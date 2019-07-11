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Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı

Sosyal medya devi Facebook, Splinter Cell ve Assassin's Creed oyunlarını, sanal gerçeklik gözlüğü Oculus'a getirmek için yapımcı şirketleri ile bir anlaşma imzaladı. İşte detaylar.
1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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Oyunlar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook'un, Splinter Cell ve Assassin's Creed oyunlarını Oculus sanal gerçeklik gözlüğüne getirmek için özel bir anlaşma imzaladığı bildirildi. Şirket bu amaçla sanal gerçeklik setinin satışını arttırmayı planlıyor.

Görüşmeleri bizzat Zuckerberg yürüttü

Gelen bilgiler bu görüşmelere Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in bizzat katıldığı yönünde. Ancak oyunların nasıl oynanacağı konusunda ise henüz hiç bir bilgi sunulmadı. Facebook'un bu anlaşmayla, oyun dünyasında fenomen haline gelmiş iki serinin kullanıcılarını Oculus sanal gerçeklik ürünlerine çekecek olması, makul bir strateji gibi görünüyor. Ancak tutup tutmayacağını şimdiden kestirmek oldukça güç.
VR pazarının, özellikle ekipmanların yüksek fiyatları nedeniyle istenilen noktada olmadığını söylemek yanlış olmaz. Ancak Skyrim ve Fallout 4 gibi oyunların VR versiyonlarının da oldukça başarılı olduğu ortada. Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR sürümleri Oculus Quest ve Rift S VR setleri için geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.theverge.com/2019/7/10/20688902/facebook-oculus-exclusive-splinter-cell-assassins-creed-vr-game-report Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rachsuchtig 1 sa.
Splinter Cell'e VR şoku
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takami59 1 sa.
splinter cell in normal oyunu gelmeyecek anlaşılan.
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