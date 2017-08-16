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Facebook Messenger artık Spotify önerileri sunacak

Facbook Messenger yazışmalarınızda müzikten bahsederseniz, akıllı asistan M'nin küçük Spotify sürprizleri ile karşılaşabilirsiniz. Konuyla ilgili detaylar haberimizde...
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook Messenger'ın işlevselliğini önemli ölçüde geliştiren akıllı asistan M yeni bir hüneri ile karşımızda. Facebook ve Spotify entegrasyonu sayesinde akıllı asistan bundan böyle kullanıcılara müzik konusunda öneriler sunacak. Yani kısacası Facebook Messenger sohbetlerinizde konu ne zaman müziğe gelirse sürprizlere hazır olun.
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Bu yılın başlarında duyurulan Facebook ve Spotify işbirliğinin bir meyvesi olan bu özellik, belirli kelime veya cümleler ile tetikleniyor. Örneğin sohbet sırasında "müzik çal" veya "şarkı dinle" gibi kalıplar kullanılırsa akıllı asistan M, Spotify uygulaması üzerinden şarkı bulmanız için seçenekler sunacak. Eğer kullanıcılar herhangi bir sanatçı veya şarkıdan bahsediyorlarsa bu durumda da bahsi geçen sanatçı veya şarkı önerilerek, kullanıcıların kolayca dinleyebilmeleri sağlanacak.
Sohbet esnasında kullanıcılar, hoşlarına giden Spotify tavsiyelerine tıkladıklarında ilgili içeriğin yer aldığı web görünümüne yönlendirilecekler. Burada şarkıyı dinleyebilecekleri gibi, sohbet grupları için çalma listeleri oluşturabilecekleri seçeneklere erişmeleri de mümkün olacak.

https://venturebeat.com/2017/08/14/facebook-messenger-gets-spotify-music-suggestions/ Yorum Yaz
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bkaakco 1 yıl
İsteğe bağlı olursa sorun yok.
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intel7mix 1 yıl
bi sen eksiktin facebook sende gel tam olsun
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