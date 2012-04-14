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Facebook, Tagtile girişimini satın alıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Instagram'ı satın alarak büyük yankı uyandıran Facebook, bu kez farklı bir girişimi daha satın almak üzere.

Facebook'un istediği girişimin adı Tagtile ve mağazacılık alanında ilginç bir yöntem kullanıyor. Hindistan kökenli ve alanında tecrübeli iki mühendis tarafından geçtiğimiz yıl kurulan Tagtile, müşterilerin alışveriş bitiminde mobil cihazlarını Tagtile küpüne yaklaştırarak kuponlar kazanmasını ve bu kuponlar ile mağazanın ödül programlarından yararlanmasını sağlıyor.

Tagtile küpü açıklanmayan özel sensörler kullanarak mobil cihazı algılıyor ve iOS ve Android için kurulmuş olan uygulama ile etkileşime girerek hem anlık bilgileri sunucularına gönderiyor hem de müşteriye kupon kazandırıyor.
USB ile bilgisayara bağlanan Tagtile bu sayede bilgileri uzak sunucuları ile paylaşıyor. Bilgisayar yoksa sadece yaklaştırılan mobil cihazın internet bağlantısı ile de bilgiler gönderilebiliyor. Mağaza kontrol panelinden müşterilerin alışveriş eğilimlerini görebiliyor ve buna göre farklı ödül programları uygulayabiliyor. Firma küp içerisindeki ayarlamaları kendisi yapıyor.

Tagtile mağazaların gelirlerinde yüzde 20'lik bir artış vaad ediyor. Firma, San Fransisco'da 25 mağaza ile test süreci tamamlandıktan sonra ortaklık anlaşmaları imzalamaya başlamıştı. Başarılı çalışmalar sayesinde önemli firmalardan temel yatırımlar almayı da başardılar.

Facebook ile satın alma sürecini internet sitesinden duyuran Tagtile, tüm varlıkların bu kapsamda satılacağını açıkladı. Ancak konuşulan fiyatın ne olduğu belirtilmedi. Facebook'un farklı alışveriş teklifleriyle kullanıcıları cezbetmeye çalışacağı yeni Facebook Offers sistemine Tagtile'ı entegre edeceği belirtiliyor.
Facebook, Tagtile girişimini satın alıyor
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yakmac 6 yıl
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DH Misafiri 7 yıl
Zune and iPod: Most people cporame the Zune to the Touch, but after seeing how slim and surprisingly small and light it is, I consider it to be a rather unique hybrid that combines qualities of both the Touch and the Nano. It's very colorful and lovely OLED screen is slightly smaller than the touch screen, but the player itself feels quite a bit smaller and lighter. It weighs about 2/3 as much, and is noticeably smaller in width and height, while being just a hair thicker.
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semo_86 7 yıl
Krizden bizim evi de bir turlu satamiyoruz, Facebook bizim evi de alsa bari.
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alito 7 yıl
Facebook'da yine ateş bacayı sarmış, oradan buradan toplamaya başladı yine yangından mal kaçırır gibi. bakalım ne olacak bu işin sonu.
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TroyTeam 7 yıl
Facebook iyice kendini geliştiriyor bence öncelerin msn adresleri şimdi sadece facebook ve ya başka şeylerde üye olunması için kullanılıyor eskiden tek iletişim veya en popüler iletişim aracımız oydu sizce :))
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ClavicuLa NoX 7 yıl
Facebook'u bilmem de Hintli zekaları buradan alkışlıyorum.
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Quard 7 yıl
Facebook'un almadığı şey kalmadı, neyi planlıyorlar ki her şeyi alıyorlar. Yakın da Bing'i de alırlarsa şaşırmayacağım.
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moffaka 7 yıl
atheet
Facebook çok iyi yatırım yapıyor sadece facebook tan para kazanılmaz

Sadece Facebook yetmez tabi hocam nasıl yetsin ayda kazansa kazansa 1-2 milyar dolar kazanıyordur:))
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MrDj 7 yıl
teknolojinin ne kadar gerisinde olduğumuz belli oluyor.amerikalılar yine boş durmamış.hindistanlılar bile bizden önde.bu ülkedeki beyin göçü durmazsa.bizde elalemin teknolojilerini böyle izleriz.
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jovanovic 7 yıl
Alır anasını satıyım tabi, para bol saçıyor resmen...
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ortamcıl 7 yıl MrDj
deepbluesee
teknolojinin ne kadar gerisinde olduğumuz belli oluyor.amerikalılar yine boş durmamış.hindistanlılar bile bizden önde.bu ülkedeki beyin göçü durmazsa.bizde elalemin teknolojilerini böyle izleriz.

dunyanin en iyi programcilari hintistandan cikar. programlama konusunda sadece bizden degil, genel olarak cok iyiler
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teramit 7 yıl
yogitech
Para bol olunca her yeri alıyor, vay anasını be

olay paranın bol olması değil zihniyet ve vizyon, parası çok olan bir sürü teknoloji firması var hemde tam bu sektörde ama gelişmeleri inceleyip doğru zamanda hamle yapıyor facebook satranç maçı gibi.
google bilse face bununla uğraşıyor satın almaya çalışırdı, şimdi patentide almış oluyor aynısını yapamıyorsun.
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atheet 7 yıl
Facebook çok iyi yatırım yapıyor sadece facebook tan para kazanılmaz
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