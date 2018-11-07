Ağustos'ta duyurulan LG G7 Fit sonunda satışa sunuluyor

LG G7 ThinQ modelini piyasaya sürmüştü. Amiral gemisi telefon beklenildiği gibi yüksek bir fiyat etiketi ile geldi. Güney Koreli şirket Ağustos'taki IFA 2018 etkinliğinde ise LG G7'nin daha ekonomik versiyonu olan LG G7 Fit'i LG geçtiğimiz Mayıs ayındamodelini piyasaya sürmüştü. Amiral gemisi telefon beklenildiği gibi yüksek bir fiyat etiketi ile geldi. Güney Koreli şirket Ağustos'takietkinliğinde ise LG G7'nin daha ekonomik versiyonu olan'i duyurdu

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Akıllı telefonu inceleyip satın almaya karar verenler için iyi haberler var. Cihazın bu hafta "kilit pazarlarda" satışa sunulması bekleniyor. Elbette bunlar arasında Avrupa'da var. Kısa bahsetmek gerekirse LG G7 Fit, amiral gemisi G7 ile aynı tasarımı paylaşıyor ancak teknik özellikler bakımından bazı önemli farklılıklar söz konusu.

LG G7 Fit özellikleri

Akıllı telefon Snapdragon 821 yonga seti ve 4 GB RAM ile geliyor. Bununla birlikte 32 GB veya 64 GB depolama seçenekleri ile sunulacak. 16 MP arka ve 8 MP ön kamera ile donatılan cihaz 3.000 mAh'lik bir pile sahip. Ucuz bir model olarak konumlandırılmasına rağmen 6.1 inç QHD+ ekran taşıması en büyük artılarından.

Güney Koreli teknoloji devi, resmi web sitesi aracılığı ile yaptığı açıklamada LG G7 Fit'in Avrupa, Latin Amerika, Asya, Afrika ve Orta Doğu'da piyasaya sürüleceğini belirtti. Akıllı telefonun nasıl bir fiyat etiketi ile satışa sunulacağı ise henüz bilinmiyor.

http://www.lgnewsroom.com/2018/11/lg-g7-fit-arrives-bringing-popular-features-from-g-series-to-wider-audience/