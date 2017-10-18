Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu

Android Oreo güncellemesinden sonra bazı Google Pixel telefonlarda birçok sorun yaşandı. Önce cihazlarda Bluetooth bağlantı sorunu ortaya çıktı, şimdi ise mesajlarla alakalı bir problem söz konusu.

Bazı Pixel kullanıcıları, cihazlarını Android Oreo'ya güncelledikten sonra kısa mesaj alamadıklarını söylüyor. Kullanıcıların mesaj gönderebildikleri ancak mesaj alamadıkları ifade ediliyor. Google Product forumlarında konu dile getirildikten sonra arama devi bir açıklama yaptı. Google Topluluk Yöneticisi Orrin, geliştirme ekibinin bu sorundan haberdar olduğunu ve bir düzeltme için çalıştıklarını söyledi.

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Öte yandan bazı kullanıcılar cihazı yeniden başlatarak veya fabrika ayarlarına geri döndürerek sorunu çözebildiklerini belirtmiş durumda. Bu konuya da değinen yönetici telefonlarını fabrika ayarlarına sıfırlayacak kullanıcıların bu işlemden önce tüm verileri yedeklediklerinden emin olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Google Pixel kullanıcıları şimdilik, telefonu yeniden başlatarak veya fabrika ayarlarına geri döndürerek bu sorunu kolayca çözebilir gibi görünüyor.