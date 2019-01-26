Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı

Google Play Store'un web sürümünde garip bir hata ortaya çıktı. Mağazanın mobil uygulaması hala sorunsuz çalışsa da birçok oyun şu anda Google Play Store internet sitesinde tüm cihazlarla uyumsuz olarak gösteriliyor.

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Yaşanan sorun ilk olarak Reddit platformunda dile getirildi. Daha sonrasında Android Police adlı web sitesi tarafından doğruluğu teyit edildi. Söz konusu hatanın Alien: Blackout, iMonster Pro, Asphalt 9, Monster Hunter Stories ve bunun gibi birçok oyunda yaşandığı belirtildi.

Daha önce indirilen oyunlar bile uyumusuz

Kullanıcının daha önce indirmiş olduğu oyunlar bile cihazlarıyla uyumsuz olarak gösteriliyor. Oyunları web sitesi üzerinden indirmek hangi cihaza yükleneceğini seçebilme gibi bir kolaylık sağlıyor. Yani cihaz o an elinizde olmasa bile oyun veya uygulama yükleyebiliyorsunuz.

Başta da belirttiğimiz gibi son sadece Google Play Store'un web sürümü için geçerli. Dolayısı ile sadece akıllı telefonunuz veya tabletinizle uygulama aracılığı ile oyun indiriyorsanız bu hatayı fark etmemiş olabilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2019/01/25/play-store-website-is-displaying-a-lot-of-games-as-incompatible-with-all-devices/