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Facebook, Vine uygulamasına olan erişimi kaldırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook, Vine uygulamasına olan erişimi kaldırdı

Bir süre önce kendi filtrelerini kullanıma sunan Twitter, bu konuda popüler olan Instagram ile yapılan paylaşımlarda tweet içerisinde resimlerin ön izlemesini ve Instagram'daki arkadaş bulma modülünün kendi ağına erişimini engellemişti. Bu kez Facebook'tan bir misilleme geldi.

Twitter'ın 6 saniyelik videoları tweet'ler içerisine gömülebilmesini ve izlenebilmesini sağlayan Vine uygulaması App Store üzerinde bir süredir yayında. Ancak uygulamanın kişi bulma sekmesinde kullanıcıların Facebook arkadaşlarını bulmalarına imkan tanıyan modülün Facebook tarafından engellendiği ortaya çıktı.

Arkadaş bulma sekmesini kullananlar, Vine'ın Facebook tarafında bir talepte bulunmak için yetkisinin olmadığı uyarısıyla karşılaşıyorlar. 

Facebook'tan konu ile ilgili resmi bir bilgi gelmiş değil. Ancak iki sosyal ağ arasında devam eden rekabetin ilginç boyutlara çıktığı görülüyor. 

http://allthingsd.com/20130124/facebook-cuts-off-friend-finding-access-to-vine-twitters-new-video-app/?mod=tw_bedtime&utm_source=buffer&buffer_share=6203c Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Farwynd 6 yıl
Tweet içerisinde ön izleme olayını Instagram kaldırdı, mecburen kaldırmak zorundalar zaten çünkü Instagram basit bir fotoğraf paylaşım sitesinden çok bir ağ. Diğer türlü kimse girmez Instagramın sitesine.
Rekabet güzel fakat bu tür arkadaş bulma modüllerinin engellenmesi o kadar saçma ki.
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freedow 6 yıl
rekabet kallesligi gerektirmez..
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regaibyigit. 6 yıl
1.03 güncellemesi geldi arkadaş bulma sekmesinde facebook logosu çıkarıldı
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mehmetfahriguven 6 yıl
Facebook mide bulandırıcı bir politika izliyor. Instagram fotolarının Twitter üzerinde gözükmemesi, paralı mesaj...
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