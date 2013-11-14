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Facebook Messenger, beklenen tasarım değişimiyle iOS ve Android için yenilendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,6b
1
23
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger, beklenen tasarım değişimiyle iOS ve Android için yenilendi
Facebook'un anlık mesajlaşma yazılımı Messenger, iOS ve Android sürümleri için daha önce müjdesi verilen güncellemeye sonunda kavuştu.

Yayınlanan güncelleme ile tasarımsal olarak baştan aşağıya yenilenen ve iki platformda da Apple'ın yeni mobil işletim sistemi iOS 7 çizgisine uygun bir yapıya kavuşan Facebook Messenger, ayrıca artık Facebook arkadaşları yanında telefon rehberinde yer alan kişilere de mesaj atılmasına imkan tanıyor.
Ücretsiz olarak sunulan Facebook Messenger uygulamasına iOS için buradan, Android içinse buradan ulaşabilirsiniz. 

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ByGalaxyS3 5 yıl
Whatsapp kopya
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ax 6 yıl
Hiç beğenmedim.ne yeni windows 8 arayüzünü nede ios7 i beğendim.bu messengerda onların karışımı gibi.göz yoruyor renkler...
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inexo 6 yıl
şimdi whatsapp düşünsün
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volkankpdg 6 yıl
telefon rehbere izin verirsek facebook kişilerle telefon rehberini mi eşleştiriyor? yoksa whatsapp tarzı telefon numaraaından facebook'u olanları bulup bizi birbirimizle yazıştırıyor mu?
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Toygun_ank 6 yıl inexo
inexo

şimdi whatsapp düşünsün

whatsapp eskimez bence
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HAAltuntas 6 yıl inexo
inexo
şimdi whatsapp düşünsün

Whatsapp yıkılmaz!
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PathWizard 6 yıl
Bundan nasıl çıkılıyor ya bir türlü bulamadım ?
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Trecc11 6 yıl PathWizard
firstclass34

Bundan nasıl çıkılıyor ya bir türlü bulamadım ?

yorumları okudum çıkış seceneği koymamışlar heralde bende yüklemekten vazgeçtim
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mert1907 6 yıl
Tasarim WP yi andirmis.
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prooge 6 yıl
arkadaşlar telefon numara ve rehberi yedekliyor. acaba facede bu bilgileri profilde falan göstermez değil mi ?
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TncyKrmn 6 yıl
şimdilik iyi gibi ilerde sorun falan çıkmaz umarım.
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ulwi 6 yıl
Video yollama özelliğide gelse whatsapp e ihtiyaç kalmayacak.
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srsy 6 yıl
iOS 7 vari olmuş, sohbet açma/kapama butonu gelmiş.
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Srcn81 6 yıl
Deneyip bir test edelim bakalım.
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Guest-BA761BEEF 6 yıl
WP8 için nerede? Birde Microsoft hisse sahibi.. Kabul edilir gibi değil!
3 Yanıt Yanıtla +2
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oltanoltan 6 yıl Guest-BA761BEEF
Sheitani
WP8 için nerede? Birde Microsoft hisse sahibi.. Kabul edilir gibi değil!

Wp8in içinde geliyor zaten
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kemaloztin 6 yıl Guest-BA761BEEF
Sheitani
WP8 için nerede? Birde Microsoft hisse sahibi.. Kabul edilir gibi değil!

Wp8 alirken bunun gibi olaylari goze almis olmaniz lazim
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e-Militarist 5 yıl Guest-BA761BEEF
Sheitani
WP8 için nerede? Birde Microsoft hisse sahibi.. Kabul edilir gibi değil!

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