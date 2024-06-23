Türkiye-Portekiz Google mini kupasında 260 milyon gol atıldı

Yarım milyara yakın gol
Google penaltı kupası, büyük turnuvalardaki maçların takibi esnasında kullanıcılara hoş bir sürpriz olarak hazırlandı. İlgili maçın taraf ülkesini seçtikten sonra giderek hızlanan sevimli kaleciyi avlayarak gol atmanız gerekiyor. Attığınız goller ilgili maça ve ayrıca turnuva toplamına yazılıyor. EURO 2024 turnuvası ise rekorlarla başladı.
Türkiye-Portekiz maçında büyük bir ilgi gören penaltı kupasında Türk kullanıcılar 260 milyondan fazla gol atarak rekor kırdı. Önceki rekor ise Türkiye-Gürcistan maçında 190 milyonu geçen gol sayısıydı. Turnuvada bu saate kadar ise Türk kullanıcılar 460 milyondan fazla gol attı ki bu rakam en yakın rakibinin iki katından fazla. Google penaltı kupası turnuva boyunca devam edecek. Kupaya Google mobil uygulamasında arama yaparak ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.