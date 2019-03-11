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Facebook aşı karşıtı içeriğin erişimini kısıtlayacak

İnternet devleri çocuk aşısına karşı yayınlara karşı yeni önlemler almaya başladılar. Youtube'un ardından Facebook da bu tür bilgiler içeren sayfalara erişimi kısıtlayacağını açıkladı.
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sosyal medya
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Facebook aşı karşıtı içeriğin erişimini kısıtlayacak
Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yaptığı açıklama ile aşı karşıtı söylemler içeren videolara erişim kısıtlaması getireceğini açıkladı. Şirket bu tür içeriklerin öneriler veya reklamlarla tanıtılmasına izin vermeyecek ve arama sonuçlarında da kısıtlı bir şekilde listeleyecek.

Facebook da harekete geçti

Özellikle Facebook ve Youtube son zamanlarda aşı karşıtı videoların insanları yanlış yönlendirebileceği gerekçesiyle eleştiri altındaydılar. Youtube geçtiğimiz günlerde buna benzer bir önlem alarak aşı karşıtı videoların gelir elde edemeyeceğini açıklamıştı. Diğer bir internet devi Facebook ise konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı.
Şirketten yapılan açıklamalarda, artık aşılarla ilgili yanlış bilgiler içeren reklamlar kabul edilmeyeceği ve aşı tartışmaları gibi kategoriler reklam araçlarından çıkarıldığı belirtildi. Facebook ayrıca arama sonuçlarından da bu tip sayfaların sıralamasını azaltacak ve erişim kısıtlaması getirerek, önerilerde de sunmayacak.

https://newsroom.fb.com/news/2019/03/combatting-vaccine-misinformation/ Yorum Yaz
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Aşı karşıtlığını tehdit olarak görüyordum ama bu kapitalizmin günümüzdeki en büyük çarkları bu işe bulaştıkça aşılardan şüphe duymaya başlıyorum...
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ceo-tr 2 ay
aşı karşıtı değilim ama birşey zorla dayatılmaya çalışılıyorsa kıllanıyorum.
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Spider_hip 2 ay
Aşı karşıtları salyalı bir kedi köpek tarafından tırmalanır ya da ısırılırsa da ben karşıtım deyip kuduz aşısı olmazlar mı acaba, merak ediyorum. :)
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Holk 2 ay
Aşı karşıtlığı yapan cahil yobazlar kızamıktan,çocuk felcinden ve aşısı olmayınca ölümcül olan diğer hastalıkları unuttu. Kapitalist şirketleri suçlayan yorum atmanızı da saçma görüyorum. İnsanlar bir şey kazanmadan nasıl araştırma geliştirme yapacaklar? Aşı bedava mı ortaya çıkıyor? İlaçlar,teknoloji hep parayla. Sizde insanlık için gönüllü çalışın neden maaşlı çalışıyorsunuz?
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serafon 2 ay
Bence tıp daha olgunlaşmaktan çok uzak. Hatta birçok konuda geri gidiyoruz. Hepimiz bir nevi kobayız aynı zamanda. Ha bu süreçler iyi sonuçlara doğru gider mi? Gidebilir. Ancak en büyük sorunlardan biri de ilacın hem ekonomik hem de başka hedefleri olan kimseler tarafından farklı amaçlarla da kullanılıyor oluşu. Bu da durumu iyice karmaşıklaştırıyor. Bir yandan doğallık da kaybolup gidiyor. Sonumuz ne olacak bilemiyoruz. Aşı konusunda da net sonuçlar yokken kesin konuşmalar yapılıyor. Öyleyse neden her ülke aynı şeyi uygulamıyor. Bazı ülkeler reddetmese bile riski düşürmeye çalışıyor mesela. Demek ki ortada net bir sonuç yok. Bu da bizi kobay yapıyor. Ya bundan etkilenen aileler. Onların vebalini kim ödeyecek eğer bir sıkıntı varsa?
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kaazto28 2 ay
Bu aşı iyi hoş da neden aşı yapmış bireylerin de çocuklarına yapmak zorunda kalınıyor. Aşı yapmış anne ve babanın doğacak olan çocuğunda neden direnç göstermiyor.
Bilimsel açıklamasını yapacak birisi?
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ergunx 2 ay

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Sliskelion 2 ay kaazto28
Aşı ile her hangi bir gen değişikliğine uğramıyor insan, hücre olarak bağışıklık kazandırılıyor.
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Bloodin 2 ay en beğenilen
Aşı karşıtlığını tehdit olarak görüyordum ama bu kapitalizmin günümüzdeki en büyük çarkları bu işe bulaştıkça aşılardan şüphe duymaya başlıyorum...
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medverdev 2 ay Bloodin
sonuna kadar katılıyorum hocam
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