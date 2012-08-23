Facebook, arama sonuçlarına reklam eklemeye başladı

İnternet kullanıcıları için vazgeçilmez davranışlardan birisi olan arama yapma, bu avantajından dolayı çevrimiçi reklamcılık için önemli bir alan. Google'ın arama sonuçlarına reklam ekleme tarzını Facebook da kullanıcılarına sunmaya başladı.





Yaklaşık bir aydır test edilen özellikte kullanıcı arama kutusunda bir uygulama veya hayran sayfası arattığında, aramayla ilişkili firma reklamları sonuçlara dahil edilecek. Bu linkler reklam veren firmanın Facebook sayfasına gidecek.





Facebook halka açılım sürecinden sonra, reklamlardan daha fazla gelir elde etme konusunda üzerinde baskı hissetmeye başladı.





Ancak Facebook kullanıcıları tipik olarak satın alma veya inceleme amaçlı aramalar yapmadığı ve ağ dışına link verilemediği için bu reklamların firmalara getirisinin çok fazla olmayacağı belirtiliyor.





Yeni özelliğin marka farkındalığını da artırması bekleniyor.