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Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak

Rusya'nın ABD'deki başkanlık seçimlerine yönelik müdahalesinin ardından reklam politikasını değiştiren Facebook, yeni aracını önümüzdeki günlerde kullanıma sunacak.
11 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook artık reklamverenlerin kimliğini paylaşacak
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2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri sürecinde Facebook'ta yer alan siyasi içerikli reklamların kamuoyunu etkilediği ileri sürülmüş ve geçtiğimiz yıl ABD Kongresi, sosyal medya platformları hakkında soruşturma başlatmıştı. Bu süreçte Facebook da şirket içi inceleme başlatırken Rusya kaynaklı binlerce politik reklam ile Rusya'nın Facebook üzerinden propaganda yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine geçtiğimiz yıl ekim ayında reklam politikasında bir dizi değişikliğe giden şirket en önemli araçlarından birini önümüzdeki günlerde kullanıcıların hizmetine sunacak.


Kullanıcılar için detaylı bilgilendirme 

Şirketin ''Reklamları Görüntüle'' isimli yeni aracı sunmasının arkasındaki temel düşünce şeffaflık. Kanada'da bir süredir test edilen araç bu hafta içinde dünya genelinde kullanılabilir hale gelecek. Bu araç ile kullanıcılar platformda gördükleri herhangi bir reklamın, kimin tarafından verildiğini detaylı bir şekilde öğrenebilecek. Böylece Facebook Rusya'nın propagandasına benzer ikinci bir olayın yaşanması ihtimalini ortadan kaldıracak.


Tabi Facebook'un şeffaflık adına attığı tek adım Reklamları Görüntüle uygulaması değil. Geçtiğimiz yıl sert eleştirilere maruz kalan şirket reklam verirken reklamverenlerden adres dahil olmak üzere çok daha fazla bilgi istemeye başladı. Bunun yanı sıra bu yılın başından itibaren reklamların incelenme süreci de daha kapsamlı hale gelmişti.


https://www.engadget.com/2018/06/27/facebooks-new-ad-transparency-tools-will-reportedly-launch-this/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Moving On 11 ay
Mark Zuckerberg tarafından atılmış en mantıklı adım olabilir, sonunda sahte ürün satanlardan da kurtuluyoruz, ihbar etmek daha kolay olacak.
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