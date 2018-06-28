Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak

Kullanıcılar için detaylı bilgilendirme
Şirketin ''Reklamları Görüntüle'' isimli yeni aracı sunmasının arkasındaki temel düşünce şeffaflık. Kanada'da bir süredir test edilen araç bu hafta içinde dünya genelinde kullanılabilir hale gelecek. Bu araç ile kullanıcılar platformda gördükleri herhangi bir reklamın, kimin tarafından verildiğini detaylı bir şekilde öğrenebilecek. Böylece Facebook Rusya'nın propagandasına benzer ikinci bir olayın yaşanması ihtimalini ortadan kaldıracak.
Tabi Facebook'un şeffaflık adına attığı tek adım Reklamları Görüntüle uygulaması değil. Geçtiğimiz yıl sert eleştirilere maruz kalan şirket reklam verirken reklamverenlerden adres dahil olmak üzere çok daha fazla bilgi istemeye başladı. Bunun yanı sıra bu yılın başından itibaren reklamların incelenme süreci de daha kapsamlı hale gelmişti.
https://www.engadget.com/2018/06/27/facebooks-new-ad-transparency-tools-will-reportedly-launch-this/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle