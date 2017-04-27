Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin

Yayınladığı belgesel serileri tanınan National Geographic kanalı, ilk kurgusal dizilerinden biri olan Genius'u geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı. Her sezonunda farklı bir dehanın hayatını ekranlara taşıyacak olan dizinin ilk sezonu, ünlü fizikçi Albert Einstein'ın hayatını anlatacak.

25 Nisan'da ilk bölümü yayınlanan Genius için tanıtım çalışmalarını sürdüren National Geographic, diziyi tanıtmak için pek de alışık olmadığımız bir yol izliyor. Kanal, Facebook Messenger'da bir Albert Einstein chatbot'u yarattı. Ünlü fizikçiyi gayet başarılı bir şekilde taklit eden bu bot, hem bilimsel hem de gündelik konularda kullanıcılara Einstein'a yaraşır cevaplar veriyor.

Her yıl Nisan ayında dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve bilim dünyasına desteği arttırmayı amaçlayan "March for Science" yürüyüşüne de dikkat çeken Einstein chatbot'u, sohbet sırasında bu yürüyüş hakkında da görüşlerini belirtmeyi ihmal etmiyor. Facebook Messenger'daki Albert Einstein chatbot'una bu linkten ulaşabilirsiniz ancak bot ile sadece İngilizce sohbet gerçekleştirilebiliyor.

http://www.livescience.com/58757-albert-einstein-genius-chatbot.html