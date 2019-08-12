Facebook News sonbaharda geliyor

Facebook’un uzun süredir üzerinde çalıştığı ve yayıncılara servet ödemeyi göze aldığı haber platformu News için resmî açıklama da geldi. Facebook News sekmesi sonbahar döneminde platformdaki yerini alacak.

Facebook News neler sunacak?

Facebook News son dönemde firmanın baş etmeye uğraştığı sahte haber problemi için destek çıkmış olacak. Apple’ın aksine Facebook’un sekmede yer alma ve içeriği belirleme konusunda yayıncıları özgür bırakacağı ifade ediliyor.

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Facebook yayıncılarla hizmet için 3 yıllık bir anlaşma imzalayacak. ABC News, The Washington Post ve Bloomberg gibi pek çok kaynak ile görüşmeler sürüyor. Facebook’un yıllık 3 milyon dolara kadar ödeme yapmayı gözden çıkardığı ifade ediliyor.

Henüz Facebook News yol haritası hakkında net bilgiler mevcut değil. Muhtemelen büyük yayıncıların yanı sıra ülke veya bölgesinde öne çıkan yayıncılar da listeye dahil olacak. 2.5 milyara koşan kullanıcı kitlesiyle sosyal ağın haber hizmeti Apple News’ten daha fazla ilgi görebilir.