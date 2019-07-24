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Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geçti

Facebook Messenger Lite uygulaması Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geride bırakarak önemli bir başarıya imza attı. Mesajlaşma uygulaması 2016'da kullanıma sunulmuştu.
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook'un ana Messenger uygulamasının "daha hafif" bir versiyonu olan Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirme barajını aştı. Sosyal medya devi Messenger Lite'ı 2016 yılında kullanıma sunmuş ve uygulama bir yılda 100 milyon indirme sayısını geride bırakmıştı.
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2017 sonundan bu yana indirme sayısı beş kat arttı. Facebook Messenger Lite global kullanıma sunulmadan önce uygulamanın APK dosyasını indirerek cihazına kuranlar da olmuştu. Bu kişilerin 500 milyon rakamına dahil olmadığını belirtelim.

Boyutu 10 MB'tan az

Facebook Messenger 2016 yılında 1 milyar indirme sayısına ulaşırken şirket aynı yıl Messenger Lite'ı kullanıma sundu. Uygulamanın boyutu 10 MB'tan daha az.
Hızlı yüklendiği gibi veri tasarrufu özelliği sayesinde daha az mobil veri tüketiyor. Yani mobil internet paketlerinin pahalı, Wi-Fi erişiminin az olduğu ülkeler için biçilmiş kaftan.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.mlite Yorum Yaz
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