Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı sildi

Taciz ve zorbalığa geçit yok
Şeffaflık raporunun bir parçası olarak topluluk standartlarını uygulama raporunu da yayınlayan şirket, çıplaklık, cinsellik, sahte hesaplar, nefret söylemi, spam, terörizm, şiddet vb. Facebook kurallarına aykırı içeriklerin kaldırılması konusunda yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Raporun parçası olarak, zorbalık ve taciz, çocuk istismarı konularını kapsayan iki yeni kategori sunuldu.
1,5 milyar sahte hesap silindi
Rapor içerisinde oldukça kapsamlı veriler bulunsa da, geçtiğimiz Nisan ve Eylül ayları arasında toplam 1.5 milyardan fazla sahte hesabın platform üzerinden silindiği öğrenildi. Topluluk kurallarına aykırı durumlarından dolayı kaldırılan içerikler hakkında da istatistikler sunan firma, kullanıcılar rapor etmeden önce sakıncalı içeriklerin sadece yüzde 14,9’unu kendisinin bulup silebildiğini açıkladı. Bu konu üzerine çalışmaların daha iyi bir seviyeye getirilmesi gerekliliği çok açık bir gerçek.Ayrıca Bkz. "Tüm Facebook yöneticilerine Android cihaz kullanma zorunluluğu geldi"
Hükümetlerin istekleri artıyor
Hükümetlerin Facebook’un kapısını çalıp kullanıcılara ait verileri isteme oranı dünya çapında yüzde 26 artış gösterdi. 2017’nin ikinci çeyreğinde 82,341 olan istek sayısı 103,815’e yükseldi. Amerika’da ise bu artış yüzde 30 olarak belirtildi. İsteklerin yüzde 56’sında Amerikan hükümeti, Facebook’un kullanıcıya bildirim yapmasını yasakladı.
https://www.engadget.com/2018/11/15/facebook-transparency-report-fake-account-removal/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha sonra lite versiyonlarını çıkarmış facebook da silmiş bulunduk bir kere. İki günde bir 70 er MB dan toplam 140 MB indirmek zorunda mıyız kardeşim.
Ama msn kaldırılmasaydı kimse vazgeçmezdi..
herkes online'dı ama çevrimdışı göründükleri için zamanla insanlar kimse online olmuyor diye bırakmaya başladı .
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