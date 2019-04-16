Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu

Facebook Messenger için ilk olarak 2018 yılında belirli ülkelerde kullanıma sunulmuş karanlık mod, artık tüm dünyadaki kullanıcılara açıldı. Özelliği aktive etmek için tek butona dokunmak yeterli.
1 ay
1,8b
1
12
Mobil Uygulamalar
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2018 yılında sadece belirli ülkelerde az miktarda kullanıcıya (Türkiye dahil) sunulan karanlık mod, artık dünya çapında herkesin kullanımına açıldı. Karanlık modu aktive etmek için uygulamada profil fotoğrafınıza dokunmanız yeterli. En üstteki seçenek karanlık mod olarak karşınıza çıkacaktır.
Google’a göre karanlık mod gözlere iyi gelmesinin yanında akıllı telefonlarda pil tasarrufu da sağlıyor. Bu durum OLED ekranlı akıllı telefonlarda siyah piksellere hiç enerji verilmemesinden kaynaklanıyor.
Facebook Messenger

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bkaakco 1 ay en beğenilen
Arkadaşlar her Facebook haberine benzer yorumları yapmak zorunda mısınız? Facebook çok büyük bir platform ve elbette çok sayıda kullanıcısı var. Yani evet, kullanılıyor. Bu haberler de zaten kullananları ilgilendirmekte.
Arkadaşlar her Facebook haberine benzer yorumları yapmak zorunda mısınız? Facebook çok büyük bir platform ve elbette çok sayıda kullanıcısı var. Yani evet, kul...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 1 ay bkaakco
kendileri kullanmayınca millette bıraktı sanıyolar:d
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 ay
keşke whatssapp için bir an önce getirseler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paetzold 1 ay
Özellikle uykudan uyanınca birinin mesajını okurken beyaz ekran göz yakıyor direk. Güzel olmuş siyah mod.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TncyKrmn 1 ay
Çevremdeki insanlar kullanmıyor. Sen kullanıyorsun diye yada Editör kullanıyor diye herkes kullanıyor diye bir şey yok. Ayda yılda bir yorum yapıyoruz onlarada herkes bıkmadımı aynı yorumu yapmaktan diye cevap verilmez. Canım ne isterse o yorumu yapma hakkına sahip değil miyim sevgili editör?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SonSamsunlu 1 ay
dark mode: enabled, sonunda ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 ay en beğenilen
Arkadaşlar her Facebook haberine benzer yorumları yapmak zorunda mısınız? Facebook çok büyük bir platform ve elbette çok sayıda kullanıcısı var. Yani evet, kullanılıyor. Bu haberler de zaten kullananları ilgilendirmekte.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danlabilic 1 ay bkaakco
kendileri kullanmayınca millette bıraktı sanıyolar:d
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TncyKrmn 1 ay
kullanan kaldı mı artık face ve mesajlaşma uygulamasını.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 1 ay TncyKrmn
Hayır kalmadı artık herkes TikTok kullanıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuuruls 1 ay TncyKrmn
Yok kalmadı, aslında Facebook kapanalı çok olmuş bunların hepsi tuzlukmuş.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +261 12 Angry Men +151 Informed +145 serdar_k +112 madmahmutd +106 flowerhorn +83 aca-n +76 csh +70 Chronotide +70 volkie +60
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1755 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
facebook messenger, gece modu ve
5 etiket daha karanlık mod fb messenger Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Amazon, İstanbul’un belirli bölgeleri için aynı gün teslimat yapıyor 1 ay Apple ve Qualcomm anlaşmaya vardı, yıllar süren davalar sonlanıyor! 1 ay Araştırmacılar beyin ve bağırsak kök hücreleri arasında yeni bir bağlantı keşfetti 1 ay İşte TESS Uzay Teleskobu'nun keşfettiği yeni gezegen 1 ay AMD’nin Zen 3’te kullanacağı litografi sızdı, %10 enerji verimli olacak 1 ay 32 megapiksel ön kameralı Redmi Y3 için geri sayım başladı 1 ay Tüm sektörlerde %100 yenilenebilir enerji kullanımı mümkün olabilir 1 ay Westworld’ün yeni sezonunu bekleyenlere kötü haber 1 ay Battlefield: Bad Company 3 yeni nesil konsollara geliyor 1 ay Google Play Store üzerinden sistem güncellemeleri Pixel telefonlar için başladı 1 ay Hücre moleküllerinin tespitini kolaylaştıran ışıma yöntemi geliştirildi 1 ay Xiaomi, 23 Nisan'da yeni LED TV'lerini tanıtacak 1 ay Google, DeepMind Health yapay zekasını inceleyen kurulu dağıtıyor 1 ay Avrupa Parlamentosu, yeni araçlarda güvenlik teknolojilerini zorunlu kılan düzenlemeyi onayladı 1 ay Capcom kendi retro konsolunu duyurdu: Home Arcade 1 ay Game of Thrones'un final sezonu izleyici rekorları kırarak başladı 1 ay Boston Dynamics’in robot köpek ordusu kamyon çekiyor! 1 ay 2si1 | Fotoğraf çekildi de ne oldu? Kara delik! 1 ay Yeni Razer Core X Chroma, RGB ışıklandırma ve Gigabit Ethernet ile geliyor 1 ay Orta Doğu ve Afrika bölgesinde internet kullanıcı sayısı yüzde 41 artacak 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu Sonraki Renault, Çin'de yeni elektrikli crossover'ını tanıttı: Renault City K-ZE 1 ay Bilim insanları okyanustaki yağları yiyen bakteri keşfetti 1 ay Çin, 2040 yılına kadar füzyon enerjisi üretme peşinde 1 ay Samsung Galaxy S10 5G, DxOMark’ın liderlik koltuğuna oturdu 1 ay Parrot, katlanabilir drone Anafi’ye termal kamera ekledi 1 ay Samsung 5nm EUV çalışmalarını tamamladı 1 ay Jumbo: Facebook, Twitter ve Google geçmişinizi temizleyebilen uygulama 1 ay 50. kuruluş yılına özel Ryzen 7 2700X işlemcisi geliyor 1 ay PlayStation 5 hakkında yeni sızıntı: 24GB GDDR6 ve 2020’de tanıtım 1 ay Eski Volkswagen CEO'su dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yatabilir 1 ay Huawei, 5G modem satma konusunu Apple ile konuşmadığını söyledi 1 ay Game of Thrones ateşi Mars’a yansıdı 1 ay VLC uygulaması, Huawei cihazlar için tekrar indirmeye sunuldu 1 ay Aston Martin’in ilk elektrikli otomobili Rapide E tanıtıldı 1 ay Avengers: Endgame internete sızdı "Sosyal medyaya dikkat" 1 ay Ekran üreticisi Japan Display, batmamak için Tayvan ve Çinli şirketlerle anlaşma yaptı 1 ay Bankalar, telefon kredisi almak isteyene sigortayı şart koşuyor 1 ay Microsoft, PC ve mobil cihazlar için Forza Street oyununu duyurdu 1 ay SpaceX, Falcon Heavy roketinin merkez parçasını kabaran okyanusta kaybetti 1 ay Apple uyardı: iPad Pro kullanıcıları Apple Pencil ve araba anahtarlarını birbirinden uzak tutmalı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına
DonanımHaber
Audi Q8, dudak uçuklatan fiyatıyla
DonanımHaber
Lords of the Fallen 2 Yayıncısı CI
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Game of Thrones: 1 milyon hayran son
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim