Facebook 1,5 milyardan fazla sahte hesabı sildi

Son zamanlarda yaşanan süreçlerden dolayı devamlı kötü anılan sosyal medya platformu Facebook, 2018 yılının ilk yarısını kapsayan şeffaflık raporunu yayınladı. Şirketin söylemine göre ABD; Facebook ürün ve hizmetlerine erişimin nerelerden olduğu, yerel yasalara dayanan içerik kısıtlamalarının sayısı, telif hakkı ve ticari mal ihlal raporları gibi konularda firmadan bilgi talep etti.

Taciz ve zorbalığa geçit yok

Şeffaflık raporunun bir parçası olarak topluluk standartlarını uygulama raporunu da yayınlayan şirket, çıplaklık, cinsellik, sahte hesaplar, nefret söylemi, spam, terörizm, şiddet vb. Facebook kurallarına aykırı içeriklerin kaldırılması konusunda yaptığı çalışmalara dikkat çekti. Raporun parçası olarak, zorbalık ve taciz, çocuk istismarı konularını kapsayan iki yeni kategori sunuldu.

1,5 milyar sahte hesap silindi

Rapor içerisinde oldukça kapsamlı veriler bulunsa da, geçtiğimiz Nisan ve Eylül ayları arasında toplam 1.5 milyardan fazla sahte hesabın platform üzerinden silindiği öğrenildi. Topluluk kurallarına aykırı durumlarından dolayı kaldırılan içerikler hakkında da istatistikler sunan firma, kullanıcılar rapor etmeden önce sakıncalı içeriklerin sadece yüzde 14,9’unu kendisinin bulup silebildiğini açıkladı. Bu konu üzerine çalışmaların daha iyi bir seviyeye getirilmesi gerekliliği çok açık bir gerçek.

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Hükümetlerin istekleri artıyor

Hükümetlerin Facebook’un kapısını çalıp kullanıcılara ait verileri isteme oranı dünya çapında yüzde 26 artış gösterdi. 2017’nin ikinci çeyreğinde 82,341 olan istek sayısı 103,815’e yükseldi. Amerika’da ise bu artış yüzde 30 olarak belirtildi. İsteklerin yüzde 56’sında Amerikan hükümeti, Facebook’un kullanıcıya bildirim yapmasını yasakladı.

https://www.engadget.com/2018/11/15/facebook-transparency-report-fake-account-removal/