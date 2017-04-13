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Facebook Messenger 1.2 milyar kullanıcıya ulaştı

Facebook, yaptığı açıklamayla Messenger platformunun aktif kullanıcı sayısının 8 ayda 200 milyon artarak aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştığını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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10
sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook, 2014 yılında platformdaki mesajlaşma servisini ayırmış ve mesajlaşmak isteyen kullanıcılar için Messenger uygulamasını zorunlu hale getirmişti. Bu sürecin başlarında sosyal medya devi, kullanıcılarından olumsuz tepkiler alsa da oyunlar, sesli ve görüntülü arama; maskeler, çerçeveler, çıkartmalar ve efektlerle yenilenen kamera desteği gibi her geçen gün platforma yenilikler getirerek kullanıcıları çekmeyi başarmıştı. Şimdi ise Messenger aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.



WhatsApp'ı Yakaladı 

Geçtiğimiz temmuz ayında aylık 1 milyar aktif kullanıcı barajını geçen Messenger sadece 8 ayda aktif kullanıcı sayısını yüzde 20 arttırarak 1.2 milyarlık aktif kullanıcıya ulaşırken Facebook'a ait bir diğer mesajlaşma servisi olan WhatsApp'ı da yakalamış oldu. Şubat ayında WhatsApp'ın aylık 1.2 milyar aktif kullanıcıya ulaştığı açıklanırken Mark Zuckerberg hem WhatsApp'ın hem de Messenger'ın günlük 60 milyarın üzerinde mesaja ev sahipliği yaptığını dile getirmişti. 


Bu yıl da henüz sadece ABD'deki kullanıcılara sunulan sanal asistan M ve para transferi hizmeti gibi yeniliklere kavuşan Messenger, son olarak geçtiğimiz ay Snapchat'in hikayeler özelliğinin kopyası olan ''Messenger Day'''i kullanıma sunmuştu. PayPal'in eski başkanı olan ve 2014'ten beri Messenger'ın başında bulunan David Marcus da Messenger Day'in iyi bir çıkış yakaladığını ve özellikle gençler tarafından yoğun olarak kullanıldığını ifade etti.



Bir Numaralı İletişim Kanalı 

Marcus; insanların, telefon numarasını bilmedikleri arkadaşlarına ulaşmalarını sağlamak için yola çıkan Messenger'in bu amacının ötesine ulaşıp bir numaralı iletişim kanalı haline geldiğini söylese de hem Messenger hem de WhatsApp şimdilik sosyal medya devine (kullanıcı sayıları göz önünde bulundurulduğunda) ciddi gelirler getirmiyor ancak Facebook şubat ayında yaptığı açıklamalarla bu uygulamaları reklamlar aracılığıyla iyi bir gelir kapısına çevirmeye niyetli olduğunu göstermişti.



Ayrıca Bkz. "Microsoft Edge, pil kullanım testinde Chrome’u ve Firefox’u büyük farkla geçti"  

Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu bir diğer sosyal medya uygulaması Instagram, 600 milyon aktif kullanıcıya sahipken sosyal medyanın en çok kullanıcıya sahip platformu Facebook ise aylık 2 milyardan fazla aktif kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. 

https://www.forbes.com/sites/kathleenchaykowski/2017/04/12/facebook-messenger-passes-1-2-billion-users/#751de0cf1330 Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Zorunlu olunca ne yapsın millet mecbur kullanıyor.
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gorkem2626 2 yıl
Kesinlikle saçmalığın danıskası okul ile ilgili paylaşımları takip etmek için facebook kullanıyorum mesaj göndermem gerekiyor. Ama bu işlemi messenger yüklemeden yapmıyor. Az çakal firma değilsin.
Kesinlikle saçmalığın danıskası okul ile ilgili paylaşımları takip etmek için facebook kullanıyorum mesaj göndermem gerekiyor. Ama bu işlemi messenger yüklemed...
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likeablex 2 yıl
Zorla direterek yükletir isen tabi ki olur.
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Niklaus1864 2 yıl
Telefonda en çok pil ve boyut tüketen uygulamalardan biri.En güzeli kullanmamak.
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CENS. 2 yıl
1.2 milyar kişinin içinde olmadığım için kendimi şanslı hissediyorum.
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Macella 2 yıl
Sırf uygulamalarını sürekli dayattığı için facebook hesabımı dondurmakla sonuçlanmıştır.
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OverClocK1ng 2 yıl
Facebook kullanırken mesaj işareti çıkıyor diye zorla istemeye istemeye kurduğum program 1.2 milyar kullanıcıya ulaşmış. Sorun bakalım isteyerek kuran % kaçı...
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silver0021 2 yıl
Facebookta haber kaynağını asagi kaydırıyorum işim bitiyor. Size 800 milyon kullanicinin bundan ileri gitmedigini soylesem sanirsam haklı bir tespit olur :)
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strathmorea 2 yıl
İsterse 5 milyar olsun. Zorunlu yüklettikten sonra herkes biliyor ki o rakam insanların istekleri doğrultusunda yükselmiyor. Kaçımız e hadi biraz Messengerde sohbet edeyim diyor. Demiyor ama Facebook' tan birine msj atacaksan hoop bunu yüklemek zorundasın. yüklüyse de direk Messenger açılıyor otomatik. Yani resmen Facebook'tan birine msj atabilmek mümkünken sırf iş olsun diye Messenger adı altında balon bir uygulama yaptılar.
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axaxa 2 yıl en beğenilen
Zorunlu olunca ne yapsın millet mecbur kullanıyor.
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gorkem2626 2 yıl
Kesinlikle saçmalığın danıskası okul ile ilgili paylaşımları takip etmek için facebook kullanıyorum mesaj göndermem gerekiyor. Ama bu işlemi messenger yüklemeden yapmıyor. Az çakal firma değilsin.
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Siyahbeyaz 2 yıl
Tabii ki o kadar olur. Zira Facebook, mobilde zorbalık ile messenger kurmaya zorluyor.
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