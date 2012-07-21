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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, Acrylic Software firmasını satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağ devi Facebook, şirket satın alma işlemlerine hız kesmeden devam ediyor. Firma son olarak Acrylic Software firmasını satın aldı.

Acrylic Software, mobil ve masaüstü uygulamalar geliştiren bir firma. San Fransisco'da faaliyet gösteren firmanın iOS ve Mac için en bilinen iki uygulaması; Flipboard benzeri bir RSS okuyucusu olan Pulp ve kredi kartı gibi kişisel bilgilerinizi saklayabileceğiniz Wallet uygulaması.

Firma tepe yöneticisi yazılı bir açıklama yaparak Facebook tasarım ekibine katıldıklarını duyurdu. Firmanın uygulamaları yayınlanmaya devam edecek. Ancak güncelleme almayacak. 

Satın almanın bedeli açıklanmadı. Ancak son satın almalarla birlikte Facebook'un bir RSS okuyucu odaklı hazırlık içerisinde olduğu göze çarpıyor.

http://www.slashgear.com/facebook-acquires-acrylic-software-for-mac-and-ios-20239618/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ed - 6 yıl
Facebook bu tür güncelleme işlerine girmek için geç kalmadı mı? Ayrıca bunun yanında mobil platformlardaki görüntüleme performansını geliştirmek de iyi bir çözüm olabilir. Android, ios platformlarindaki facebook uygulamaları ve mobil sayfaları performans açısından yerlerde.
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inanc13 6 yıl
Şu marka bak ya daha 5 sene öncesine kadar bi hiçken şimdi dünyanın en iyi şirketleri arasında ve dahada büyümeye devam edıyor yakında mıcrosofta bile kafa tutarsa sasırmam :D
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jovanovic 6 yıl
Böyle satın alma haberlerini daha çook görürüz...
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