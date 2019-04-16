Facebook Messenger karanlık mod kullanıma sunuldu

2018 yılında sadece belirli ülkelerde az miktarda kullanıcıya (Türkiye dahil) sunulan karanlık mod, artık dünya çapında herkesin kullanımına açıldı. Karanlık modu aktive etmek için uygulamada profil fotoğrafınıza dokunmanız yeterli. En üstteki seçenek karanlık mod olarak karşınıza çıkacaktır.

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