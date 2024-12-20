Tam Boyutta Gör The Information'ın raporuna göre, Google, arama sonuç sayfasının en üstünde yapay zeka moduna geçme seçeneği gösterecek. Gemini AI sohbet robotuna benzer bir arayüze erişmenizi sağlayacak.

ChatGPT'nin web arama özelliği herkese sunulmaya başlandı 3 gün önce eklendi

Yeni yapay zeka modu sekmesi "Tümü", "Görseller", "Videolar" ve "Alışveriş" sekmelerinin sol tarafında yer alacak. Yapay zeka modunda bir yanıt aldığınızda Google, ilgili web sayfalarına bağlantılarla birlikte bağlı başka bir sorular sorabilmeniz için bir arama çubuğu gösterecek.

Google’ın yapay zeka sohbet erişimini doğrudan arama sonuçları sayfasında sunması Gemini’nin görünürlüğünü de artıracak. ChatGPT'nin kendi yapay zeka destekli arama motoru bir süredir var. Microsoft’un benzer şekilde Copilot destekli araması ve hatta DuckDuckGo, bile hem yapay zeka özetleri hem de gizliliğe önem veren yapay zeka sohbet filtresi sunuyor. Yapay zeka modunun Google aramalara gelmesi uzun sürmeyecektir.

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Google Aramalar'a yapay zeka modu geliyor