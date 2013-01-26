Facebook, Vine uygulamasına olan erişimi kaldırdı





Bir süre önce kendi filtrelerini kullanıma sunan Twitter, bu konuda popüler olan Instagram ile yapılan paylaşımlarda tweet içerisinde resimlerin ön izlemesini ve Instagram'daki arkadaş bulma modülünün kendi ağına erişimini engellemişti. Bu kez Facebook'tan bir misilleme geldi.





Twitter'ın 6 saniyelik videoları tweet'ler içerisine gömülebilmesini ve izlenebilmesini sağlayan Vine uygulaması App Store üzerinde bir süredir yayında. Ancak uygulamanın kişi bulma sekmesinde kullanıcıların Facebook arkadaşlarını bulmalarına imkan tanıyan modülün Facebook tarafından engellendiği ortaya çıktı.





Arkadaş bulma sekmesini kullananlar, Vine'ın Facebook tarafında bir talepte bulunmak için yetkisinin olmadığı uyarısıyla karşılaşıyorlar.





Facebook'tan konu ile ilgili resmi bir bilgi gelmiş değil. Ancak iki sosyal ağ arasında devam eden rekabetin ilginç boyutlara çıktığı görülüyor.

http://allthingsd.com/20130124/facebook-cuts-off-friend-finding-access-to-vine-twitters-new-video-app/?mod=tw_bedtime&utm_source=buffer&buffer_share=6203c