Facebook, Google+'ı fazla ciddiye almıyor

Nihayet beklenen gün geldi ve Marc Zuckerberg dün düzenlediği bir etkinlikle Facebook için "harika şeyi" tanıttı. Tahmin edildiği gibi Skype destekli tarayıcı içi bir görüntülü görüşme özelliği kazanan Facebook ayrıca birden fazla arkadaş ile sohbet imkanı sağlayan Grup Sohbeti de sunacak.





Bir süredir Facebook'un Google+'ın popülerliğinden etkilendiği için tedbir almak zorunda kaldığı yorumları yapılıyordu. Hatta Zuckerberg'in bir Google+ hesabı açtığı ve binlerce takipçi edindiği bir söylenmişti. Ancak dünkü etkinlikte Facebook kendinden çok emindi.





Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zuckerberg her zaman iddia ettiği gibi sosyal ağların artık internetin geleceği olacağını belirtti. Google+ hizmetini inceleyip incelenmediği sorulduğunda ise kendisi ve arkadaşlarının çok kısa bir süre siteyi ziyaret ettiklerini ancak herhangi bir paylaşım yapmadıklarını vurguladı.





Google+'ın ilerde Facebook'u nasıl etkileyeceği sorusuna ise Zuckerberg, önümüzdeki beş yılda pek çok firmanın kendi sosyal ağını kurma planları yaptığını ve Google'ın ise bu firmalardan sadece biri olduğunu aktardı. Netflix’in de kendi sosyal ağını kurma çalışmaları yaptığını hatırlatan Zuckerberg, sosyal ağların geleceği konusundaki iddialarının böylece doğrulanmış olduğunu söyledi. Zuckerberg Facebook’ta günde ortalama 4 milyar içerik paylaşıldığını söylemeyi de ihmal etmedi.





Zuckerberg’e göre Google’ın da bu işe el atması aslında kendilerinin ne kadar doğru yolda olduklarını göstermiş oldu.