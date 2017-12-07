FPS oyunu Homefront, Humble Store'da ücretsiz

First-person shooter oyunu Homefront kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyunun senaryo modu ve çoklu oyuncu oynanış modu bulunuyor. Oyun Steam'de 31 TL'ye satılıyor.

Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Homefront 9 Aralık 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Humble Store'da ücretsiz üyelik açıp ürünü sepete ekleyerek herhangi bir ücret ödemeden Steam kodunu edinebilirsiniz.

Homefront Mart 2011'de PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için çıkmıştı. Mayıs 2016'da ise serinin yeni oyunu Homefront: The Revolution PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıktı.

Homefront'un tanıtım yazısı şu şekilde: "Gerçekçi bir yakın gelecek dünyasının korkutucu yüzünü keşfedin. İşgal altındaki ABD’yi konu alan bu kabusta tanıdığınız her şey yabancı gelecek. Direniş hücreniz özgürlük adına bu olumsuz koşullarda düşmana karşı gerilla savaşı başlattığında, aklınızdan çıkmayacak karakterlerin yanında savaşa katılacaksınız. Savaşın insanlık üzerindeki etkisine şahit olun. John Milius’un kaleme aldığı etkileyici hikaye, interaktif 1. şahıs ara demolar yoluyla anlatılıyor."

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Homefront_Humble_Storeda_Ucretsiz-89460.htm