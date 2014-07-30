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Facebook Messenger, Windows Phone tarafında güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook’un arkadaşlarınızla metin tabanlı iletişim kurabileceğiniz ve ayrıca resim gönderme, grup sohbeti başlatabilme, konum paylaşabilme, Facebook mesajlarına ulaşma, arkadaşların aktiflik durumlarını görebilme gibi pek çok özellik taşıyan uygulaması Messenger, Windows Phone tarafında yeni özelliklerle güncellendi.

Yayınlanan yeni sürümüyle ilk olarak video yollama desteğine kavuşan ve yollanan videoları direkt olarak kendi içerisinde oynatabilen Facebook Messenger, favori etiketlerin daha hızlı bulunmasına imkan tanıyor ve son olarak diğer geliştirmelerle daha performanslı çalışma gösteriyor.

Ücretsiz olarak sunulan Facebook Messenger uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://m.wpcentral.com/facebook-messenger-app-windows-phone-adds-video-sharing-new-update Yorum Yaz
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