo ne zam mı? 500'den 1000'e çıkarsam bile aslında zam yapmış olmam, aynı miktarımı korumuş olurum. Ben %45 artış yaparak aslında %55 zarar ediyorum geçen seneye göre. Çünkü dolar %100 arttı. Ama anlatamıyorsun işte.20-30 tl ye domain alınırken, şimdi 1 domain oldu 100tl. 600tl ye aldığım host oldu 1200tl. Zamanında 1600tl ye aldığım ekran kartı şimdi 3500tl. Valla aslında en rahatı dolarla çalışmak lazım. Hiiiç öyle senede bir falan ne yalvarır gibi artış konuşmak zorunda kalmayacaksın.
Tam olarak zam diye düşünmemek lazım aslında. Yani bu durum yapımcının ekstra para kazanmasını sağlamıyor. Hatta muhtemelen yine normalden daha az kazanacaktır....
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Guest-907EA767C 8 ay
istikrar
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Tommy Shelby 8 ay
Her şeye zam geliyor
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CXath1 8 ay
Az yapmışlar bence. Hesaplayınca bu dolar kuruyla en az 200 olması lazım.
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Haderslev 8 ay
Surada bari siyaset yapmayin yahu [>:]
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Ucan Hollandalı 8 ay
Hangi eşşek 1 ay önce steam kuru sabitlendi diye bagırıyordu steam ana konusunda.
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OT_MARİ 8 ay
Zam Zam Zam Zammmmm...Yurt dışında olduğum halde bunları duymakdan bıkdım.Allah yardımcınız olsun.Öyle bir hayat yaşamak istemezdim.Sizede yaşatanlar hesabını verir inşallah...
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 ay
oyun oynayan son nesil olacaz sanırım
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deoks 8 ay
CODEX, SKIDROW, CPY hadi koçlarım ezdirmeyin bizi :D
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rambocuk 8 ay
Ekmek bile %50 zam yiyor, millette parada yok, osmanlıya döndük ama çöküş dönemine ülkenin her şeyini sattığı döneme, bir Mustafa daha çıkmayacak köle olacağız hepimiz
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Ltf19 8 ay
Lan radyoya zam geldi sandım bi an 🤣🤣. Nasıl bi ruh halindeysem. 😂
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