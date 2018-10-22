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Google Pixel 3XL dayanıklılık testine girdi

Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz günlerde lansmanını yaptığı akıllı telefon modellerinden Google Pixel 3XL, JerryRigEverything Youtube kanalının dayanıklılık testinden geçti.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın Pixel 3 ve Pixel 3 XL akıllı telefon modelleri piyasaya çıktı ve sipariş vermiş olan müşterileri cihazlarını almaya başladı bile. Dayanıklılık testleri ile ünlü JerryRigEverything kanalılndan YouTuber Zack Nelson hiç vakit kaybetmedi ve Pixel 3 XL'yi dayanıklılık testine soktu.

Kolay çiziliyor

Google Pixel 3XL'in, bükme testinde herhangi bir deformasyona uğramadı görülürken, bu cihazın dayanıklılığı için olumlu bir işaret anlamına geliyor. Ancak çizilmeye karşı direnci için aynı şey söylenemez. Videoda, arka parmak izi sensörünün çizilmeye duyarlı olduğunu ve kötü bir şekilde çizildikten sonra parmak izlerinin kaydedilmesiyle ilgili problemlerle karşılaşıldığını görebilirsiniz.
 
Cihazın kolay bir şekilde çizildiği görülürken, uzun vadede kullanım için en azından silikon bir kılıfla korunması gerektiği ortaya çıkıyor. Ayrıca cebe koyulduğunda madeni para ve anahtar gibi sert nesnelerden de sakınmak, ekranın çizilmesini önlemek açısından önemli. Eğer cihaza başka ne gibi testle uygulandığını görmek istiyorsanız yukarıdaki videoya göz atabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=420&v=sD1nfDauiaI Yorum Yaz
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Y-ZiyA 6 ay
Her cihazı test ediyor, gayet bilimsel teknikler de kullanıyor. Ayrıca dinlemesi esprileri de çok eğlenceli.
Tek bir sıkıntısı var sürekli aynı testleri yapıyor. İnsan Türk teknoloji sitelerinin dayanıklılık testlerinden sonra biraz daha ilginç testler de bekliyor. Çoğu telefona drop test bile yapmıyor.
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alcnern 7 ay

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ouzqan 7 ay
Bu abimiz her cihazı test ediyor iken neden pixel 3 reklamı yapılıyor anlamış değilim.
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kozmoslu 7 ay
4 kamerası yok alınmaz. ( gelsin eksiler)
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Bay Robot 7 ay
Daha kaliteli materyal kullanabilirlermiş. Özellikle o arka kısım ne öyle tırnakla bile çiziliyor...
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