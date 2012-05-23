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Facebook, Zaman Tüneli'nde bazı değişiklikler yapıyor

7 yıl
4,2b
1
40
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayına başladığı günden bu yana büyük değişikliklere uğrayan ve görünümü baştan aşağı yenilenen dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, son olarak hayata geçirdiği ve tüm kullanıcıları dahil ettiği Zaman Tüneli uygulamasında bazı değişiklikler yapıyor.

Firma, Zaman Tüneli uygulamasına yeni bir görünüm kazandırmak istediğini açıkladı. Pilot kullanıcılara gönderilen yeni güncellemede uygulamanın üst kısımlarında bazı değişiklikler olduğu görülüyor. 

Kullanıcının ismi, bulunduğu yer, iş, eğitim gibi temel bilgileri artık kapak fotoğrafının üstüne yerleştirilmiş durumda. Bilgilerin yazı rengi de koyu renkli fotoğraflarda görünmesi açısından beyaz olarak belirlenmiş.

Kapak fotoğrafının altında ise yeni bir sekme bulunuyor. Profilinizdeki önemli gelişmeleri gösteren Özet, beğendiğiniz sayfaları bir araya toplayan Favoriler, Arkadaşlar, Fotoğraflar ve Harita bölümleri bu sekmede toplanmış.
Deneme sürecinin sonrasında yeni görünüm tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletilecek.

http://livewire.talkingpointsmemo.com/entries/facebook-begins-testing-redesigned-timeline-view Yorum Yaz
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dede17 7 yıl en beğenilen
Bırakın şu facebook ya bir ağzınıza doladınız faceboom da facebook facebook da facebook yeter ya adamları sizin vakit kaybınız ile para kazanıyor sizi oyaladı diye siz her şeyinizi paylaşmaya hazırsınız ne de çok paylaşımcısınız dışarda siz den birisi yardım istese her hangi bir konu hakkında gel beş dakka yapalım diye ya işim var şu müsait değilim dersiniz orda ne özeliniz kalıyo gizleiniz ya anlamıyorum bu milleti
Bırakın şu facebook ya bir ağzınıza doladınız faceboom da facebook facebook da facebook yeter ya adamları sizin vakit kaybınız ile para kazanıyor sizi oyaladı ...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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HAAltuntas 6 yıl
Zaman tüneli tüm kullanıcılarda etkin değil ki.
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astronot16 6 yıl
Zaman tünelinde bir tek şu kapak fotolarını sevdim. Kapak fotoları hariç toptan kaldırsınlar daha iyi.
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masaüçyarımsaat 6 yıl
bence en iyi çözüm zaman tünelini kaldırmak
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TeKNoYDN 6 yıl masaüçyarımsaat
exting
bence en iyi çözüm zaman tünelini kaldırmak

Tükürdüklerini yalar mi sanıyorsun onların:) en fazla bunun gibi yeni güncelleme yaparlar hocam
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DH Misafiri 6 yıl
ana sayfayıda zaman tüneline çevirmek gerekli bence.
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niuchiamaoui 7 yıl
Eğer mecbur girilecekse hesabı kapatırım.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Facebook'a fazla girmem ama gerçekten zaman tüneli gereksiz.Bunlarla insanları daha da hipnoz edeceklerini sanıyorlar :D
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Calaquessir 7 yıl
ulan yine mi ya yeter artık yeteer

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killerjackal 7 yıl
Ben de zaman tüneli saçmalığına girmemek için çok direndim ama facebook beni zorla soktu


O gün bugündür facebook'ta hiçbir şey paylaşmadım

Ailem ve akrabalarım olmasaydı çoktan bırakmıştım.Şu anda fotoğraf bakma/ekleme yapma dışında facebook kullanmıyorum.

Bir ara twitter'a geçeyim dedim.140 karakter saçmalığı yüzüne onu da bıraktım.Şu anda en iyisi arkadaşın dediği gibi google+.
Ama orada da kimse yok.Ne yapacağımı şaşırdım
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mavizaman 7 yıl
ben aslında dönmedim de dönmek kafamdaydı dönülemediğini şimdi duyuorum kötü olmuş.

googledan baktım birkaç yöntem var gözüküyor ben hesabı dondurduğum için girmedim henüz isteyenler baksın.
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YGA 7 yıl
Ben zaman tunelinden cikmak istiyorum , cikamiyorum. O kadar bencil bir uygulama. Oylama olsa ya da insanin kendisine sorulsa daha iyi olur. Ben zaman tunelini istemiyorum ama cikamiyorum da. Sacmalik!
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Gibson Les Paul 7 yıl
Nesini begenmiyorsunuz anlamadim kesin birileri baslatti siz de onlara uyup cool olalim begenmeyelim dediniz.
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Zaidax 7 yıl
Zaman tüneline sırf Kapak Fotoğrafı için geçtim.
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Public_Enemy 7 yıl
bu zaman tüneli çıktığından beri mecburi iletişim vs.. harici artık girmiyorum facebook'a,
1. Zaman tüneli hayatımda gördüğüm en rezalet arayüzü sunuyor
2. Aptal scriptler, benim yerime neyin önemli olduğuna karar veriyor bazı şeyleri gösteriyor, diğerlerini gizliyor vs..
3. En kötüsü seçme hakkı vermeden bunu size zorluyorlar
bunlar kabul edilebilcek şeyler değil. google+'a baktım oda çok dağınık, başı sonu belli olmayan bir platform , beğenmedim.
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RapscallioN 7 yıl
Siz nasil goruyorsunuz kendi sayfanizi bilmiyorum ama sanirim disardan herkesin profili zaman tuneli versiyonu olarak gozukuyor...
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