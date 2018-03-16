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LG G7'de "çentik" kullanıcının tercihine göre kapatılabilecek

Önümüzdeki aylarda tanıtılması beklene LG G7 modelinde ilginç bir özelliğin yer alacağı konuşuluyor. Çentikli gelmesi beklenen LG G7'deki çentik kapatılabileceği iddia ediliyor.
1 yıl
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27
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Güney Koreli teknoloji şirketi LG'nin yakında piyasaya süreceği G7 modeli ile ilgili çeşitli sızıntı haberleri boy göstermeye başladı. Bu sızıntılardan en dikkat çekeni ise, çentikli gelecek olan cihazdaki çentiğin opsiyonel olacağı iddiası.
Apple iPhone X'un başlattığı çentik modası, kullanıcılardan aldığı büyük tepkilere rağmen diğer akıllı telefon üreticilerine sıçramış durumda. Fakat LG çentik olayına bambaşka bir boyut katacağa benziyor. Ynet'in iddialarına göre LG G7 modeli, çentik sevmeyen kullanıcılar da düşünülerek çentiğin kapatılabilmesi özelliği ile gelecek. Peki bu nasıl olacak?

LG G7'de çentik kapatma özelliği yer alacak

Android P ile gelmesi beklenen LG G7, saat, pil durumu ve bildirim simgelerini ekranın sağ üst ve sol üst kısımlarına taşıyacak. Cihaza eklenen özel bir seçenek sayesinde de çentiği kapalı duruma getirince, ekranın çentik bitimine kadar olan üst kısmı siyah olacak. Bu sayede çentik siyah kısım içinde kaybolurken, ekran da üst kısımdan biraz küçülecek.
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LG'nin getireceği opsiyonel çentik özelliğinde, çentik kapalı durumda iken oluşan siyah ekranın ise güç tüketimine etkisi olmayacağı belirtiliyor. Çentik sevmeyen kullanıcıları kaybetmek istemeyen LG'nin bu çözümünü diğer akıllı telefon üreticilerinin de kullanıp kullanmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

https://www.techradar.com/news/the-lg-g7-notch-will-be-optional Yorum Yaz
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Rootz. 1 yıl en beğenilen
Çentiği 1 aylığına kapatırsanız zaten bir daha açamazsınız.

Ghostscreen is coming



Edit: linç is coming oldu bu biraz.

LG’ye saldırdığım falan yok cihazları da hoşuma gider ama sonuçta yaşanmış bir şey. Sadece LG değil bir çok üreticinin cihazında olan bir durum. Hayatı bu kadar ciddiye almayın hayatınızı yaşayın.
Çentiği 1 aylığına kapatırsanız zaten bir daha açamazsınız.Ghostscreen is comingEdit: linç is coming oldu...
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2 Yanıt Yanıtla +55
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CR7_35 1 yıl
Normalde yok zaten neden opsiyonel koyuyorsun ki kimse orda çentik olmasını istemez görüntü kirliliği tamamen.
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loiloyse 1 yıl
Amoled ekranda siyah görüntüde pikseller kapanır.
Telefonunuz cebinizdeyken nasil ghostscreen olmuyorsa bunda da olmayacak.
Araştırıp konuşmanızı tavsiye ederim
Amoled ekranda siyah görüntüde pikseller kapanır.Telefonunuz cebinizdeyken nasil ghostscreen olmuyorsa bunda da olmayacak.Araştırıp konuşmanızı tavsiy...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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yosunkaya 1 yıl
Çentiğin işlevi nedir arkadaş biri bana izah edebilir mi? Google a baktım birşey bulamadım. Ne işe yarar bu çentik, deli olacağım yahu :)
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aycibin 1 yıl
basit ve güzel bir çözüm bence.yine saat ve bildirimler çentik hizasında yakın ekranın sınırlarını kullanıyor.ama arka planda kamufle edilmiş.lg v20'de de benzer dizayn kullanmıştı tabi ikinci ekran ile.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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renega 1 yıl
Çok saçma yorumlar var. Emrehancı saatin yeri aynı demiş. Zaten böylesi çok daha kullanışlı. Çentik hissi vermiyor. çemrikden de, çemriksiz ekrandan da daha iyi gönüyor şuan. Bu özellik her uygulamada aktif kullanılabilirse buna para verir alırım. Umarım ghostscreen sorunu devam etmez ve oled ekranla gelir lcd ekran nedir 2018 yılında
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Sharparrow 1 yıl
taklitçiliğinize s.kayım
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emrehanci 1 yıl
Bunu yazılım hilesi ile yapmışlar. Gereksiz bir detay. Kimse kullanılabilir ekran alanını küçültmek veya kısıtlamak istemez. Dikkatli bakılırsa saatin yeri aynı. Görüntüleme hilesi ile çentikli çentiksiz modu.


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Artunç 1 yıl
Bu "çentik" mevzusunu her yeni telefonda duyacak mıyız yahu? Bu muhabbet baydı artık. Yeni teknolojiler için konuşacağımıza "çentik" konuşuyoruz halen. Komedi gibi resmen..
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axiprens 1 yıl
Lg centik sevmeyen kullaniciyi kaybetmek istemiyomus, ulan zaten kaybettiniz zaten lg sevenleri, önce sorunsuz bir telefon uretin, urettiginiz 6 ay yasamiyor..
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obsesoz 1 yıl
Çentik sevmeyen kullanıcıları kaybetmek istemeyen LG duyarlılığı gözlerimi yaşarttı bu nasıl bir hassasiyet..
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zwanzig 1 yıl
Telefonlarda ön-üst tarafta ahize ve kamera kaldırılmadıkça bu çentik olayının çözümü yok. Üreticiler ön tarafı tamamen ekran yapmak istiyorlar ama şartlar el vermediğinden çentik koymak gibi garip bir çözüm ürettiler. Bence kötü oldu ama bu durum sürerse alışıp gideriz. Çentiksiz telefon kalmayacak yakında.
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Gurney5 1 yıl zwanzig
Gövde-Ekran oranını duyunca orgazm geçiren kullanıcıların eseri.
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theJuDGe_41 1 yıl
Oyunlarla videolarla vs uyumluysa 10 numara çözüm helal olsun
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