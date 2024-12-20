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    Google Aramalar'a yapay zeka modu geliyor

    Google, arama motoruna yapay zeka modu eklemeyi planlıyor. Yeni özellik, arama motorundan ayrı olarak çalışan Google'ın kendi Gemini AI sohbet botuna benzeyecek.
    google aramalar yapay zeka modu Tam Boyutta Gör
    The Information'ın raporuna göre, Google, arama sonuç sayfasının en üstünde yapay zeka moduna geçme seçeneği gösterecek. Gemini AI sohbet robotuna benzer bir arayüze erişmenizi sağlayacak.

    Yeni yapay zeka modu sekmesi "Tümü", "Görseller", "Videolar" ve "Alışveriş" sekmelerinin sol tarafında yer alacak. Yapay zeka modunda bir yanıt aldığınızda Google, ilgili web sayfalarına bağlantılarla birlikte bağlı başka bir sorular sorabilmeniz için bir arama çubuğu gösterecek.

    Google’ın yapay zeka sohbet erişimini doğrudan arama sonuçları sayfasında sunması Gemini’nin görünürlüğünü de artıracak. ChatGPT'nin kendi yapay zeka destekli arama motoru bir süredir var. Microsoft’un benzer şekilde Copilot destekli araması ve hatta DuckDuckGo, bile hem yapay zeka özetleri hem de gizliliğe önem veren yapay zeka sohbet filtresi sunuyor. Yapay zeka modunun Google aramalara gelmesi uzun sürmeyecektir.

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    b12 iğnesi damara yapılırsa ne olur siri chatgpt kestirme sigaratix yorumları termal macun nerede satılır mülakatta maaş beklentisi sorusuna cevap

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