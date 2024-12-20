Google Aramalar'a yapay zeka modu geliyor

Yeni yapay zeka modu sekmesi "Tümü", "Görseller", "Videolar" ve "Alışveriş" sekmelerinin sol tarafında yer alacak. Yapay zeka modunda bir yanıt aldığınızda Google, ilgili web sayfalarına bağlantılarla birlikte bağlı başka bir sorular sorabilmeniz için bir arama çubuğu gösterecek.
Google’ın yapay zeka sohbet erişimini doğrudan arama sonuçları sayfasında sunması Gemini’nin görünürlüğünü de artıracak. ChatGPT'nin kendi yapay zeka destekli arama motoru bir süredir var. Microsoft’un benzer şekilde Copilot destekli araması ve hatta DuckDuckGo, bile hem yapay zeka özetleri hem de gizliliğe önem veren yapay zeka sohbet filtresi sunuyor. Yapay zeka modunun Google aramalara gelmesi uzun sürmeyecektir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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