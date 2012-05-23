Facebook, Zaman Tüneli'nde bazı değişiklikler yapıyor

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Yayına başladığı günden bu yana büyük değişikliklere uğrayan ve görünümü baştan aşağı yenilenen dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, son olarak hayata geçirdiği ve tüm kullanıcıları dahil ettiği Zaman Tüneli uygulamasında bazı değişiklikler yapıyor.
Firma, Zaman Tüneli uygulamasına yeni bir görünüm kazandırmak istediğini açıkladı. Pilot kullanıcılara gönderilen yeni güncellemede uygulamanın üst kısımlarında bazı değişiklikler olduğu görülüyor.
Kullanıcının ismi, bulunduğu yer, iş, eğitim gibi temel bilgileri artık kapak fotoğrafının üstüne yerleştirilmiş durumda. Bilgilerin yazı rengi de koyu renkli fotoğraflarda görünmesi açısından beyaz olarak belirlenmiş.
Kapak fotoğrafının altında ise yeni bir sekme bulunuyor. Profilinizdeki önemli gelişmeleri gösteren Özet, beğendiğiniz sayfaları bir araya toplayan Favoriler, Arkadaşlar, Fotoğraflar ve Harita bölümleri bu sekmede toplanmış.
Deneme sürecinin sonrasında yeni görünüm tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletilecek.
http://livewire.talkingpointsmemo.com/entries/facebook-begins-testing-redesigned-timeline-view Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tükürdüklerini yalar mi sanıyorsun onların:) en fazla bunun gibi yeni güncelleme yaparlar hocam
O gün bugündür facebook'ta hiçbir şey paylaşmadım
Ailem ve akrabalarım olmasaydı çoktan bırakmıştım.Şu anda fotoğraf bakma/ekleme yapma dışında facebook kullanmıyorum.
Bir ara twitter'a geçeyim dedim.140 karakter saçmalığı yüzüne onu da bıraktım.Şu anda en iyisi arkadaşın dediği gibi google+.
Ama orada da kimse yok.Ne yapacağımı şaşırdım
googledan baktım birkaç yöntem var gözüküyor ben hesabı dondurduğum için girmedim henüz isteyenler baksın.
1. Zaman tüneli hayatımda gördüğüm en rezalet arayüzü sunuyor
2. Aptal scriptler, benim yerime neyin önemli olduğuna karar veriyor bazı şeyleri gösteriyor, diğerlerini gizliyor vs..
3. En kötüsü seçme hakkı vermeden bunu size zorluyorlar
bunlar kabul edilebilcek şeyler değil. google+'a baktım oda çok dağınık, başı sonu belli olmayan bir platform , beğenmedim.
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