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Facebook, Express Wi-Fi projesinin Android uygulamasını yayınlandı

Facebook bir süredir üzerinde çalıştığı Express Wi-Fi projesinin Android uygulamasını duyurdu. Kullanıcıların daha iyi internet hizmetini, daha ucuza almasını hedefleyen projenin detayları haberimizde
1 yıl
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Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Facebook, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların uygun fiyatlı internete erişebilmesi için Wi-Fi Express programını başlatmıştı. Facebook projenin Android uygulamasının yayınlandığını duyurdu. Express Wi-Fi uygulaması şu an için Endonezya ve Kenya'da kullanılabiliyor.

Facebook yetersiz internet hizmeti alan bölgeleri azaltmayı amaçlıyor

Express Wi-Fi, Facebook kullanıcılarının yakın çevrelerinde "Wi-Fi bölgeleri" olarak adlandırılan Wi-Fi bağlantı noktalarını kolayca bulabilmelerini ve bu işletmelerden ucuz internet erişimi satın alabilmelerini sağlıyor. Facebook'un iş ortakları ile yürüttüğü proje, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların çoğu zaman yavaş ve düzensiz olan hızlı bant genişliğine daha ucuz ve daha stabil bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlıyor.
Ayrıca Bkz. "LG G7'de "çentik" kullanıcının tercihine göre kapatılabilecek"
Kullanıcılar Google Play'deki uygulamayı indirerek, çevrelerindeki en uygun internet erişim noktalarını kolayca bulabiliyor ve bütçelerine göre en uygun seçeneği belirleyebiliyorlar. Uygulama şimdilik her ne kadar Kenya ve Endonezya'da kullanılabiliyorsa da, Express Wi-Fi programı Hindistan, Kenya, Tanzanya, Nijerya ve Endonezya'da hizmet veriyor.

https://www.engadget.com/2018/03/15/facebooks-express-wifi-google-play-app/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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orientem 1 yıl
Bu işin ideali blockchain tabanlı olmasıdır bana göre. O yüzden şu projeyi daha başarılı buluyorum.
youtu.be/...
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