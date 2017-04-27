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Facebook Messenger'da Albert Einsten ile sohbet edin

Albert Einstein'ın hayatını anlatan yeni bir dizi çeken National Geographic kanalı, insanların ünlü fizikçi ile sohbet etmesini sağlayan bir Facebook Messenger chatbot'u yarattı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Yayınladığı belgesel serileri tanınan National Geographic kanalı, ilk kurgusal dizilerinden biri olan Genius'u geçtiğimiz günlerde yayınlamaya başladı. Her sezonunda farklı bir dehanın hayatını ekranlara taşıyacak olan dizinin ilk sezonu, ünlü fizikçi Albert Einstein'ın hayatını anlatacak.
25 Nisan'da ilk bölümü yayınlanan Genius için tanıtım çalışmalarını sürdüren National Geographic, diziyi tanıtmak için pek de alışık olmadığımız bir yol izliyor. Kanal, Facebook Messenger'da bir Albert Einstein chatbot'u yarattı. Ünlü fizikçiyi gayet başarılı bir şekilde taklit eden bu bot, hem bilimsel hem de gündelik konularda kullanıcılara Einstein'a yaraşır cevaplar veriyor.
Her yıl Nisan ayında dünyanın dört bir yanında düzenlenen ve bilim dünyasına desteği arttırmayı amaçlayan "March for Science" yürüyüşüne de dikkat çeken Einstein chatbot'u, sohbet sırasında bu yürüyüş hakkında da görüşlerini belirtmeyi ihmal etmiyor. Facebook Messenger'daki Albert Einstein chatbot'una bu linkten ulaşabilirsiniz ancak bot ile sadece İngilizce sohbet gerçekleştirilebiliyor.

http://www.livescience.com/58757-albert-einstein-genius-chatbot.html Yorum Yaz
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-Uzumaki Naruto- 2 yıl
Taklitler aslını yüceltir.

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ULYSES 2 yıl
Genel görelilik üzerine birkaç soru sordum, konuyu değiştiriyor, felsefi alakasız karşı sorular soruyor. Daha bilimsel yanıtlar verebilse güzel olurdu.
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MarlonJD 2 yıl
Güzel hos bir muhabbet geçirdik abiyle haftaya toplantiya cagirdi sanat bilim hakkinda konusucaklarmis. Yalniz anında yazdıklarına cevap almak ne kadar muhteşem bir seymis O.o
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kadirirdem 2 yıl
Hey dostum o dilini içine sok.!
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silver0021 2 yıl
naber laa
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tugares 2 yıl
Salak ile avanak 2 filmi geldi aklıma. Bi sn ye cennetten babam arıyor benzeri replige sahip bi sahne vardı. Onu gibi olmuş. Kimse kızmasın ama yek kelime ile saçma.
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redoracle 2 yıl
Malum parti seçmeni ne yapılırsa artık destek vermeyi bırakır

Hadi bakalım
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sniper23 2 yıl
Öbür dünyaya mesaj gönderiyoruz?
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Guest-F8946C419 2 yıl
Güzel ama inggiliçce
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nayır 2 yıl Guest-F8946C419
Catology
Güzel ama inggiliçce

Yaz: are u kola?
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HABERİN ETİKETLERİ
facebook messenger, albert einstein ve
6 etiket daha genius national geographic albert einstein chatbot Zamazingo Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
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