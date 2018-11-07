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Ağustos'ta duyurulan LG G7 Fit sonunda satışa sunuluyor

Amiral gemisi LG G7 ThinQ'nun ekonomik versiyonu olarak lanse edilen LG G7 Fit sonunda piyasaya sürülüyor. Güney Koreli şirket telefonun Kasım ayı içerisinde satışa sunulacağını açıkladı.
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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LG geçtiğimiz Mayıs ayında LG G7 ThinQ modelini piyasaya sürmüştü. Amiral gemisi telefon beklenildiği gibi yüksek bir fiyat etiketi ile geldi. Güney Koreli şirket Ağustos'taki IFA 2018 etkinliğinde ise LG G7'nin daha ekonomik versiyonu olan LG G7 Fit'i duyurdu.
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Akıllı telefonu inceleyip satın almaya karar verenler için iyi haberler var. Cihazın bu hafta "kilit pazarlarda" satışa sunulması bekleniyor. Elbette bunlar arasında Avrupa'da var. Kısa bahsetmek gerekirse LG G7 Fit, amiral gemisi G7 ile aynı tasarımı paylaşıyor ancak teknik özellikler bakımından bazı önemli farklılıklar söz konusu.

LG G7 Fit özellikleri

Akıllı telefon Snapdragon 821 yonga seti ve 4 GB RAM ile geliyor. Bununla birlikte 32 GB veya 64 GB depolama seçenekleri ile sunulacak. 16 MP arka ve 8 MP ön kamera ile donatılan cihaz 3.000 mAh'lik bir pile sahip. Ucuz bir model olarak konumlandırılmasına rağmen 6.1 inç QHD+ ekran taşıması en büyük artılarından.
Güney Koreli teknoloji devi, resmi web sitesi aracılığı ile yaptığı açıklamada LG G7 Fit'in Avrupa, Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Doğu'da piyasaya sürüleceğini belirtti. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.lgnewsroom.com/2018/11/lg-g7-fit-arrives-bringing-popular-features-from-g-series-to-wider-audience/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Quaresma2016 6 ay
LG yi hala 2 3 sene önceki yanlışlarıyla anıyor herkes ama LG hala V30+ G6 G7 de f/p cihazı sunuyor. Paranız hangisine yetiyorsa onu alın sizi 3 4 yıl götürür bu cihazlar. Sanki kronik hata apple samsungda yok mu S7 ler S8ler amoled yanığından ekranda çizgi belirmesinden iphonelar bozulan wifiler okunmayan parmak izlerinden kilitlenen icloud şifrelerinden geçilmiyor sanki başka firmalar hep sorunsuz. Ama LG G6 V30 ve G7 de gayet iyi iş başardı ha G6 sp 821 le çıktı ama fiyatı uygun. 835 li istiyorsanız V30+ 845 istiyorsanız G7 alın vereceğiniz her kuruşa değer bence bu telefonlar.
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Khoradasein 6 ay
Güzel özellikler bunlar, uygun fiyatlı olursa piyasadaki rekabet ve tüketici açısından da iyi olur...
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TearsForFears 6 ay Khoradasein
Lg g7 zaten 3500 lira civarına inmiş durumda. Bu telefonun pek bir esprisi yok.
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FRAPS_TR 6 ay
g6 kullanıyorum hiçbir sorun yok. kusursuz
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Kayrabey 6 ay
Lg'ye yakın bana uzak olsun. Sorunlu üretilen V10 cihazın ana kartı bootloop yüzünden bozuldu ve 1.100 lira tamir ücreti istediler. Aman aman. Uzak durun. Ekranda ghost screen sorunu da çıktı ilgilenmediler. 10 dakika bırakın elinizden düzelir dediler. Gittim 1 liraya bir uygulama satın aldım sorunu çözdüm. Bu telefonu bedava verirlerse alırım. Alınca da satarım :)
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Delikli Nane 6 ay
bi bikmadilar 3.000mAh pil ve qHd ekran fantazisinden
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Y-ZiyA 6 ay
Bakalım panel yapmayı öğrenmişler mi
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khytr89 6 ay
G4 vakasından sonra Türkiye ye gelmese de olur.
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