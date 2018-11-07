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Facebook Messenger'a gönderilen mesajları geri alma özelliği geliyor

Facebook Messenger kullanıcıları artık yanlışlıkla gönderdikleri mesajları karşı taraf okumadan silebilecekler. Yeni özelliğin çok yakında kullanıma sunulacağı şirket tarafından onaylandı.
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Gönderilen mesajların belirli bir süre içerisinde geri alınmasına izin veren çok sayıda platformlar arası mesajlaşma uygulaması var. En popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Facebook Messenger da bu özelliğe sahip olacak. Söz konusu bilgi bizzat şirketin kendisi tarafından onaylandı.
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Facebook Messenger'ın 191.0 numaralı iOS versiyonuna ait sürüm notlarında, mesajları geri alma özelliğinin yakında kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Söz konusu özellik kullanıcıların gönderdikleri mesajı karşı taraf okumadan 10 dakika içinde silmesine (ya da geri almasına) olanak sağlayacak.

WhatsApp'da 1 saat süre tanınıyor

Aslına bakılırsa bu zaten beklendiği için pek de sürpriz olmadı. Geçtiğimiz ay Facebook'un, Messenger için gönderilen mesajların geri alınmasını sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
WhatsApp kullanıcılarına, yanlışlıkla gönderdikleri mesajları silmeleri için 1 saatlik süre tanınıyor. Facebook Messenger'da bu sürenin sadece 10 dakika ile sınırlandırılması can sıkıcı. Bildiğiniz üzere dünyanın en popüler mesajlaşma platformlarından biri olan WhatsApp da Facebook'un çatısı altında bulunuyor.

https://www.theverge.com/2018/11/7/18071376/facebook-messenger-unsent-message-10-minute-time-limit Yorum Yaz
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