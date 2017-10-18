Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu

Google'ın yeni nesil işletim sistemini alan bazı Pixel marka akıllı telefonların kısa mesaj almayı durdurduğu bildiriliyor. Kullanıcılar problemi düzeltecek geçici bir çözüm üretmiş durumda.
1 yıl
1,5b
1
11
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Android Oreo güncellemesinden sonra bazı Google Pixel telefonlarda birçok sorun yaşandı. Önce cihazlarda Bluetooth bağlantı sorunu ortaya çıktı, şimdi ise mesajlarla alakalı bir problem söz konusu.
Bazı Pixel kullanıcıları, cihazlarını Android Oreo'ya güncelledikten sonra kısa mesaj alamadıklarını söylüyor. Kullanıcıların mesaj gönderebildikleri ancak mesaj alamadıkları ifade ediliyor. Google Product forumlarında konu dile getirildikten sonra arama devi bir açıklama yaptı. Google Topluluk Yöneticisi Orrin, geliştirme ekibinin bu sorundan haberdar olduğunu ve bir düzeltme için çalıştıklarını söyledi.
Ayrıca Bkz. "Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor"
Öte yandan bazı kullanıcılar cihazı yeniden başlatarak veya fabrika ayarlarına geri döndürerek sorunu çözebildiklerini belirtmiş durumda. Bu konuya da değinen yönetici telefonlarını fabrika ayarlarına sıfırlayacak kullanıcıların bu işlemden önce tüm verileri yedeklediklerinden emin olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Google Pixel kullanıcıları şimdilik, telefonu yeniden başlatarak veya fabrika ayarlarına geri döndürerek bu sorunu kolayca çözebilir gibi görünüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TearsForFears 1 yıl sınav_testmis_kanka
bomboş arayüz hiçbir özelleştirme yok ve yine de bug çıkıyorsa oturup bir düşünmek lazım.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ahmet1905_47 1 yıl
Mesaj alamiyorsa nerden biliyorlar gelmediğini ruyalarinda mi gormusler mesajin var ama alamadik diye
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
iSheep güruh gelmiş yine :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 1 yıl
Apple hata yapınca Apple’ı kötülerler ama diğer firmalar yapınca hatadır olur diyorlar.
Şunu kabul edemediler.
Apple kullanandan çok kullanmayan şikayetçi.
;))))
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 1 yıl Guest-F8946C419
apple stabilitesini hiç bozmadı. çoğu kullanıcının tercih sebebiydi bu yüzden göze daha çok batması normal kaldı ki batsın çıkarılan en rezalet os oldu son sürüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazadam 1 yıl
Haberde şöyle bir cümle var. "Aynı şekilde Galaxy S8 kullanıcıları da Android Oreo güncellemesi aldıktan sonra akıllı telefonlarındaki kısa mesajların kaybolmasından şikayetçi olmuşlardı."
Pardon ama Galaxy S8 nezaman Android Oreo güncellemesi aldı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 1 yıl beyazadam
Aynen almadı Editör uyurken yazdı galiba :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 1 yıl
Türk işi gibi olmuş "bi kapa aç düzelir."
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 1 yıl
Fabrika ayarlarına dönülerek :ddddd nice çözüm yav
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Foxin 1 yıl
şu arayüz ve icon tasarımından google'ın acilen uzaklaşması lazım. android 5 ten beri hiçbir yenilik yapılmıyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dr20mouse 1 yıl
Tez vakitte Google bu isyanı bastırır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1476 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
akıllı telefon, güncelleme ve
9 etiket daha cep telefonu sorun düzeltme problem adroid oreo kısa mesak Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Core i5 8600K nasıl işlemci? | MSI Z370 Gaming Pro Carbon AC 1 yıl iOS 11'de yetkisiz kişiler telefonunuz kilitliyken fotoğraflarınıza erişebilir! 1 yıl Samsung, Linux PC deneyimini mobil cihazlara getiriyor 1 yıl Samsung Project Ambience ile eviniz akıllanıyor 1 yıl Samsung ve Qualcomm, 8nm üretim teknolojisi üzerinde çalışıyor 1 yıl Samsung, Galaxy telefonlara ARCore platformunu getiriyor 1 yıl HTC U11 Plus'ın render görüntüleri ortaya çıktı 1 yıl LED arka kapaklı Alcatel A5 LED Türkiye’de 1 yıl Nokia 7 tanıtıldı: 5.2 inç ekran, 3000 mAh batarya, Dual-Sight kamera 1 yıl Kaspersky, Adobe Flash temelli kötü amaçlı bir yazılım keşfetti 1 yıl Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak 1 yıl Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor 1 yıl Samsung Bixby 2.0 geliyor 1 yıl Dell’den ofislere yönelik 34 inçlik kavisli monitör 1 yıl AMD Raven Ridge APU’ları iddialı geliyor 1 yıl Yeni nesil HP Spectre 13 ve Spectre x360’ın Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Samsung’dan içerik üreticilere 360 Round kamera 1 yıl Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi 1 yıl Samsung ''nesnelerin internetine'' yoğunlaşıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu Sonraki Polestar 1 hibrit 600 beygir güç ile artık resmi 1 yıl Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor 1 yıl Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon 1 yıl Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz 1 yıl Google ilk mobil yongasını geliştirdi 1 yıl İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi 1 yıl ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak 1 yıl Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım 1 yıl Intel sinir ağı işlemcisi Nervana'yı duyurdu 1 yıl Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi 1 yıl Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin 1 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 1 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 1 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 1 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi 1 yıl MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu 1 yıl Toyota otomotiv dışında da hayatımızda yer almak istiyor 1 yıl Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim