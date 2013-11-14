Facebook Messenger, beklenen tasarım değişimiyle iOS ve Android için yenilendi

Facebook'un anlık mesajlaşma yazılımı Messenger, iOS ve Android sürümleri için daha önce müjdesi verilen güncellemeye sonunda kavuştu.





Yayınlanan güncelleme ile tasarımsal olarak baştan aşağıya yenilenen ve iki platformda da Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7 çizgisine uygun bir yapıya kavuşan Facebook Messenger, ayrıca artık Facebook arkadaşları yanında telefon rehberinde yer alan kişilere de mesaj atılmasına imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Facebook Messenger uygulamasına iOS için buradan , Android içinse buradan ulaşabilirsiniz.