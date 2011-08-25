Facebook ayda 1 trilyon kez ziyaret ediliyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook 750 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla her alanda bir çok potansiyeli de beraberinde taşıyor. Devasa kullanıcı sayısı kendisini en çok tıklama ve paylaşım sayılarıyla belli ediyor.





Google'ın sahibi olduğu reklam ağı DoubleClick tarafından sağlanan verilere göre Haziran ve Temmuz aylarında Facebook 1 trilyondan fazla sayfa gösterimi elde etti.





Gelen tekil ziyaretçi sayısı ise Haziran ayında 870 milyon, Temmuz ayında 860 milyon oldu. Bu rakam toplam kullanıcı sayısını da 100 milyon civarında geçmiş oluyor.





Ziyaretçi başına hesap edildiğinde Temmuz ayında her ziyaretçi ortalama 1160 sayfa görüntüledi. Bu sayı ziyaret başına ise 40 şeklinde.





Sitede günde geçirilen ortalama süre 25 dakika olarak hesap edildi.





Sayılar her açıdan oldukça büyük miktarlarda. Bu açıdan Facebook'a yaklaşabilen başka bir site yok. Bazı üçüncü parti araştırmalar Facebook aktivitelerinin bir süredir düşüş halinde olduğunu belirtse de rakamlar bunun tam tersini gösteriyor.