Facebook Messenger büyük bir platform haline geliyor

Mobil dünyada mesajlaşma uygulamalarının sosyal ağları geride bırakacak kadar kullanıcı sayısına sahip olması Facebook'u da harekete geçirdi. Bünyesindeki Messenger sistemini ayrı bir uygulamaya çeviren firma, mobil iç sohbeti de buraya aktararak bir anda 500 milyon kullanıcı sayısı elde etti.

Ancak kullanıcıların Facebook arkadaşları haricinde Messenger ile etkileşime girmemesi ve rakip mesajlaşma uygulamalarının farklı yenilikler sunması Facebook'un yeni bir strateji belirlemesine neden oldu. Gelen bilgilere göre Messenger uygulaması büyük bir platform haline gelecek.

İlk etapta üçüncü taraf geliştiricilerin içeriklerini ve bilgilerini Messenger üzerinden kullanıcılara aktarabilmesi planlanıyor. Denemelerin ardından daha fazla geliştiricinin ve içeriğin platforma eklenmesi muhtemel.

WeChat, Line gibi uygulamalardan hatırlayacağımız üzere ünlülerin ve firmaların anasayfaları, içerik paylaşımları, özel sohbet odaları kullanıcılardan ilgi görüyor. Ayrıca etiket satışları da bulunuyor. Facebook'un da buna yakın bir sistem istediği konuşuluyor. Böylece kullanıcıların daha fazla etkileşime girmesi sağlanacak. Yeniliklerin önümüzdeki hafta lanse edilmesi bekleniyor.









http://techcrunch.com/2015/03/19/facebook-messenger-platform/?ncid=txtlnkusaolp00000595