Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger büyük bir platform haline geliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,9b
1
19
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook Messenger büyük bir platform haline geliyor

Mobil dünyada mesajlaşma uygulamalarının sosyal ağları geride bırakacak kadar kullanıcı sayısına sahip olması Facebook'u da harekete geçirdi. Bünyesindeki Messenger sistemini ayrı bir uygulamaya çeviren firma, mobil iç sohbeti de buraya aktararak bir anda 500 milyon kullanıcı sayısı elde etti.
Ancak kullanıcıların Facebook arkadaşları haricinde Messenger ile etkileşime girmemesi ve rakip mesajlaşma uygulamalarının farklı yenilikler sunması Facebook'un yeni bir strateji belirlemesine neden oldu. Gelen bilgilere göre Messenger uygulaması büyük bir platform haline gelecek.
İlk etapta üçüncü taraf geliştiricilerin içeriklerini ve bilgilerini Messenger üzerinden kullanıcılara aktarabilmesi planlanıyor. Denemelerin ardından daha fazla geliştiricinin ve içeriğin platforma eklenmesi muhtemel.
WeChat, Line gibi uygulamalardan hatırlayacağımız üzere ünlülerin ve firmaların anasayfaları, içerik paylaşımları, özel sohbet odaları kullanıcılardan ilgi görüyor. Ayrıca etiket satışları da bulunuyor. Facebook'un da buna yakın bir sistem istediği konuşuluyor. Böylece kullanıcıların daha fazla etkileşime girmesi sağlanacak. Yeniliklerin önümüzdeki hafta lanse edilmesi bekleniyor.



http://techcrunch.com/2015/03/19/facebook-messenger-platform/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
28ky28 4 yıl en beğenilen
Zaten kullandığı ram yetmiyo bide yetmezmiş gibi arttiriyolar.



Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 4 yıl
Mesajlaşmanın ayrı olması bana göre kullanışsız ve depolama israfı.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
Whatsapp tarihe karışıyor desenize, facebook whatsapp ı satın almasıyla büyük bir rakibini ortadan kaldırmış oldu zaten... Bunu bi kenara yazın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
bosuna yer kaplamasın diye facebookun eski sürümünü yükledim messenger gerektirmeyen :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
abzurtmen 4 yıl DH Misafiri
Hocam facebook surumunu yazar misiniz messenger gerektirmeyen.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El_domingo 4 yıl
bu facebook ne istiyor yav bizim ramlerden..kendisi yetmiyormus gibi usutune facebook messenger oda yetmez dedi biraz da ucuncu tarf geliştirciler telefonun içine yapsın diyor...:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
9unkarekoku 4 yıl
RAM ve batarya sıkıntısı yaşayanlar, ROOT+GREENİFY süper ikilisini düşünebilir
Şahsen ben öyle yapıyorum kullanmadığım sürece neredeyse hiç şarj gitmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Recharged 4 yıl
Facebook Messenger'ı aktif olarak kullanan olduğunu zannetmiyorum. Yani bir WhatsApp kadar çok kullanılmıyor. Elinde WhatsApp varken Messenger'a yatırım yapmak çok mantıklı değil. Ancak bir yandan insan bırak yapsınlar, WhatsApp'a bulaşmasınlar diyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
varol7 4 yıl
facebook tan soğuttu kurmayacağım .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 yıl
Kesinlikle çok saçma bir durum ilk çıktığı zaman çok güzeldi facebook çok bozuldu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sama 4 yıl
Ram şikayeti olanlar wp alsın rahatlasın.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HydroAcidX 4 yıl
Güzel düşünce. İnsanların ilk tercihi olabilir. Şuan için malumunuz whatsapp isi götürüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Like a Sir 4 yıl
Uygulamayı WhatsApp ile birleştirmesinlerde naparlarsa yapsınlar
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Das Boot 4 yıl
Facebook uygulamasını kullanmıyorum sadece messenger yüklü. İsteyen bu şekilde kullanabilmesi lazım zorla facebook uygulamasını dayatmazlar umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JrMaster 4 yıl
he bu haliyle artık telefonda işletim sistemi yerine bunu çalıştırırız... Ram & Pil Düşmanı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +61 Bay Robot +49 sepulturgay +47 frostburn +29 Askaparta +26 Mutlak.Sıfır +24 Johan Elmander +24 Wi Fi +23 oly1786 +20 deoks +18
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2873 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, uygulama haber ve facebook messenger
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Yerli Malı" Teknoloji ve Oyun Programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Death Stranding 8 Kasım'da Çıkacak,
Bölüm Sonu Canavarı
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Haftaya A101 marketlerde çok uygun
DonanımHaber
Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u
DonanımHaber
Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Tesla'yı
DonanımHaber
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim