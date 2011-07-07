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Facebook, Google+'ı fazla ciddiye almıyor

7 yıl
4,1b
1
40
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nihayet beklenen gün geldi ve Marc Zuckerberg dün düzenlediği bir etkinlikle Facebook için "harika şeyi" tanıttı. Tahmin edildiği gibi Skype destekli tarayıcı içi bir görüntülü görüşme özelliği kazanan Facebook ayrıca birden fazla arkadaş ile sohbet imkanı sağlayan Grup Sohbeti de sunacak.

Bir süredir Facebook'un Google+'ın popülerliğinden etkilendiği için tedbir almak zorunda kaldığı yorumları yapılıyordu. Hatta Zuckerberg'in bir Google+ hesabı açtığı ve binlerce takipçi edindiği bir söylenmişti. Ancak dünkü etkinlikte Facebook kendinden çok emindi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zuckerberg her zaman iddia ettiği gibi sosyal ağların artık internetin geleceği olacağını belirtti. Google+ hizmetini inceleyip incelenmediği sorulduğunda ise kendisi ve arkadaşlarının çok kısa bir süre siteyi ziyaret ettiklerini ancak herhangi bir paylaşım yapmadıklarını vurguladı.

Google+'ın ilerde Facebook'u nasıl etkileyeceği sorusuna ise Zuckerberg, önümüzdeki beş yılda pek çok firmanın kendi sosyal ağını kurma planları yaptığını ve Google'ın ise bu firmalardan sadece biri olduğunu aktardı. Netflix’in de kendi sosyal ağını kurma çalışmaları yaptığını hatırlatan Zuckerberg, sosyal ağların geleceği konusundaki iddialarının böylece doğrulanmış olduğunu söyledi. Zuckerberg Facebook’ta günde ortalama 4 milyar içerik paylaşıldığını söylemeyi de ihmal etmedi.

Zuckerberg’e göre Google’ın da bu işe el atması aslında kendilerinin ne kadar doğru yolda olduklarını göstermiş oldu.

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Börü 7 yıl en beğenilen
Grup sohbeti ya da kameralı sohbetten önce normal sohbeti bi düzenlesinler.Gördüğüm en berbat sohbet sistemi Facebok'ta.
1 Yanıt Yanıtla +14
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Bl00dyHell 7 yıl
Android'i ciddiye almayan Nokia'yı da gördük
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S 7 yıl
Google+ çok şeyi değiştirecek.
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NoEroin 7 yıl
size sıralama bakımından veriyorum

Microsoft > Yahoo > Google > Facebook > Twitter .

döngü bu şekildedir ve değişmeyede pek niyeti yoktur .
Microsoft bu işin en tepesindedir .
Microsoft zaten bu geri kalan Yahoo - Google - Facebook grubada zamanında resmi olarak satın almak için başvurmuştur .


Buda gücün göstergesidir .

Diğerleri kendi aralarında takılabilirler .


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Want to 7 yıl
Bence Ciddiye Almazsa YakınDA gOOGLE FACE Yİ GEÇER
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Glitz 7 yıl
Fazla ciddiye alınmadıgı için 5 günde hiçbirşey yokken görüntülü konuşma hamlesi geldi. İlginç. Ha tabi ya google'nin ismi yetiyor.
Savaş devam ededursun google+'ın daha çok yolu var...
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SovetskiySoyuz(CCCP) 7 yıl
Google+'un Facebook gibi tutulması bana göre biraz zor gibi...Ancak 5-10 yıl sonra ne olur bilinmez, her şey olabilir

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serkan_koyun 7 yıl
1 yil kadar once nokia nin ust duzey bir yoneticisininde android ile dalga gecen aciklamasi geldi nedense aklima :) o da androidi pek ciddiye almamisti ...
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DrDracula 7 yıl
google+ her yonuyle facebook dan daha iyi bence. çunku facebook sosyal paylaşım sitesi olmaktan çıktı. artık insanlar facebooka arkadaşlarının neler yaptıklarını gormek yerıne, kendıne partner aramak ve reklam amaclı kullanıyor. ama + da sadece çevredekilerle iletişime geçiosun ve reklam kaygısı içermio. zaten facebook da sanal gerceklık almıs basını gıtmıs, hayatta yapamadıkları seylerı mıllet facebookta yasıo. ganimet gereksiz insan var. yetmiyomus gibi bide onların sahte hesapları falan gereksız kalabalık. google + da ıse cep telefonu numaranla dogrulama yapman gerekıyor. samımıyetsız bı durumla karsılasmıosun.
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alito 7 yıl
dünya'da milyarlarca kişinin kullandığı arama motoruna bir sosyal ağ butonu eklendiğinde zuckerberg'in neden sakin ve umarsız durmaya çalıştığı daha iyi anlaşılıyor. ZUCKERBERG KORKUYOR!
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coldflue 7 yıl
zeki müren de bizi görecek mi
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GuiWan 7 yıl
Facebook Google+ karşında erirken Microsoft'a satılır. Skype de zaten Microsoft'un. Rekabet yine Microsoft ile Google arasında yaşanır.
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ezimuse 7 yıl
sugar_klavyeci
Google gibi bir spyware şirketinin spyware ürününü hayatta kullanmam. Googleın amacı sosyal ağlar falan değil. Sizin kişisel bilgileriniz. Çünkü Google Facebooktaki potansiyeli gördü ve kullanıcı bilgileri edinebileceği yeni bir kapı buldu. Daha önce de birçok devletle başını kişisel verileri çalmak yüzünden derde sokmuştu. Hatta Fransa Googlea dava açmış ve mahkeme Fransayı haklı bularak Googlea ceza vermişti. Google+yı kesinlikle kullanmayın!

