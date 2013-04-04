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Facebook Home tanıtıldı, 12 Nisan'da indirmeye sunuluyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
937
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30
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook Home tanıtıldı, 12 Nisan'da indirmeye sunuluyor
Facebook'un bir süredir internette iddialar dolaşan etkinliği nihayet sona erdi ve iddialarda yer aldığı gibi yeni bir Android arayüzü olarak kullanıma sunulacak Facebook Home resmi olarak detaylandırıldı.

Facebook Home çekirdek seviyesinden geliştirilmiş bir sistem değil. Aksine standart Android arayüzünün yerine gelen yeni bir ana ekran. Diğer ana ekranlardan farkı ise odak noktasına sosyalleşme ve kullanıcının kendisini yerleştirmiş olması. Bu bakımdan oldukça minimalist ve basit bir arayüz meydana getirilmiş. 

Telefon başlatıldığı zaman karşınıza ilk gelen profil resimleri ile arkadaşlardan gelen bildirimler oluyor. Bildirimler sağa kaydırıldığında ise Facebook'ta ilgili bölümlere ulaşılıyor. Sola kaydırılınca da siliniyor. En altta ise profil resminiz sizi uygulama, Messenger veya son kullanılan uygulamaya  götürüyor. 

Facebook Home arayüzünde herşey arkadaşlarınızın neler yaptığıyla ilgili. Bu bakımdan ana ekranda widget kullanımına gerek duyulmuyor. Ekranı alttan yukarı doğru kaydırdığınıza ise yüklü uygulama listesi ortaya çıkıyor.

Arayüze özel olan bir fonksiyon ise herhangi bir şekilde sohbet ettiğiniz kişinin resimli ikonunu ekranın üst köşesine yerleştiren ve kolay erişimin yanında kaçırdığınız mesajları da gösteren Chat Heads. Herhangi bir uygulama kullanırken, gelen mesajlara pop-up penceresi ile cevap verilebiliyor. 

Belli sayıda sohbet ettiğiniz kişi ikonu üst köşede yanyana dizilebiliyor. SMS gönderimi ve sohbet bu pencereden yapılıyor. Ana ekran dışında diğer tüm fonksiyonlar Android işletim sistemine ait.

Facebook Home arayüzü sadece bir modele sınırlı kalmayacak. İlk etapta belirli modeller için kullanıma sunulacakken, sonrasında akıllı telefon ve tablet modellerinin çoğunda kullanmak mümkün olacak. Bu modeller HTC One, HTC One X, HTC One X+, Samsung GALAXY S III, Samsung GALAXY S4, Samsung GALAXY Note II şeklinde. HTC First modelinde ise ön yüklü olarak gelecek.

12 Nisan'da Facebook Home uygulaması Play mağazasında indirmeye sunulacak.

Facebook Home tanıtıldı, 12 Nisan'da indirmeye sunuluyor


https://www.facebook.com/home Yorum Yaz
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doktormert 6 yıl en beğenilen
[__Zahid__]
İphone androidden cok daha stabil

iphone diye bir işletim sistemi yok.
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Ciddi Kedii 6 yıl
Touchwize niye bu kadar takiyorsunuz markette 1000 tane launcher var

Launcher 8 ve tsf shell tavsiyemdir
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[__Zahid__] 6 yıl
Ahaha
ne adamlarsiniz ya hemen gaza gelip tartişmaya başlamişsiniz bile. Özellikle yazdim ios daha stabil diye. Bakalim nolucak diye
2 Yanıt Yanıtla
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Vash The Stampede 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Ahaha
ne adamlarsiniz ya hemen gaza gelip tartişmaya başlamişsiniz bile. Özellikle yazdim ios daha stabil diye. Bakalim nolucak diye


şşşşşş çaktırma
az takılıyoz
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Guest-9D2914531 6 yıl [__Zahid__]
[__Zahid__]

Ahaha
ne adamlarsiniz ya hemen gaza gelip tartişmaya başlamişsiniz bile. Özellikle yazdim ios daha stabil diye. Bakalim nolucak diye





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Vash The Stampede 6 yıl
[__Zahid__]
ios androidden cok daha stabil

he stabil, he.
eskidendi onlar.
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Guest-9D2914531 6 yıl Vash The Stampede
Vash The Stampede

[__Zahid__]

ios androidden cok daha stabil


he stabil, he.
eskidendi onlar.

funboylara az hak veririm ama haklı ios harbi çok daha stabil. s3üm var ve maalesef bi 4s kadar bile stabil deil
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Ciddi Kedii 6 yıl
Launcher mi bu
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engurlu 6 yıl
İncelemesi

youtube.com/...
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leon23 6 yıl
S2 için de bekliyoruz en kısa zamanda. Denemek çok isterim...
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xconnect 6 yıl
insanlar biraz da bununla oyalanacaklar, ya sonra? Son zamanlarda insanlar tekil ve özgün şeler paylaşmıyor. Hep alıntılar veya başka popüler sayfaların paylaşımları. Çok hazırcı olduk çoookkkk...
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JohnLord 6 yıl
Geçmiş olsun iPhone 5 e geçtim android gelişim gösteriyor iOS a gelmez bu kesin :(
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cagataykoroglu 6 yıl
baya sıfırdan uygulama yazmışlar. ana ekranda bir tab da buna gidecek.
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KNTLG 6 yıl
Launcher mı oluyor bu şimdi anlamadım ben ???
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