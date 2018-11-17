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Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı sildi

Facebook’un açıkladığı verilere göre geçtiğimiz 6 ay içerisinde platformdan 1,5 milyardan fazla sahte hesap silinmiş. Şeffaflık raporu için paylaşılan bilgilere gelin hep birlikte bakalım.
6 ay (Son Güncelleme: 6 ay)
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sosyal medya
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı sildi
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Son zamanlarda yaşanan süreçlerden dolayı devamlı kötü anılan sosyal medya platformu Facebook, 2018 yılının ilk yarısını kapsayan şeffaflık raporunu yayınladı. Şirketin söylemine göre ABD; Facebook ürün ve hizmetlerine erişimin nerelerden olduğu, yerel yasalara dayanan içerik kısıtlamalarının sayısı, telif hakkı ve ticari mal ihlal raporları gibi konularda firmadan bilgi talep etti.

Taciz ve zorbalığa geçit yok

Şeffaflık raporunun bir parçası olarak topluluk standartlarını uygulama raporunu da yayınlayan şirket, çıplaklık, cinsellik, sahte hesaplar, nefret söylemi, spam, terörizm, şiddet vb. Facebook kurallarına aykırı içeriklerin kaldırılması konusunda yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Raporun parçası olarak, zorbalık ve taciz, çocuk istismarı konularını kapsayan iki yeni kategori sunuldu.

1,5 milyar sahte hesap silindi

Rapor içerisinde oldukça kapsamlı veriler bulunsa da, geçtiğimiz Nisan ve Eylül ayları arasında toplam 1.5 milyardan fazla sahte hesabın platform üzerinden silindiği öğrenildi. Topluluk kurallarına aykırı durumlarından dolayı kaldırılan içerikler hakkında da istatistikler sunan firma, kullanıcılar rapor etmeden önce sakıncalı içeriklerin sadece yüzde 14,9’unu kendisinin bulup silebildiğini açıkladı. Bu konu üzerine çalışmaların daha iyi bir seviyeye getirilmesi gerekliliği çok açık bir gerçek.

Ayrıca Bkz. "Tüm Facebook yöneticilerine Android cihaz kullanma zorunluluğu geldi"

Hükümetlerin istekleri artıyor

Hükümetlerin Facebook’un kapısını çalıp kullanıcılara ait verileri isteme oranı dünya çapında yüzde 26 artış gösterdi. 2017’nin ikinci çeyreğinde 82,341 olan istek sayısı 103,815’e yükseldi. Amerika’da ise bu artış yüzde 30 olarak belirtildi. İsteklerin yüzde 56’sında Amerikan hükümeti, Facebook’un kullanıcıya bildirim yapmasını yasakladı.


https://www.engadget.com/2018/11/15/facebook-transparency-report-fake-account-removal/ Yorum Yaz
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Mad Mushroom 6 ay en beğenilen
Facebook kullanmayı bırakıp Instagrama geçen, birkaç yıl sonra onu bırakıp başkasına geçecek olanların da eskide kalmış sosyal medyalara kaldı mı kullanan bunu tarzı yorum yapmalarına bayılıyorum
Facebook kullanmayı bırakıp Instagrama geçen, birkaç yıl sonra onu bırakıp başkasına geçecek olanların da eskide kalmış sosyal medyalara kaldı mı kullanan bunu...
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Alpha Centauri 6 ay
hesap var ama aktif değilim. hevesler kaçtı telefonda face ve messengerin LİTE uygulaması var.hafif yer kaplamıyor
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Ohol Oula 6 ay
2008'den 2014'e kadar aralıksız kullandım ve o günden beri daha kullanmıyorum. O 6 senede Facebook'ta 3 binden fazla arkadaşım vardı. Sayısız kızla tanıştım. Sayısız kızın vücudunu incelemeye aldım. Facebook adminleri sayemde bayram etmişlerdir o fotoğraflarla. Ah ulan ne günlerdi. Başta Ceren, Saliha, Merve, 2.Merve, 3.Merve, Zeynep, Ezgi, Sena olmak üzere sayısız kıza buradan selamlar olsun.. Artık hiçbiri yok ama olsun.
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Mr. Anime 6 ay Ohol Oula
:DDDD yalnızız baya
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Markizo 6 ay
Facebook'u uzun zamandır kullanmıyorum. İnstagram ve Whatsapp arasında mekik dokuyorum şu sıralar.
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Y-ZiyA 6 ay
Facebook u ayrı messenger ı ayrı yüklemek ikisinin de ayrı ayrı şarj ve disk sömürmesi yüzünden sildim.
Daha sonra lite versiyonlarını çıkarmış facebook da silmiş bulunduk bir kere. İki günde bir 70 er MB dan toplam 140 MB indirmek zorunda mıyız kardeşim.
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november27 6 ay
"Facebook Amele Kaynıyor" demiş komedyenin biri
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Meticulous 6 ay november27
taa 2008'den geleceği görmüş şahan. o zamanki ameleden 100 kat daha fazla amele var en az.
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Moving On 6 ay
Fake hesaplarla uğraşacaklarına şikayetlerle ilgilenseler keşke, neyi şikayet etsem topluluk kurallarına aykırı değil bla bla diyorlar.
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Galatas4ray 6 ay
Telefonda tam 1 gb ram kullandıgı için sildim şuan telefon bayram yeri gibi sizde silin kurtulun facebook uygulamasını.
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Umutcan_34 6 ay Galatas4ray
Silinmiyor ki devre dışı kalıyor
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Angelica 6 ay
Bunlar hep geçici şeyler.
Ama msn kaldırılmasaydı kimse vazgeçmezdi..
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Santiago Munez 6 ay Angelica
her zaman söylerim MSN'i bitiren çevrimdışı görünme modu oldu.
herkes online'dı ama çevrimdışı göründükleri için zamanla insanlar kimse online olmuyor diye bırakmaya başladı .
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Mad Mushroom 6 ay en beğenilen
Facebook kullanmayı bırakıp Instagrama geçen, birkaç yıl sonra onu bırakıp başkasına geçecek olanların da eskide kalmış sosyal medyalara kaldı mı kullanan bunu tarzı yorum yapmalarına bayılıyorum
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Das Boot 6 ay
Kaldi mi kullanan
7 yil oldu hesabi kapatali
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