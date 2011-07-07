Facebook, Google+'ı fazla ciddiye almıyor

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Nihayet beklenen gün geldi ve Marc Zuckerberg dün düzenlediği bir etkinlikle Facebook için "harika şeyi" tanıttı. Tahmin edildiği gibi Skype destekli tarayıcı içi bir görüntülü görüşme özelliği kazanan Facebook ayrıca birden fazla arkadaş ile sohbet imkanı sağlayan Grup Sohbeti de sunacak.
Bir süredir Facebook'un Google+'ın popülerliğinden etkilendiği için tedbir almak zorunda kaldığı yorumları yapılıyordu. Hatta Zuckerberg'in bir Google+ hesabı açtığı ve binlerce takipçi edindiği bir söylenmişti. Ancak dünkü etkinlikte Facebook kendinden çok emindi.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zuckerberg her zaman iddia ettiği gibi sosyal ağların artık internetin geleceği olacağını belirtti. Google+ hizmetini inceleyip incelenmediği sorulduğunda ise kendisi ve arkadaşlarının çok kısa bir süre siteyi ziyaret ettiklerini ancak herhangi bir paylaşım yapmadıklarını vurguladı.
Google+'ın ilerde Facebook'u nasıl etkileyeceği sorusuna ise Zuckerberg, önümüzdeki beş yılda pek çok firmanın kendi sosyal ağını kurma planları yaptığını ve Google'ın ise bu firmalardan sadece biri olduğunu aktardı. Netflix’in de kendi sosyal ağını kurma çalışmaları yaptığını hatırlatan Zuckerberg, sosyal ağların geleceği konusundaki iddialarının böylece doğrulanmış olduğunu söyledi. Zuckerberg Facebook’ta günde ortalama 4 milyar içerik paylaşıldığını söylemeyi de ihmal etmedi.
Zuckerberg’e göre Google’ın da bu işe el atması aslında kendilerinin ne kadar doğru yolda olduklarını göstermiş oldu.
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Microsoft > Yahoo > Google > Facebook > Twitter .
döngü bu şekildedir ve değişmeyede pek niyeti yoktur .
Microsoft bu işin en tepesindedir .
Microsoft zaten bu geri kalan Yahoo - Google - Facebook grubada zamanında resmi olarak satın almak için başvurmuştur .
Buda gücün göstergesidir .
Diğerleri kendi aralarında takılabilirler .
Savaş devam ededursun google+'ın daha çok yolu var...
facebook çok mu farklı ? bilmeden yorum yapmak için yorum yapıyorsunuz.
Bilgilerini çalıyorsa google ın hiçbi servisini kullanma earth kullanma bing maps var onu kullan bing search kullan firefox yada ie kullan android kullanma ve youtube u da kullanma hadi oda googleın yapabilicekmisin onları kullanmadan hayır.
o zaman çamur atmak için yorumlar yapmayın tarafsız bi gözle bakın olaylara facebook fanlığı yapmanıza gerek yok
Zaten Google'ın ürünlerini kullanmıyorum ki. Asıl sen bilmeden etmeden konuşma. Diğer platformlarda da bilgi edinme var ama bunlar Google ile karşılaştırılabilecek seviyede değiller. Google bu bilgileri reklam verenlere satarak sizin üzerinizden para kazanıyor. Tarayıcı olarak Firefox, GPS için Garmin kullanıyorum. Google'ı sadece arama motoru olarak kullanırım. Onda kişisel bilgi edinemez. YouTube Google'a satılmadan önce üyeliğim vardı daha sonra Google'a satılınca bir daha üye girişi yapmadım. Gerçi çok da endişelenmiyorum zira üye olurken verdiğim mail adresi gerçek kimlik bilgilerimi içermiyordu. Takım tutar gibi şu firmaları savunmayın. Google kişisel bilgileri çaldığını kendisi kabul etmişken senin burada yazdıklarına bak?!?
Peki neden Google+ dan önce bu görüntülü görüşme, grup sohbeti gibi yenilikleri yapmadı ? Çünkü onlara rakip olabilecek bi sosyal ağ yoktu. Şimdi Google+ dan korkuyor.
Google+ın bu özelliklerini duyurduktan sonra facebookun bunları yapması gözümden düşünürdü, orjinal olun biraz.
Adamlar düşünüyo yapıyo, birsürü orjinal özellik.. Google olmasa facebooka bu özellikler ne zaman gelirdi acaba.. Yazık..
millet sanki ilk defa çıkmış gibi acayip bir sevinç içinde
insanlar artık face ten sıkılmaya başladı diyorlar, google da aynı dünyayı baştan tasarlamayacakya google
işlevler aynı olacak
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