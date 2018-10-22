Google Pixel 3XL dayanıklılık testine girdi

Teknoloji Editörü
Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modelleri piyasaya çıktı ve sipariş vermiş olan müşterileri cihazlarını almaya başladı bile. Dayanıklılık testleri ile ünlü JerryRigEverything kanalılndan YouTuber Zack Nelson hiç vakit kaybetmedi ve Pixel 3 XL'yi dayanıklılık testine soktu.
Kolay çiziliyor
Google Pixel 3XL'in, bükme testinde herhangi bir deformasyona uğramadı görülürken, bu cihazın dayanıklılığı için olumlu bir işaret anlamına geliyor. Ancak çizilmeye karşı direnci için aynı şey söylenemez. Videoda, arka parmak izi sensörünün çizilmeye duyarlı olduğunu ve kötü bir şekilde çizildikten sonra parmak izlerinin kaydedilmesiyle ilgili problemlerle karşılaşıldığını görebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=sD1nfDauiaI Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Tek bir sıkıntısı var sürekli aynı testleri yapıyor. İnsan Türk teknoloji sitelerinin dayanıklılık testlerinden sonra biraz daha ilginç testler de bekliyor. Çoğu telefona drop test bile yapmıyor.