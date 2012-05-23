Facebook, Zaman Tüneli'nde bazı değişiklikler yapıyor

Yayına başladığı günden bu yana büyük değişikliklere uğrayan ve görünümü baştan aşağı yenilenen dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, son olarak hayata geçirdiği ve tüm kullanıcıları dahil ettiği Zaman Tüneli uygulamasında bazı değişiklikler yapıyor.





Firma, Zaman Tüneli uygulamasına yeni bir görünüm kazandırmak istediğini açıkladı. Pilot kullanıcılara gönderilen yeni güncellemede uygulamanın üst kısımlarında bazı değişiklikler olduğu görülüyor.





Kullanıcının ismi, bulunduğu yer, iş, eğitim gibi temel bilgileri artık kapak fotoğrafının üstüne yerleştirilmiş durumda. Bilgilerin yazı rengi de koyu renkli fotoğraflarda görünmesi açısından beyaz olarak belirlenmiş.





Kapak fotoğrafının altında ise yeni bir sekme bulunuyor. Profilinizdeki önemli gelişmeleri gösteren Özet, beğendiğiniz sayfaları bir araya toplayan Favoriler, Arkadaşlar, Fotoğraflar ve Harita bölümleri bu sekmede toplanmış.

Deneme sürecinin sonrasında yeni görünüm tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde genişletilecek.