Facebook Home tanıtıldı, 12 Nisan'da indirmeye sunuluyor

Facebook'un bir süredir internette iddialar dolaşan etkinliği nihayet sona erdi ve iddialarda yer aldığı gibi yeni bir Android arayüzü olarak kullanıma sunulacak Facebook Home resmi olarak detaylandırıldı.





Facebook Home çekirdek seviyesinden geliştirilmiş bir sistem değil. Aksine standart Android arayüzünün yerine gelen yeni bir ana ekran. Diğer ana ekranlardan farkı ise odak noktasına sosyalleşme ve kullanıcının kendisini yerleştirmiş olması. Bu bakımdan oldukça minimalist ve basit bir arayüz meydana getirilmiş.





Telefon başlatıldığı zaman karşınıza ilk gelen profil resimleri ile arkadaşlardan gelen bildirimler oluyor. Bildirimler sağa kaydırıldığında ise Facebook'ta ilgili bölümlere ulaşılıyor. Sola kaydırılınca da siliniyor. En altta ise profil resminiz sizi uygulama, Messenger veya son kullanılan uygulamaya götürüyor.





Facebook Home arayüzünde herşey arkadaşlarınızın neler yaptığıyla ilgili. Bu bakımdan ana ekranda widget kullanımına gerek duyulmuyor. Ekranı alttan yukarı doğru kaydırdığınıza ise yüklü uygulama listesi ortaya çıkıyor.





Arayüze özel olan bir fonksiyon ise herhangi bir şekilde sohbet ettiğiniz kişinin resimli ikonunu ekranın üst köşesine yerleştiren ve kolay erişimin yanında kaçırdığınız mesajları da gösteren Chat Heads. Herhangi bir uygulama kullanırken, gelen mesajlara pop-up penceresi ile cevap verilebiliyor.





Belli sayıda sohbet ettiğiniz kişi ikonu üst köşede yanyana dizilebiliyor. SMS gönderimi ve sohbet bu pencereden yapılıyor. Ana ekran dışında diğer tüm fonksiyonlar Android işletim sistemine ait.





Facebook Home arayüzü sadece bir modele sınırlı kalmayacak. İlk etapta belirli modeller için kullanıma sunulacakken, sonrasında akıllı telefon ve tablet modellerinin çoğunda kullanmak mümkün olacak. Bu modeller HTC One, HTC One X, HTC One X+, Samsung GALAXY S III, Samsung GALAXY S4, Samsung GALAXY Note II şeklinde. HTC First modelinde ise ön yüklü olarak gelecek.





12 Nisan'da Facebook Home uygulaması Play mağazasında indirmeye sunulacak.

https://www.facebook.com/home









https://www.facebook.com/home