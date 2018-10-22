Facebook, alanında uzmanlaşmış bir güvenlik şirketi satın alacak

Facebook ve Mark Zuckerberg için 2018 yılının kabus gibi geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Önce Cambridge Analytica skandalı, sonra birbiri ardına soruşturmalar yaşayan şirket geçtiğimiz günlerde de 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini korsanlara kaptırmıştı. Gelen haberlere göre bir türlü kendi güvenliğini sağlayamayan şirketin, alanında uzmanlaşmış bir güvenlik şirketi satın alacağı yönünde.

Satın alma yıl sonuna kadar gerçekleşecek

Çevrimiçi güvenliğin giderek önem kazanmasıyla birlikte özellikle Silikon Vadisi'nde bu alanda uzmanlaşan birçok şirket var. Facebook'un da bu şirketlerden birkaçıyla görüştüğü ve şimdilik karar aşamasında olduğu belirtiliyor.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3064893/facebook-plans-on-buying-a-major-cybersecurity-company-to-regain-trust

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Yıl sonuna kadarbu satın almanın Facebook'u kullanıcılarının gözünde nasıl konumlandıracağını ise kestirmek çok zor. Zira sosyal medya devindesonrasında birçok kullanıcı artık Facebook hesaplarınıkullanmıyor ve bu da Zuckerberg'in canını fazlasıyla sıkıyor. Bakalım bu gelişme ile birlikte Facebooksunacak hep beraber göreceğiz.