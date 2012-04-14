Facebook, Tagtile girişimini satın alıyor

Instagram'ı satın alarak büyük yankı uyandıran Facebook, bu kez farklı bir girişimi daha satın almak üzere.





Facebook'un istediği girişimin adı Tagtile ve mağazacılık alanında ilginç bir yöntem kullanıyor. Hindistan kökenli ve alanında tecrübeli iki mühendis tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Tagtile, müşterilerin alışveriş bitiminde mobil cihazlarını Tagtile küpüne yaklaştırarak kuponlar kazanmasını ve bu kuponlar ile mağazanın ödül programlarından yararlanmasını sağlıyor.





Tagtile küpü açıklanmayan özel sensörler kullanarak mobil cihazı algılıyor ve iOS ve Android için kurulmuş olan uygulama ile etkileşime girerek hem anlık bilgileri sunucularına gönderiyor hem de müşteriye kupon kazandırıyor.

USB ile bilgisayara bağlanan Tagtile bu sayede bilgileri uzak sunucuları ile paylaşıyor. Bilgisayar yoksa sadece yaklaştırılan mobil cihazın internet bağlantısı ile de bilgiler gönderilebiliyor. Mağaza kontrol panelinden müşterilerin alışveriş eğilimlerini görebiliyor ve buna göre farklı ödül programları uygulayabiliyor. Firma küp içerisindeki ayarlamaları kendisi yapıyor.





Tagtile mağazaların gelirlerinde yüzde 20'lik bir artış vaad ediyor. Firma, San Fransisco'da 25 mağaza ile test süreci tamamlandıktan sonra ortaklık anlaşmaları imzalamaya başlamıştı. Başarılı çalışmalar sayesinde önemli firmalardan temel yatırımlar almayı da başardılar.





Facebook ile satın alma sürecini internet sitesinden duyuran Tagtile, tüm varlıkların bu kapsamda satılacağını açıkladı. Ancak konuşulan fiyatın ne olduğu belirtilmedi. Facebook'un farklı alışveriş teklifleriyle kullanıcıları cezbetmeye çalışacağı yeni Facebook Offers sistemine Tagtile'ı entegre edeceği belirtiliyor.



