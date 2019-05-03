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Facebook'a kullanıcı gizliliğini denetleyecek bir gözetim komitesi atanacak

Geçtiğimiz yılı, skandallarla dolu bir yıl olarak geçiren Facebook, Federal Ticaret Komisyonu ile anlaşarak, şirkete bir gözetim komisyonu atanmasını kabul etti. Detaylar haberimizde.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook, başta Cambridge Analytica skandalı olmak üzere, kullanıcı gizliliğini ihlal eden diğer uygulamaları sonucunda ABD'nin devlet kurumu olan Federal Ticaret Komisyonu soruşturmasına konu olmuştu. Önceki raporlar şirketin milyarlarca dolarlık bir para cezasıyla kurtulacağını yazsa da, gelen haberler şirketin bununla kurtulamayacağı yönünde.

3 milyar dolarlık da ceza verildi

Reuters'in yayınladığı yeni bir rapora göre, Federal Ticaret Komisyonu ile uzlaşma arayan Facebook, şirkete kullanıcı gizliliğini bağımsız olarak denetleyecek bir gözetim komitesinin atanmasını kabul etti. Şirketin atanacak bu üst düzey komite, sosyal medya devinin işleyişini gözlem altına alacak.
Sızan haberlerde, bu gözetim komisyonunun dışında Facebook'a 3 milyar dolarlık bir para cezasının da verileceği de belirtiliyor. Son kazanç raporunda, verilecek olan bu cezaları ödemekte zorlanmayacağı ortada olan şirkete yapılacak olan bu denetlemelerin, ne denli sağlıklı yapılacağı ise tartışmaya açık.

https://www.engadget.com/2019/05/02/ftc-facebook-settlement-rumors/ Yorum Yaz
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