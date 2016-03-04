Facebook Messenger’a Spotify entegrasyonu geldi

Facebook Messenger, sosyal medya devinin en çok kullanılan uygulamalarından biri olmuştur. Şirket genel kullanıcı tabanını arttırmak amacıyla her güncellemeyle uygulamaya yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Facebook Messenger geçtiğimiz ay çoklu hesap desteği kazanmışken şimdi de Spotify entegrasyonuna sahip oldu.

Facebook and Spotify, Messenger uygulamasına müzik hizmetinin entegrasyonunu getirmek için işbirliği yaptı. Kullanıcılar artık üç nokta menü düğmesine dokunarak hızlı bir şekilde Facebook Messenger içinden Spotify'e geçiş yaparak Messenger arkadaşlarıyla kolayca bir şarkı ya da çalma listesi paylaşabiliyorlar.

Spotify Premium aboneliğine gerek yok

Sizinle şarkı paylaşıldığında ise bir Spotify bağlantısı alıyorsunuz. Albüm kapağının hemen altına gizlenmiş küçük "aç" butonuna dokunduğunuzda ise Spotify uygulaması başlatılarak şarkı çalmaya başlıyor. Öte yandan herhangi bir sohbet oturumunda değilseniz yine de Spotify uygulaması üzerinden şarkı ve çalma listesi paylaşabilirsiniz. Bunu yapmak için uygulama içersindeki "Paylaş" bölümünden "Gönder" ve daha sonra Facebook Messenger'ı seçmeniz yeterli.

Messenger için Spotify güncellemesi iOS ve Android platformları için bugünden itibaren kullanılabilir olacak. Yeni özellikten yararlanabilmeniz için Spotify Premium aboneliğine sahip olmanız gerekmiyor.

http://techcrunch.com/2016/03/03/facebook-messenger-spotify/