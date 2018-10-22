Google Pixel 3XL dayanıklılık testine girdi

Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modelleri piyasaya çıktı ve sipariş vermiş olan müşterileri cihazlarını almaya başladı bile. Dayanıklılık testleri ile ünlü JerryRigEverything kanalılndan YouTuber Zack Nelson hiç vakit kaybetmedi ve Pixel 3 XL'yi dayanıklılık testine soktu.

Kolay çiziliyor

Google Pixel 3XL'in, bükme testinde herhangi bir deformasyona uğramadı görülürken, bu cihazın dayanıklılığı için olumlu bir işaret anlamına geliyor. Ancak çizilmeye karşı direnci için aynı şey söylenemez. Videoda, arka parmak izi sensörünün çizilmeye duyarlı olduğunu ve kötü bir şekilde çizildikten sonra parmak izlerinin kaydedilmesiyle ilgili problemlerle karşılaşıldığını görebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=sD1nfDauiaI

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Cihazın kolay bir şekilde çizildiği görülürken, uzun vadede kullanım için en azındankorunması gerektiği ortaya çıkıyor. Ayrıca cebe koyulduğundagibi sert nesnelerden de sakınmak, ekranın çizilmesini önlemek açısından önemli. Eğer cihaza başka ne gibi testle uygulandığını görmek istiyorsanızgöz atabilirsiniz.