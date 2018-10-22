Facebook, alanında uzmanlaşmış bir güvenlik şirketi satın alacak

Teknoloji Editörü
Facebook ve Mark Zuckerberg için 2018 yılının kabus gibi geçtiğini söylemek yanlış olmaz. Önce Cambridge Analytica skandalı, sonra birbiri ardına soruşturmalar yaşayan şirket geçtiğimiz günlerde de 50 milyon kullanıcısının kişisel bilgilerini korsanlara kaptırmıştı. Gelen haberlere göre bir türlü kendi güvenliğini sağlayamayan şirketin, alanında uzmanlaşmış bir güvenlik şirketi satın alacağı yönünde.
Satın alma yıl sonuna kadar gerçekleşecek
Çevrimiçi güvenliğin giderek önem kazanmasıyla birlikte özellikle Silikon Vadisi'nde bu alanda uzmanlaşan birçok şirket var. Facebook'un da bu şirketlerden birkaçıyla görüştüğü ve şimdilik karar aşamasında olduğu belirtiliyor.Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen bu satın almanın Facebook'u kullanıcılarının gözünde nasıl konumlandıracağını ise kestirmek çok zor. Zira sosyal medya devinde üst üste yaşanan skandallar sonrasında birçok kullanıcı artık Facebook hesaplarını aktif olarak kullanmıyor ve bu da Zuckerberg'in canını fazlasıyla sıkıyor. Bakalım bu gelişme ile birlikte Facebook nasıl bir güvenlik anlayışı sunacak hep beraber göreceğiz.
https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3064893/facebook-plans-on-buying-a-major-cybersecurity-company-to-regain-trust Yorum Yaz Paylaş Tweetle