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Facebook, Oculus Rift sayesinde sosyal etkileşimi arttırma amacında

Sanal gerçeklik cihazlarının yavaş yavaş hayatımıza girmesiyle birlikte sosyal medya platformları da bunların avantajlarından yararlanmak için önemli adımlar atmaya başladı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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sosyal medya
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Facebook, Oculus Rift sayesinde sosyal etkileşimi arttırma amacında
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Facebook'un Oculus VR için 2 milyar dolar ödemesi teknoloji dünyasında büyük şaşkınlık yaratmıştı. Bu durum sosyal medya devinin sanal gerçeklik teknolojisine ne kadar büyük önem verdiğinin en büyük kanıtı olmuştu. Şimdi yavaş yavaş bu teknolojiyi kullanmak için ciddi adımlar da atılıyor.
F8 geliştirici konferansında Facebook ilginç tanıtımlar yaptı. Bunlardan bir tanesi Oculus Rift'i kullanarak arkadaşlarımızla sanal ortamda özçekim yapabilme olanağıydı. Birbirinden 35 mil uzaklıktaki iki facebook kullanıcısı Oculus Rift'i kullanarak sanal ortamda avatarları yoluyla özçekim yaptılar.
Diğer sanal gerçeklik tanıtımı ise Toybox ile birlikte hazırlanmıştı. Sanal bir odada iki facebook kullanıcı objelerle fizik tabanlı etkileşime girebiliyor ve eşyaları dağıtabiliyorlardı. Kim bilir ileride bu teknoloji sayesinde masa tenisi oynamamız bile mümkün olabilir.

http://www.techradar.com/news/wearables/how-facebook-plans-to-make-vr-hangouts-more-real-less-virtual-1318983 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fierro35 3 yıl
Yok onu yapacakmış yok bunu yapacakmış sen önce adam gibi pazarlamayı becer sayın zukenberg
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serafon 3 yıl
sanallık içinde sanallık
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