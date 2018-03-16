Facebook, Express Wi-Fi projesinin Android uygulamasını yayınlandı

Facebook, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların uygun fiyatlı internete erişebilmesi için Wi-Fi Express programını başlatmıştı. Facebook projenin Android uygulamasının yayınlandığını duyurdu. Endonezya ve Kenya'da kullanılabiliyor. Dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcılarınerişebilmesi içinprogramını başlatmıştı. Facebook projeninyayınlandığını duyurdu. Express Wi-Fi uygulaması şu an içinkullanılabiliyor.

Facebook yetersiz internet hizmeti alan bölgeleri azaltmayı amaçlıyor

Express Wi-Fi, Facebook kullanıcılarının yakın çevrelerinde "Wi-Fi bölgeleri" olarak adlandırılan Wi-Fi bağlantı noktalarını kolayca bulabilmelerini ve bu işletmelerden ucuz internet erişimi satın alabilmelerini sağlıyor. Facebook'un iş ortakları ile yürüttüğü proje, gelişmekte olan ülkelerdeki kullanıcıların çoğu zaman yavaş ve düzensiz olan hızlı bant genişliğine daha ucuz ve daha stabil bir şekilde ulaşabilmelerini amaçlıyor.

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Kullanıcılar Google Play'deki uygulamayı indirerek, çevrelerindeki en uygun internet erişim noktalarını kolayca bulabiliyor ve bütçelerine göre en uygun seçeneği belirleyebiliyorlar. Uygulama şimdilik her ne kadar Kenya ve Endonezya'da kullanılabiliyorsa da, Express Wi-Fi programı Hindistan, Kenya, Tanzanya, Nijerya ve Endonezya'da hizmet veriyor.

https://www.engadget.com/2018/03/15/facebooks-express-wifi-google-play-app/?ncid=txtlnkusaolp00000595