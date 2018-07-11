Facebook, alışveriş modelini değiştirecek artırılmış gerçeklik reklamlarını test ediyor

Günümüzde çevrimiçi alışverişin sağladığı kolaylıkları saymakla bitiremeyeceğimiz tartışılmaz bir gerçek. Fakat internet

üzerinden alışveriş yapmanın avantajlarının yanında dezavantajları da yok değil. Özellikle giyim ve aksesuar alışverişlerimizi Çevrimiçi olarak yaparken, fiziksel mağazalarda yapabildiğimiz gibi ürünleri test edebilme şansımız olmuyordu. Facebook'un yeni teknolojisi sayesinde pek yakında bu mümkün olabilecek.

Çevrimiçi alışverişin büyük bir dezavantajını ortadan kaldıracak

Geçtiğimiz Salu günü New York'ta düzenlenen bir etkinlikte Facebook, haber akışında artırılmış reklamları (AR) sunduğu bir özelliğini tanıttı. Artık insanlar AR destekli bu reklamlarla, alacakları ürünlerin üzerlerinde nasıl görüneceğini canlı olarak görebilecekler. Ayrıca evinize alacağınız bir eşyanın da hayal ettiğiniz gibi durup durmayacağını da canlı olarak görmeniz mümkün olacak.

Facebook'ta ürün pazarlama başkan yardımcısı olan Ty Ahmad-Taylor, insanların geleneksel alışveriş de olduğu gibi bazı ürünleri telefonlarından test etmelerinin mümkün olacağını ve bu teknolojinin çevrimiçi alışverişin büyük bir dezavantajını ortadan kaldıracağını ifade etti. Facebook'un başlatacağı bu yeni reklam modelinin diğer şirketler açısından da örnek teşkil ettiği ve birçok firmanın çalışmalara başladığı belirtiliyor.

https://www.facebook.com/business/news/introducing-new-ways-to-inspire-holiday-shoppers-with-video