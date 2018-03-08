Facebook Messenger Lite'a görüntülü sohbet özelliği geliyor

Popüler sosyal platform Facebook'un, düşük performansa sahip cihazlar için tasarladığı Messenger Lite ile artık görüntülü sohbet yapmak mümkün olacak. Uygulamanın Android versiyonuna gelen güncelleme ile kullanıcılar ekranın sağ üstünde yer alan video simgesine tıklayarak arkadaşlarıyla görüntülü sohbetler yapabilecek.

Yeni özellik şu an için uygulamanın Android versiyonunda olacak

Facebook'un, daha az veri tüketimi yapan ve daha verimli çalışan Messenger Lite uygulamasına getirdiği görüntülü sohbet özelliği, uygulamanın hafif olmayan sürümü ile farkın gittikçe kapanacağını gösteriyor. Görüntülü sohbetin iletişimin temel bir parçası olduğunu belirten Facebook, uygulamanın hafif versiyonunda da bu özelliğin yer alması gerektiğini belirtiyor.

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Messenger Lite için görüntülü sohbet özelliği önümüzdeki günlerde uygulamanın Android versiyonu için kullanıma sunulacak. Facebook, bu özelliğin uygulamanın iOS versiyonuna gelip gelmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapmış değil.

https://thenextweb.com/apps/2018/03/08/facebook-adds-video-calling-to-messenger-lite-on-android/