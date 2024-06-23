Türkiye-Portekiz Google mini kupasında 260 milyon gol atıldı

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Tam Boyutta Gör Google’ın büyük turnuvalar için özel olarak hazırladığı mini penaltı kupasında Türk kullanıcılar rekor kırdı. Türkiye-Portekiz maçında hezimet yaşasak da Google penaltı kupasında tarihi gol rekoru kırdık.

Yarım milyara yakın gol

Google penaltı kupası, büyük turnuvalardaki maçların takibi esnasında kullanıcılara hoş bir sürpriz olarak hazırlandı. İlgili maçın taraf ülkesini seçtikten sonra giderek hızlanan sevimli kaleciyi avlayarak gol atmanız gerekiyor. Attığınız goller ilgili maça ve ayrıca turnuva toplamına yazılıyor. EURO 2024 turnuvası ise rekorlarla başladı.

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Türkiye-Portekiz maçında büyük bir ilgi gören penaltı kupasında Türk kullanıcılar 260 milyondan fazla gol atarak rekor kırdı. Önceki rekor ise Türkiye-Gürcistan maçında 190 milyonu geçen gol sayısıydı. Turnuvada bu saate kadar ise Türk kullanıcılar 460 milyondan fazla gol attı ki bu rakam en yakın rakibinin iki katından fazla. Google penaltı kupası turnuva boyunca devam edecek. Kupaya Google mobil uygulamasında arama yaparak ulaşabilirsiniz.

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Google mini penaltı kupasında rekor