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Facebook, arama sonuçlarına reklam eklemeye başladı

6 yıl
1,4b
1
11
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet kullanıcıları için vazgeçilmez davranışlardan birisi olan arama yapma, bu avantajından dolayı çevrimiçi reklamcılık için önemli bir alan. Google'ın arama sonuçlarına reklam ekleme tarzını Facebook da kullanıcılarına sunmaya başladı.

Yaklaşık bir aydır test edilen özellikte kullanıcı arama kutusunda bir uygulama veya hayran sayfası arattığında, aramayla ilişkili firma reklamları sonuçlara dahil edilecek. Bu linkler reklam veren firmanın Facebook sayfasına gidecek.

Facebook halka açılım sürecinden sonra, reklamlardan daha fazla gelir elde etme konusunda üzerinde baskı hissetmeye başladı. 

Ancak Facebook kullanıcıları tipik olarak satın alma veya inceleme amaçlı aramalar yapmadığı ve ağ dışına link verilemediği için bu reklamların firmalara getirisinin çok fazla olmayacağı belirtiliyor.

Yeni özelliğin marka farkındalığını da artırması bekleniyor.

http://news.cnet.com/8301-1023_3-57498272-93/facebooks-search-results-now-include-ads/ Yorum Yaz
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playmaker10 6 yıl en beğenilen
Reklam elbette ki olacak ama dozunda olmalı, Facebook gerçekten ipin ucunu kaçırdı. Arama sonuçlarına koyarsın eyvallah, twitter da yapıyor, sponsorlu ttler var orda da, veya sayfanın sağına soluna insanı boğmayacak şekilde ufak reklamlar koyarsın, hem kullanıcı deneyimini baltalamazsın, hem de paranı kazanırsın. Ama yok, kazara bir yere tıklıyorsun ve hem senin hem arkadaşlarının profilleri çöplüğe dönüyor, çok kullanıcısı olması dışında hiçbir çekiciliği kalmadı artık, gerçi o da hem iyi hem kötü tarafı ama neyse
Reklam elbette ki olacak ama dozunda olmalı, Facebook gerçekten ipin ucunu kaçırdı. Arama sonuçlarına koyarsın eyvallah, twitter da yapıyor, sponsorlu ttler var...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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darkaura 6 yıl
Fb yi kapattikdan sonra hayatimda ne kadar gereksiz yer kapladigini anlamaya basladim
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Patria o Muerte 6 yıl
olacağı buydu
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   + 6 yıl
DH çok farklı sanki.
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aspirin_00 6 yıl
adamlar işi şimdi ticarete döktüler nede olsa 1 milay kullanıcıya ulaştı bunu yapmaması ayıp olurdu yani
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DH Misafiri 6 yıl
Facebook Spam Mesaj Yolluyorum Diye Profilimi Kapattı kapattı ama haksız yere profilimde arkadaşlık isteği gönderme engeli vardı engelide tanıdığım bir kıza istek yollamak için uğraştığım için aldım kıza inatla istek yollamaya çalışıyorum facebook kızı tanımıyorsun diyor kız karşımda aynı masada oturuyoruz kızı tanıyorum ama mal face tanımıyorsun dedi ve engel verdi neyse hadi engele bişey demedik engel süresinde arkadaşım olmayan kişilere mesaj atamadım spam mesaj yüzünden mesaj göndermeniz engellendi dedi ısrarla bana. tanıdığım ama profilimde ekli olmayan arkadaşlarım mesaj attı onlarada cevap veremedim engelin kalkmasına son 1,5 gün kala bir girdim facebooka profiliniz kapandı yazısı profilim kapandı çok önemli kişilerle iletişimimde bir anda yok oldu 650 kişi 100 abone bir o kadar abonelik vardı hepsini kaybetmiş oldum üsttüne üstlük resimlerim videolarım yazılarım notlarım yönettiğim grup ve sayfalar hepsi bir anda yok oldu facebook profilin geri alınmaı için kimlik istedi yolladım ama dönüş yapmıyor en azından bilgilerimi verse sırf profilim kapatıldığı günden beridir facebook tan nefret ediyorum ve facebook türkiye ofisinede bir türlü ulaşamıyorum. facebooktan nefret ediyorum etmeyede devam edecem
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darkaura 6 yıl
Fb yi kapattikdan sonra hayatimda ne kadar gereksiz yer kapladigini anlamaya basladim
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playmaker10 6 yıl en beğenilen
Reklam elbette ki olacak ama dozunda olmalı, Facebook gerçekten ipin ucunu kaçırdı. Arama sonuçlarına koyarsın eyvallah, twitter da yapıyor, sponsorlu ttler var orda da, veya sayfanın sağına soluna insanı boğmayacak şekilde ufak reklamlar koyarsın, hem kullanıcı deneyimini baltalamazsın, hem de paranı kazanırsın. Ama yok, kazara bir yere tıklıyorsun ve hem senin hem arkadaşlarının profilleri çöplüğe dönüyor, çok kullanıcısı olması dışında hiçbir çekiciliği kalmadı artık, gerçi o da hem iyi hem kötü tarafı ama neyse
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Fatih.k.87 6 yıl
Reklam elbette olucak ama dozunda olsun ya abartılmasın!
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CooL_ROMEO 6 yıl
Adam gibi bi mobile uygulama yapsınlar başka bişey istemiyorum
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Brown_melih 6 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO

Adam gibi bi mobile uygulama yapsınlar başka bişey istemiyorum

doğru sölüyorsunda androidle filan güzel uygulamalar var
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BERAGORN 6 yıl
Yakındır fişi çekilecek instagram dı twitterdı çeşitli ağlar oluşmaya başladı
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