LG G7'de "çentik" kullanıcının tercihine göre kapatılabilecek

Güney Koreli teknoloji şirketi LG'nin yakında piyasaya süreceği G7 modeli ile ilgili çeşitli sızıntı haberleri boy göstermeye başladı. Bu sızıntılardan en dikkat çekeni ise, çentikli gelecek olan cihazdaki çentiğin opsiyonel olacağı iddiası.

Apple iPhone X'un başlattığı çentik modası, kullanıcılardan aldığı büyük tepkilere rağmen diğer akıllı telefon üreticilerine sıçramış durumda. Fakat LG çentik olayına bambaşka bir boyut katacağa benziyor. Ynet'in iddialarına göre LG G7 modeli, çentik sevmeyen kullanıcılar da düşünülerek çentiğin kapatılabilmesi özelliği ile gelecek. Peki bu nasıl olacak?

LG G7'de çentik kapatma özelliği yer alacak

Android P ile gelmesi beklenen LG G7, saat, pil durumu ve bildirim simgelerini ekranın sağ üst ve sol üst kısımlarına taşıyacak. Cihaza eklenen özel bir seçenek sayesinde de çentiği kapalı duruma getirince, ekranın çentik bitimine kadar olan üst kısmı siyah olacak. Bu sayede çentik siyah kısım içinde kaybolurken, ekran da üst kısımdan biraz küçülecek.

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LG'nin getireceği opsiyonel çentik özelliğinde, çentik kapalı durumda iken oluşan siyah ekranın ise güç tüketimine etkisi olmayacağı belirtiliyor. Çentik sevmeyen kullanıcıları kaybetmek istemeyen LG'nin bu çözümünü diğer akıllı telefon üreticilerinin de kullanıp kullanmayacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

https://www.techradar.com/news/the-lg-g7-notch-will-be-optional