Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu

Teknoloji Editörü
2018 yılında sadece belirli ülkelerde az miktarda kullanıcıya (Türkiye dahil) sunulan karanlık mod, artık dünya çapında herkesin kullanımına açıldı. Karanlık modu aktive etmek için uygulamada profil fotoğrafınıza dokunmanız yeterli. En üstteki seçenek karanlık mod olarak karşınıza çıkacaktır.Google’a göre karanlık mod gözlere iyi gelmesinin yanında akıllı telefonlarda pil tasarrufu da sağlıyor. Bu durum OLED ekranlı akıllı telefonlarda siyah piksellere hiç enerji verilmemesinden kaynaklanıyor.Facebook Messenger
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