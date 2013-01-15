Facebook, bugünkü duyurusunda kendi arama motorunu ilan edebilir

Haber Editörü
Arama motoru pazarının tek hakimi konumunda olan Google; Bing, Yahoo, Yandex gibi rakiplerinden ataklar görse de global anlamda kolay kolay yetişilemeyecek bir pozisyonda bulunuyor. Gelen haberlere göre, Google'a arama motoru pazarında iddialı bir rakip daha geliyor.
Pocket-lint tarafından bizzat firma içindeki kaynaklara doğrulatıldığı belirtilen habere göre, Facebook bugünkü basın toplantısında kendi arama motoru ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Böylece Google kendi sosyal ağı ile Facebook'un karşısına çıkarken, Facebook da kendi arama motoru ile Google'ın karşısına çıkacak ve ikili ilginç bir rekabetin de fitilini ateşleyecek.
1 milyarı geçen üye sayısıyla Facebook'un nasıl bir altyapı hazırladığı bilinmiyor ancak arama motoru yine platformun anasayfasındaki arama modülüne dahil edilecek. Lansman sonrasında deneme amaçlı ilk örnekler kullanıcılara dağıtılacakken, kısa süre sonra da tüm kullanıcılara özellik yayılmış olacak.
Facebook hali hazırda kişi ve sayfa arama işlemini yapan bir motoru site içerisinde sunuyordu. Ancak firmanın en büyük avantajı, ağ içerisinde uzun süre geçiren kullanıcıların arama yapmak için Google'a geçmeye gerek görmemesi olacak.
Facebook'un bir süredir arama motoru pazarına gireceği konuşuluyordu. Devasa kullanıcı kitlesi ile firma Google'a karşı büyük bir avantaj yakalayabilir. Ancak bu şimdilik beklentiden ibaret.
İddiaların en büyük dayanağı ise Facebook'un Google'ın arama sonuçlarında kendi sayfalarını derlemeye izin vermemesi. İddia edildiği gibi Facebook bugün bir arama motoru duyurusu yaparsa, pazarda şimdiye kadar ki en büyük hareketlilik yaşanabilir.
http://www.pocket-lint.com/news/49283/facebook-search-15-jan-google-beware Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu facebook search başarılı olacak demek değil ama "..... asla google'ı asla geçemez" demek de bilişim alanında geçmişi hiç bilmiyor olmak demek.
Ortada google ile alakalı hiçbir durum yok. Facebook zaten yapması gerekeni yapmış. Daha önce sadece kişi arayabilirken daha detaya inmiş.
Böyle bir gelişme nasıl bomba oluyor onuda anlamış değilim. Görende Marsta koloni kurmuşlar zannedecek...
facebook.com/...
Buyrun buradan bakabilirsiniz
hatta milyonlarca insan günde ne kadar paylaşımda bulunuyor bir düşünsenize, çoğu web sitelerinden bu paylaşımlar,google botlar gibi arşivlemesine de gerek yok zaten arşivinde,üstelik kullanıcı bazlı arama diye bir şey de çıkarırsa reklam şirketlerinin ağzı sulanır, mesela o paylaşıma ait siteye kaç kişi paylaşımda bulunmuş,(ki bu en gerçekçi analitiycs olur herhalde,doğal ziyaret sebebi),siteleri epey bi taramış olacak facebook kendi veritabanı sayesinde
1999 yılında da Google'ı kurarken o iki üniversite öğrencisine de aynı şeyi diyorlardır;
"siz iki kişi milyar dolarlık şirketleri mi yeneceksiniz,microsoft,yahoo sizi yer,size dava açar,patentiniz alır" vs. vs.
ama o iki kişi hayyallerinden vazgeçmedi ve Google ilk hafta 7000 izyaretçiyle başladığı bu işte en iyisi oldu
bakalım bi görelim,belki iyi olur belki olmaz ama böyle bişe varsa bile bu bile sektöre yenilik getirecek her türlü,bakalım görelim