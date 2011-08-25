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Facebook ayda 1 trilyon kez ziyaret ediliyor

7 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook 750 milyonu aşan kullanıcı sayısıyla her alanda bir çok potansiyeli de beraberinde taşıyor. Devasa kullanıcı sayısı kendisini en çok tıklama ve paylaşım sayılarıyla belli ediyor. 

Google'ın sahibi olduğu reklam ağı DoubleClick tarafından sağlanan verilere göre Haziran ve Temmuz aylarında Facebook 1 trilyondan fazla sayfa gösterimi elde etti.

Gelen tekil ziyaretçi sayısı ise Haziran ayında 870 milyon, Temmuz ayında 860 milyon oldu. Bu rakam toplam kullanıcı sayısını da 100 milyon civarında geçmiş oluyor.

Ziyaretçi başına hesap edildiğinde Temmuz ayında her ziyaretçi ortalama 1160 sayfa görüntüledi. Bu sayı ziyaret başına ise 40 şeklinde. 

Sitede günde geçirilen ortalama süre 25 dakika olarak hesap edildi. 

Sayılar her açıdan oldukça büyük miktarlarda. Bu açıdan Facebook'a yaklaşabilen başka bir site yok. Bazı üçüncü parti araştırmalar Facebook aktivitelerinin bir süredir düşüş halinde olduğunu belirtse de rakamlar bunun tam tersini gösteriyor.

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HAAltuntas 7 yıl
Off diyorum. Buraya reklam vermek .. püfff..
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bigdede 7 yıl
ohara diyorum başka bişey demiyorum
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speedman 7 yıl
hey maşallah
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DH Misafiri 7 yıl
facebook'un hayatımızda bu denli yer etmesi iletişim eksikliği ve tembellikten kaynaklanıyor bence. çünkü dışarıya çıkıp arkadaşlarla birlikte bşyler yapmak insanlara zor geliyor. bide sanal ortamın esnekliğinden dolayı insanlar kendilerini istedikleri gibi tanıtıp ilgi çekmeye çalışıyorlar.bunu günlük hayatta yapmak biçok insan için mümkûn degil tabi.cünkü gerçek ortamda sahtelik söz konusu olmuyor.
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ssbrc 7 yıl
oh 1 trilyon kez
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sadtneverdie 7 yıl
Rakamların düiştüğünü söyleyenler google ın adamlarıdır :)
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Recharged 7 yıl
Hangi internet cafeye giderseniz gidin,hangi eve girerseniz girin açık bir bilgisayarda facebook'ta kullanan vardır.Çok aşırı derecede yaygınlaştı artık.
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Volkanbaba 7 yıl
ortalama günlük 25dakika
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LOCOO 7 yıl
şu rakamlara bakın ya facebook hayatı ele geçirmiş durumda yazık bence
1 Yanıt Yanıtla +1
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Tokay 7 yıl
25 dakika sonra insanlar çıkıyorlar mı, yoksa ayda ve ya günde mi 25 dakika geçiriyorlar_?
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