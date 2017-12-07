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FPS oyunu Homefront, Humble Store'da ücretsiz

Mart 2011'de çıkan FPS oyunu Homefront kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu yaklaşık iki gün boyunca Humble Store'dan ücretsiz olarak edinerek Steam hesabınıza ekleyebilirsiniz.
1 yıl
4,8b
1
20
Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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FPS oyunu Homefront, Humble Store'da ücretsiz
First-person shooter oyunu Homefront kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. Oyunun senaryo modu ve çoklu oyuncu oynanış modu bulunuyor. Oyun Steam'de 31 TL'ye satılıyor.
Her zaman olduğu gibi, ilgilenenler oyunun bir adet kopyasını Humble Store üzerinden alıp ardından Steam'de aktif edebilirler. Homefront 9 Aralık 20:00'a kadar ücretsiz olarak dağıtılacak. Humble Store'da ücretsiz üyelik açıp ürünü sepete ekleyerek herhangi bir ücret ödemeden Steam kodunu edinebilirsiniz.
Homefront Mart 2011'de PlayStation 3, Xbox 360 ve PC için çıkmıştı. Mayıs 2016'da ise serinin yeni oyunu Homefront: The Revolution PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıktı.
Homefront'un tanıtım yazısı şu şekilde: "Gerçekçi bir yakın gelecek dünyasının korkutucu yüzünü keşfedin. İşgal altındaki ABD’yi konu alan bu kabusta tanıdığınız her şey yabancı gelecek. Direniş hücreniz özgürlük adına bu olumsuz koşullarda düşmana karşı gerilla savaşı başlattığında, aklınızdan çıkmayacak karakterlerin yanında savaşa katılacaksınız. Savaşın insanlık üzerindeki etkisine şahit olun. John Milius’un kaleme aldığı etkileyici hikaye, interaktif 1. şahıs ara demolar yoluyla anlatılıyor."

https://www.bolumsonucanavari.com/Haberler-Homefront_Humble_Storeda_Ucretsiz-89460.htm Yorum Yaz
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ALKaraca 1 yıl
Ekledim kütüphaneye.
Kuzey Kore'nin ABD yi işgalini anlatıyor.
Özellikle ABD halkına korku aşılamaya yönelik bir oyun
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alemburda34 1 yıl
oynamam ama bedava olduğu için aldım. Eminim benim gibi yapan çok kişi var.
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mementopolis 1 yıl
Amerikan probagandasi. Biraz empati olsa baskalarina gizliden zülüme tesvik etmezlerdi. "Cikarlar söz konusu"
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ardaturco 1 yıl
Gerçekten güzel oyun. Oyunda bordo bereli oluyorsun ve İsrail’le savaşıyorsun oyun Kudüs’ün fethiyle bitiyor
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sniper23 1 yıl
Bedavaya aldım, ama oyunun kalitesi cidden çok düşük.
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enja 1 yıl
grafikler çok kötü indirmeye değmez
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21Temmuz 1 yıl
bunu oynatacak pc olmadığından youtubeden izliyorum .
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Meticulous 1 yıl
torrent indirip oynamıştım 3-5 yıl önce. leş gibi bi oyundu.
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07kubi07 1 yıl Meticulous
Meticulous
torrent indirip oynamıştım 3-5 yıl önce. leş gibi bi oyundu.

aynısını bende yaptım direk silmiştim :D
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RavenoLL 1 yıl
Teşekkürler
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anyhow 1 yıl
eyvallah kaptım
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GilbertoRodriguez 1 yıl
Taaa ilk çıktığında mı ne almıştım d&r dan 40 tl mi neydi
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hacı1992 1 yıl
Sonbahar indirimlerinde alacaktım. Son anda vazgeçmiştim. Oyunun çok kısa olduğuna dair olumsuz yorum çok.
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burgfb 1 yıl
Teşekkürler
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