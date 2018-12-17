Facebook Messenger uygulamasına portre modu dahil yeni kamera özellikleri eklendi

Facebook, popüler mesajlaşma uygulaması Messenger için bugün yeni bir güncelleme yayınladı. Güncellemenin temelinde kamera tarafına eklenen yeni özellikler var. En dikkat çekici olan ise portre modu oldu.

Boomerang, AR Etiketleri ve “Selfie” modu

Facebook’un Selfie modu olarak adlandırdığı yeni özellik sizi ön planda tutmak için arka planı bulanıklaştırıyor. Yani fotoğrafınıza bokeh efekti uygulanıyor. Tabii ki bu işlem yazılım ile gerçekleştiriliyor. Kullanmak için çift kameralı bir telefona ihtiyacınız yok. Ayrıca Instagram kullanıcıların yakından tanıdığı Boomerang isimli tekrarlı kısa video özelliği de bu güncellemeyle birlikte sunuluyor. Firma son olarak artırılmış gerçeklik uyumlu yeni etiketlerini tanıttı. Bunları videolarınıza veya fotoğraflarınıza ekleyebileceksiniz.

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Facebook’un belirttiğine göre yeni özellikler dünya çapındaki tüm kullanıcılara bugün itibariyle açıldı. Daha önceden duyurusu yapılan tasarıma sahip Messenger arayüzü de bu güncellemeye eşlik eden yeniliklerden biri. Uygulama daha sade ve anlaşılır bir hale getirilmek istenmiş.

https://www.theverge.com/2018/12/17/18141182/facebook-messenger-boomerang-selfie-mode-ar-stickers