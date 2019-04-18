Facebook, Siri'ye rakip bir sanal asistan geliştiriyor

CNBC'nin yeni raporuna göre Facebook, Apple’ın Siri ve Amazon’unun Alexa'sına benzer bir sanal asistan geliştiriyor. Sosyal medya devinin artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bölümü, 2018'in başından beri bu proje üzerinde mesai harcıyor.

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Facebook'un asistanını ne için kullanacağı veya ne zaman kullanıma hazır hale getireceği konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak projede şirketin AR ve VR ekibi çalıştığına göre muhtemelen Facebook çatısı altındaki Oculus'un sanal gerçeklik başlığına entegre edilecek.

Facebook Portal'da da kullanılabilir

Dijital asistanın geçtiğimiz Kasım ayında piyasaya sürülen Facebook Portal adlı video sohbet cihazında yer alma ihtimali de var. Bildiğiniz üzere, Portal şu anda Amazon'un sesli asistanı Alexa'yı destekliyor.

Sosyal medya devinin Siri ve Alexa'ya rakip olarak geliştirdiği sanal asistan hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Facebook'un dijital asistan pazarında söz sahibi olup olamayacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.

https://www.cnbc.com/2019/04/17/facebook-building-voice-assistant-to-rival-amazon-alexa-and-apple-siri.html