Messenger Instant Games kapanıyor

Bugüne kadar onlarca projeyi sosyal ağlarında deneyen ve sonrasında rafa kaldıran Facebook şimdi de yakın zamanda kullanıma sunduğu Instant Games özelliğine çeki düzen vermeye hazırlanıyor.

Tamamen gidiyor

Instant Games kullanıcıların indirmeye gerek kalmadan HTML 5 oyunlarını doğrudan platform üzerinden oynamalarını sağlıyordu ve ilk kez 2016 yılında kullanıma sunulmuştu. 2017 yılında Messenger platformuna gelen Instant Games 2018 yılında da Groups ve Facebook Lite uygulamalarına geldi.

Bu yıl ise Facebook Gaming adıyla ortak bir sekmenin oluşturulması ve tüm oyunlar ile oyun yayınlarının bir araya toplanması her şeyi baştan değiştirdi. Instant Games de bu değişime ayak uydurdu.

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Firmadan yapılan açıklamaya göre Instant Games özelliği Messenger platformundan kaldırılıyor. Kullanıcılar sadece güncellemeleri ve ilgili sohbetleri Messenger üzerinden takip edebilecek. Oyun oynamak istediğine Facebook ve Facebook Gaming sekmesine yönlendirilecek.

Firma Messenger uygulamasını daha hızlı ve daha sade tutabilmek için Instant Games özelliğini ana uygulamaya transfer ettiğini belirtiyor. Değişim ile ilgili bir süre kullanıcılardan geri bildirim alınacak ve kararın etkisi araştırılacak.

Instant Games özelliği şimdilik Messenger iOS sürümünden kaldırılıyor. Facebook henüz Android ile ilgili bir şey belirtmedi ancak sonrasında buradan da kaldırılacağı tahmin ediliyor.