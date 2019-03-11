Facebook aşı karşıtı içeriğin erişimini kısıtlayacak

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, yaptığı açıklama ile aşı karşıtı söylemler içeren videolara erişim kısıtlaması getireceğini açıkladı. Şirket bu tür içeriklerin öneriler veya reklamlarla tanıtılmasına izin vermeyecek ve arama sonuçlarında da kısıtlı bir şekilde listeleyecek.

Facebook da harekete geçti

Özellikle Facebook ve Youtube son zamanlarda aşı karşıtı videoların insanları yanlış yönlendirebileceği gerekçesiyle eleştiri altındaydılar. Youtube geçtiğimiz günlerde buna benzer bir önlem alarak aşı karşıtı videoların gelir elde edemeyeceğini açıklamıştı. Diğer bir internet devi Facebook ise konuyla ilgili çalışmalarını tamamladı.

https://newsroom.fb.com/news/2019/03/combatting-vaccine-misinformation/

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Şirketten yapılan açıklamalarda, artık aşılarla ilgiliiçeren reklamlar kabul edilmeyeceği ve aşı tartışmaları gibi kategoriler reklam araçlarından çıkarıldığı belirtildi.ayrıca arama sonuçlarından da bu tip sayfaların sıralamasını azaltacak ve erişim kısıtlaması getirerek,de sunmayacak.