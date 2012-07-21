Facebook, Acrylic Software firmasını satın aldı

Sosyal ağ devi Facebook, şirket satın alma işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak Acrylic Software firmasını satın aldı.





Acrylic Software, mobil ve masaüstü uygulamalar geliştiren bir firma. San Fransisco'da faaliyet gösteren firmanın iOS ve Mac için en bilinen iki uygulaması; Flipboard benzeri bir RSS okuyucusu olan Pulp ve kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi saklayabileceğiniz Wallet uygulaması.





Firma tepe yöneticisi yazılı bir açıklama yaparak Facebook tasarım ekibine katıldıklarını duyurdu. Firmanın uygulamaları yayınlanmaya devam edecek. Ancak güncelleme almayacak.





Satın almanın bedeli açıklanmadı. Ancak son satın almalarla birlikte Facebook'un bir RSS okuyucu odaklı hazırlık içerisinde olduğu göze çarpıyor.