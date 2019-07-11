Facebook, Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR versiyonları için anlaşma imzaladı

Facebook'un, Splinter Cell ve Assassin's Creed oyunlarını Oculus sanal gerçeklik gözlüğüne getirmek için özel bir anlaşma imzaladığı bildirildi. Şirket bu amaçla sanal gerçeklik setinin satışını arttırmayı planlıyor.

Görüşmeleri bizzat Zuckerberg yürüttü

Gelen bilgiler bu görüşmelere Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in bizzat katıldığı yönünde. Ancak oyunların nasıl oynanacağı konusunda ise henüz hiç bir bilgi sunulmadı. Facebook'un bu anlaşmayla, oyun dünyasında fenomen haline gelmiş iki serinin kullanıcılarını Oculus sanal gerçeklik ürünlerine çekecek olması, makul bir strateji gibi görünüyor. Ancak tutup tutmayacağını şimdiden kestirmek oldukça güç.

https://www.theverge.com/2019/7/10/20688902/facebook-oculus-exclusive-splinter-cell-assassins-creed-vr-game-report

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VR pazarının, özellikle ekipmanlarınnedeniyle istenilen noktada olmadığını söylemek yanlış olmaz. Ancakvegibi oyunların VR versiyonlarının da oldukça başarılı olduğu ortada. Assassin's Creed ve Splinter Cell oyunlarının VR sürümlerivesetleri için geleceğini de belirtmeden geçmeyelim.