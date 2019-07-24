Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirme sayısını geçti

Facebook'un ana Messenger uygulamasının "daha hafif" bir versiyonu olan Facebook Messenger Lite, Play Store'da 500 milyon indirme barajını aştı. Sosyal medya devi Messenger Lite'ı 2016 yılında kullanıma sunmuş ve uygulama bir yılda 100 milyon indirme sayısını geride bırakmıştı.

Ayrıca Bkz.

"Samsung Galaxy Watch Active 2'nin detayları netleşiyor"

2017 sonundan bu yana indirme sayısı beş kat arttı. Facebook Messenger Lite global kullanıma sunulmadan önce uygulamanın APK dosyasını indirerek cihazına kuranlar da olmuştu. Bu kişilerin 500 milyon rakamına dahil olmadığını belirtelim.

Boyutu 10 MB'tan az

Facebook Messenger 2016 yılında 1 milyar indirme sayısına ulaşırken şirket aynı yıl Messenger Lite'ı kullanıma sundu. Uygulamanın boyutu 10 MB'tan daha az.

Hızlı yüklendiği gibi veri tasarrufu özelliği sayesinde daha az mobil veri tüketiyor. Yani mobil internet paketlerinin pahalı, Wi-Fi erişiminin az olduğu ülkeler için biçilmiş kaftan.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.facebook.mlite