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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Paper haber uygulaması bu ay yayınlanabilir

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
6b
1
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook Paper haber uygulaması bu ay yayınlanabilir


Flipboard gibi sosyal haber magazinlerinin mobil platformlarda popüler olması nedeniyle Facebook'un da bu alanda fırsat kolladığı gündeme gelmişti. Yeni bilgiler firmanın bir süprriz yapabileceğini gösteriyor.

Firma içerisinden gelen bilgilere göre Facebook Paper adını alacak olan haber magazin uygulaması, ay bitmeden yayınlanmış olacak. Uygulamanın haberleri sanki basılı bir medya üzerindeymiş gibi yansıtacağı ve bu nedenle Paper adını aldığı belirtiliyor. 

Uygulama hem kullanıcıların güncellemelerini derleyecek hem de arkadaşların paylaştığı haberleri biraraya getirecek. Facebook yeni hizmetini bir mobil uygulama mı yoksa web uygulaması olarak mı sunacak şimdilik bilinmiyor. 

http://www.phonearena.com/news/Flipboard-could-face-challenge-from-Facebook-beginning-this-month_id51401 Yorum Yaz
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