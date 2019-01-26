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Google Play Store web sitesinde garip bir sorun yaşanmaya başladı

Android kullanıcıları Play Store'un web sürümünde garip bir sorun yaşamaya başladı. Kullanıcılar birçok oyunun daha önce indirmiş olsalar bile cihazları ile uyumsuz olarak gösterildiğini söylüyor.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Google Play Store'un web sürümünde garip bir hata ortaya çıktı. Mağazanın mobil uygulaması hala sorunsuz çalışsa da birçok oyun şu anda Google Play Store internet sitesinde tüm cihazlarla uyumsuz olarak gösteriliyor.
Ayrıca Bkz. "Apple'ın Çin'e iPhone sevkiyatı yıllık yüzde 22 azaldı"
Yaşanan sorun ilk olarak Reddit platformunda dile getirildi. Daha sonrasında Android Police adlı web sitesi tarafından doğruluğu teyit edildi. Söz konusu hatanın Alien: Blackout, iMonster Pro, Asphalt 9, Monster Hunter Stories ve bunun gibi birçok oyunda yaşandığı belirtildi.

Daha önce indirilen oyunlar bile uyumusuz

Kullanıcının daha önce indirmiş olduğu oyunlar bile cihazlarıyla uyumsuz olarak gösteriliyor. Oyunları web sitesi üzerinden indirmek hangi cihaza yükleneceğini seçebilme gibi bir kolaylık sağlıyor. Yani cihaz o an elinizde olmasa bile oyun veya uygulama yükleyebiliyorsunuz.
Başta da belirttiğimiz gibi son sadece Google Play Store'un web sürümü için geçerli. Dolayısı ile sadece akıllı telefonunuz veya tabletinizle uygulama aracılığı ile oyun indiriyorsanız bu hatayı fark etmemiş olabilirsiniz.

https://www.androidpolice.com/2019/01/25/play-store-website-is-displaying-a-lot-of-games-as-incompatible-with-all-devices/ Yorum Yaz
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Xiaomiseverim 3 ay en beğenilen adroid
O site telefondan girmek için değil zaten telefon odanın Bi ucunda şarj olurken bilgisayar başından kalkmayıp oyun indirebil telefonuna diye
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crazywinner3 3 ay
Play store bu aralar fazlasıyla kanser ediyor. Pubg'yi 3 kez indirdiğimi hatırlarım. Google forumlarında onlarca şikayet var ama google kimseyi iplemiyor.
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adroid 3 ay
Google play store'nin web sürümünü kullanan pek yoktur son model telefonda bile açsan web sürümü kasıyor google play store'nin kendisi işkence zaten
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Xiaomiseverim 3 ay adroid
O site telefondan girmek için değil zaten telefon odanın Bi ucunda şarj olurken bilgisayar başından kalkmayıp oyun indirebil telefonuna diye
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Askaparta 3 ay
Gün geçiyor, teknoloji artıyor buna rağmen hatalar da artıyor.
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yorumculuklar 3 ay Askaparta
Bir çok özellik eklenilmeye çalışıyor sistemlere, içeride bir-iki sağlam mühendis veya işlerin doğru gitmesini isteyen insanlar olsa da bazıları tembel ve yaptım geçti gitti oluyor ve gerekli yazılım geliştirme prosedürlerini uygulamıyor. Yöneticiler üzerindeki zaman baskısı ve sonuç, hatalar... Bunlar basit yazılımların ufak hataları, bu tip şeyleri endüstriyel ve birçok insanı etkileyen ciddi yazılımlarda düşünün...
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