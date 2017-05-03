Facebook Messenger’ın oyunları dünya çapında kullanıma sunuluyor

Geride bıraktığımız Kasım ayında tanıtılan “Instant Games” adlı Facebook Messenger oyunları tüm dünya genelinde kullanıma sunulacak. Tanıtıldığı günden beri ABD’deki Messenger kullanıcıları tarafından test edilen oyunlar, Messenger’ı kullanan kişilerin birlikte oyunlar oynayabilmesini sağlıyor.
Bu haberin yanı sıra Instant Games’te bulunan oyun sayısının da artırılacağı açıklandı. Platformdaki oyunlar arasına EverWing’in ve 8 Ball Pool’un ekleneceği de biliniyor. Facebook’un resmi açıklamasında yer alan bilgilere göre Messenger kullanıcılarının konumuna ve akıllı telefonlarına göre erişebildikleri oyunlar da değişiklik gösterecek ancak her ihtimalde kullanıcıların yaklaşık 50 oyuna erişebileceği iddia ediliyor.
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Instant Games’i birkaç hafta içerisinde iOS ve Android’de göreceğiz.
http://www.gsmarena.com/instant_games_on_facebook_-news-24838.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Su Mark Zuckenberg denen adam program dunyanin bildigin belalisi, kanli canli virusu anasini satayim, el atmadigi, bozup birakmadigi bir sey kalmadi piyasada, ya her seyi satin almaya calisiyor aldiklarini da bozup birakiyor, ya da satmayi reddeden firmanin her seyini calip cirpip kendi programlarina ekliyor. Allahin cezasi whatsapp bu adam almadan once ne guzeldi, her guncellemede daha da berbat oluyor, bugun de komple coktu gitti, insallah bi daha da duzeltemezler de yok olur su herifin programlari. Leş herif.
Oh be icimi doktum rahatladim.