facebook çok mu farklı ? bilmeden yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz.
Bilgilerini çalıyorsa google ın hiçbi servisini kullanma earth kullanma bing maps var onu kullan bing search kullan firefox yada ie kullan android kullanma ve youtube u da kullanma hadi oda googleın yapabilicekmisin onları kullanmadan hayır.
o zaman çamur atmak için yorumlar yapmayın tarafsız bi gözle bakın olaylara facebook fanlığı yapmanıza gerek yok
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Mr. Jingles 7 yıl ezimuse
ezimuse
sugar_klavyeci
Google gibi bir spyware şirketinin spyware ürününü hayatta kullanmam. Googleın amacı sosyal ağlar falan değil. Sizin kişisel bilgileriniz. Çünkü Google Facebooktaki potansiyeli gördü ve kullanıcı bilgileri edinebileceği yeni bir kapı buldu. Daha önce de birçok devletle başını kişisel verileri çalmak yüzünden derde sokmuştu. Hatta Fransa Googlea dava açmış ve mahkeme Fransayı haklı bularak Googlea ceza vermişti. Google+yı kesinlikle kullanmayın!

facebook çok mu farklı ? bilmeden yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz.
Bilgilerini çalıyorsa google ın hiçbi servisini kullanma earth kullanma bing maps var onu kullan bing search kullan firefox yada ie kullan android kullanma ve youtube u da kullanma hadi oda googleın yapabilicekmisin onları kullanmadan hayır.
o zaman çamur atmak için yorumlar yapmayın tarafsız bi gözle bakın olaylara facebook fanlığı yapmanıza gerek yok

Zaten Google'ın ürünlerini kullanmıyorum ki. Asıl sen bilmeden etmeden konuşma. Diğer platformlarda da bilgi edinme var ama bunlar Google ile karşılaştırılabilecek seviyede değiller. Google bu bilgileri reklam verenlere satarak sizin üzerinizden para kazanıyor. Tarayıcı olarak Firefox, GPS için Garmin kullanıyorum. Google'ı sadece arama motoru olarak kullanırım. Onda kişisel bilgi edinemez. YouTube Google'a satılmadan önce üyeliğim vardı daha sonra Google'a satılınca bir daha üye girişi yapmadım. Gerçi çok da endişelenmiyorum zira üye olurken verdiğim mail adresi gerçek kimlik bilgilerimi içermiyordu. Takım tutar gibi şu firmaları savunmayın. Google kişisel bilgileri çaldığını kendisi kabul etmişken senin burada yazdıklarına bak?!?
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DH Misafiri 7 yıl
facebook sözde sosyal paylaşım sitesi olarak görünüyor benim hala kaydım bileyok ve kaybettiğim hiç bir şey yok facebook bence sosyallikten uzaklaştırma sitesi insanları bilgisayarın başına kilitleme sitesi ve şimdi buna bir yenisi daha ekleniyor bakalım sonumuz ne olacak_?
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furkant1 7 yıl
Olaya bak ya ciddiye almıyomuş :)
Peki neden Google+ dan önce bu görüntülü görüşme, grup sohbeti gibi yenilikleri yapmadı ? Çünkü onlara rakip olabilecek bi sosyal ağ yoktu. Şimdi Google+ dan korkuyor.
Google+ın bu özelliklerini duyurduktan sonra facebookun bunları yapması gözümden düşünürdü, orjinal olun biraz.
Adamlar düşünüyo yapıyo, birsürü orjinal özellik.. Google olmasa facebooka bu özellikler ne zaman gelirdi acaba.. Yazık..
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Janissary- 7 yıl
Kaplumbağa Tavşan hikayesi gibi olabilir sonu.
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ogameci 7 yıl
zaten msn den görüntülü konuşamıyormuyduk arkadaşlar

millet sanki ilk defa çıkmış gibi acayip bir sevinç içinde



insanlar artık face ten sıkılmaya başladı diyorlar, google da aynı dünyayı baştan tasarlamayacakya google

işlevler aynı olacak


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