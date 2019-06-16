Facebook Libra Coin haftaya tanıtılıyor

Bir dönem kripto para reklamlarını yasaklasa da Facebook perde arkasında çalışmalara devam ediyor. Pek çok önemli ortağı yanına alarak blok zinciri ağını geliştiren sosyal ağ devi haftaya test ağını devreye almayı planlıyor.

Facebook Libra nedir?

Sızdırılan bilgilere göre Facebook Libra adını alacak olan kripto para gerçek değerlere dayanacak. Yani USDT veya USD PAX gibi dengeli olarak bilinen ve global olarak kabul edilmiş bir kripto para olacak.

Ayrıca Bkz.

"USB 4.0 standardı 2020 sonunda geliyor"

Libra parası için Libra Association adında bir girişim kurulacak ve geniş bir ortak listesi tarafından katkı yapılacak. Visa, Uber, Coinbase gibi pek çok dev firmanın bu girişimde olacağı belirtiliyor. Paranın kontrolü bu girişimde olacak. Libra Blockchain ise blok zincirinin adı olacak. Zincirin Apache 2.0 lisansı altında açık kaynak olarak geliştirileceği ifade ediliyor.

Facebook Libra için bir borsa satışı veya açık satış olmayacağı ifade ediliyor. İlk tahminler proje ortaklarına satılacağı yönünde. Bazı kaynaklar Facebook içerisinde para birimi olarak kullanılacağını ifade ediyor ancak böyle bir kapalı sistemin kripto para dünyasına pek faydası olmayacaktır. Muhtemelen Libra parasının borsalara çıktığını göreceğiz.

Libra Birliği bu yılı nabız yoklama ve test süreci ile geçirecek. Ana zincir ağının tanıtılması ve kullanıma sunulması ise 2020 yılını bulacak. Facebook’un The Block veya CoinDesk gibi kripto para yayınlarına konu ile ilgili ambargo uyguladığı ifade ediliyor. Şimdilik net bilgiler almak pek mümkün değil.