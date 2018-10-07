Facebook Messenger'a sesli komut desteği geliyor

Facebook, aylık 1.3 milyardan fazla aktif kullanıcısı olan mesajlaşma hizmeti Messenger'a sesli komut özelliği getirmek için çalışıyor. TechCrunch'ın haberine göre sosyal medya devi yakında sesli komutlarla mesaj yazıp ve göndermenize, aramaları başlatmanıza ve hatırlatıcılar oluşturmanıza izin verecek.

Facebook, Messenger'ı geliştirmeye kararlı

Bir Facebook Messenger yetkilisi, Facebook'un sesli komut özelliğini aktif olarak test ettiğini doğruladı. "Messenger ile iletişim kuran kullanıcılarımıza yeni deneyimler katmak istiyoruz. Şu anda paylaşılacak başka bir detay yok." şeklinde açıklama yapan şirket çalışanı yeni özelliklerle ilgili detay vermekten kaçındı.

Facebook'a gelecek yeni ses kontrolü, Messenger'ı kullanmasını daha basit hale getirebilir. Zira raporda Facebook Messenger'ın kendini SMS, Snapchat ve diğer mesajlaşma uygulamalarından ayırmaya istekli olduğu ifade ediliyor. Testleri devam eden yeni özelliğin tüm Facebook kullanıcılarına ne zaman sunulacağı ise şimdilik bilinmiyor.