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Facebook, bugünkü duyurusunda kendi arama motorunu ilan edebilir

6 yıl
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Arama motoru pazarının tek hakimi konumunda olan Google; Bing, Yahoo, Yandex gibi rakiplerinden ataklar görse de global anlamda kolay kolay yetişilemeyecek bir pozisyonda bulunuyor. Gelen haberlere göre, Google'a arama motoru pazarında iddialı bir rakip daha geliyor.

Pocket-lint tarafından bizzat firma içindeki kaynaklara doğrulatıldığı belirtilen habere göre, Facebook bugünkü basın toplantısında kendi arama motoru ile kullanıcıların karşısına çıkacak.

Böylece Google kendi sosyal ağı ile Facebook'un karşısına çıkarken, Facebook da kendi arama motoru ile Google'ın karşısına çıkacak ve ikili ilginç bir rekabetin de fitilini ateşleyecek.

1 milyarı geçen üye sayısıyla Facebook'un nasıl bir altyapı hazırladığı bilinmiyor ancak arama motoru yine platformun anasayfasındaki arama modülüne dahil edilecek. Lansman sonrasında deneme amaçlı ilk örnekler kullanıcılara dağıtılacakken, kısa süre sonra da tüm kullanıcılara özellik yayılmış olacak.

Facebook hali hazırda kişi ve sayfa arama işlemini yapan bir motoru site içerisinde sunuyordu. Ancak firmanın en büyük avantajı, ağ içerisinde uzun süre geçiren kullanıcıların arama yapmak için Google'a geçmeye gerek görmemesi olacak. 

Facebook'un bir süredir arama motoru pazarına gireceği konuşuluyordu. Devasa kullanıcı kitlesi ile firma Google'a karşı büyük bir avantaj yakalayabilir. Ancak bu şimdilik beklentiden ibaret.

İddiaların en büyük dayanağı ise Facebook'un Google'ın arama sonuçlarında kendi sayfalarını derlemeye izin vermemesi. İddia edildiği gibi Facebook bugün bir arama motoru duyurusu yaparsa, pazarda şimdiye kadar ki en büyük hareketlilik yaşanabilir. 

http://www.pocket-lint.com/news/49283/facebook-search-15-jan-google-beware Yorum Yaz
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RaptorFX 6 yıl
Google çıktığında yahoo ve benzerleri varken gereksiz ve işe yaramaz diyenler şuan google kullanıyorsa bu google'ın da bir gün eskiyebileceğini gösterir. Özellikle bilişim sektöründe microsoft da dahil hiç bir yazılım firması ve ürünü krallığını sonsuza kadar sürdüremeyebilir. Aynı durum donanım üreticisi ve tedarikçileri için de geçerli. Sadece bir kaç günde devasa şirketlerin el değiştirdiğini veya battığını gördük.
Bu facebook search başarılı olacak demek değil ama "..... asla google'ı asla geçemez" demek de bilişim alanında geçmişi hiç bilmiyor olmak demek.
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Turkforce 6 yıl
Özet olarak : Dağ fare doğurdu.

Ortada google ile alakalı hiçbir durum yok. Facebook zaten yapması gerekeni yapmış. Daha önce sadece kişi arayabilirken daha detaya inmiş.
Böyle bir gelişme nasıl bomba oluyor onuda anlamış değilim. Görende Marsta koloni kurmuşlar zannedecek...
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haymatloshan 6 yıl
Herkes her alana el uzatır oldu,cılkı çıktı bu işlerinde.
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ayhan_eee 6 yıl
Arama motru değil.Sadece arkadaşlarımızı aramamızı yarayan yeni Graph Search özelliği duyrulmuş.Arkadaşların özelliklerine göre arama yapmamıza yarayacakmış.

facebook.com/...

Buyrun buradan bakabilirsiniz
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aliali68 6 yıl
hahahaha sonuçta ikisidi amerikan yavur .....ları kazanan onlar siz neyin derdini yaşıyosunuz bitane müslüman yapsın böyle
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acmtncy 6 yıl
facebook bu işlerle uğraşacağına önce adam gibi bir android uygulaması çıkarsın. daha koskoca android'e uygulama yazamayacak kadar beceriksiz yazılımcılar arama motoru ile boşuna para ve zaman harcamasın.
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Legendery 6 yıl
Ne olacağı belli olmaz yarının garantisi yok, Google şu anda en mükemmel ve hali hazır olarak bize bu hizmeti sunuyor ; ne yandex, ne bing, ne de yahoo hiçbiri Google'ın verdiği hizmetlerin yanından geçemedi genel anlamıyla :) ayrıntılarda google'ın zayıf olduğu noktalar da yok değil tabii..
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Recharged 6 yıl
Google geçilemez bir durumda.Facebook belki yaptığı yatırımın karşılığını alabilir ancak Google'ı geçemez.Facebook bile artık eskisi kadar ilgi çekici gelmiyor kullanırken.Twitter yavaş yavaş koltuğunu alacak gibi.
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K.can.tas 6 yıl
Şu tanımadığın kişilere 1 dolar karşılığı mesaj olayı olmaz inşallah
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saltooo 6 yıl
farketmez ama google götürür
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tolgatelli 6 yıl
ahmetaktas
Aslında çok şaşırmamak gerekiyor. sonucta Google da Google+ adı altında sosyal ağ servisi veriyor. Aynı zamanda Facebook da (mantığı birebir aynı olmasa da) @facebook.com uzantılı mail adresiyle sosyal ağ kullanıcılarına gmail benzeri mail hizmeti veriyor. Şimdi Facebook Google a bir hizmetinde daha rakip olmuş ne olacak ki? Haberde de detayların bilinmediği yazılı. Evet Google arama motoru konusunda oldukça iyi ama Facebook yenilik getirecek mi bekleyip görelim. Her zaman taze kan iyidir.

hatta milyonlarca insan günde ne kadar paylaşımda bulunuyor bir düşünsenize, çoğu web sitelerinden bu paylaşımlar,google botlar gibi arşivlemesine de gerek yok zaten arşivinde,üstelik kullanıcı bazlı arama diye bir şey de çıkarırsa reklam şirketlerinin ağzı sulanır, mesela o paylaşıma ait siteye kaç kişi paylaşımda bulunmuş,(ki bu en gerçekçi analitiycs olur herhalde,doğal ziyaret sebebi),siteleri epey bi taramış olacak facebook kendi veritabanı sayesinde
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savinelli 6 yıl
Aslında çok şaşırmamak gerekiyor. sonucta Google da Google+ adı altında sosyal ağ servisi veriyor. Aynı zamanda Facebook da (mantığı birebir aynı olmasa da) @facebook.com uzantılı mail adresiyle sosyal ağ kullanıcılarına gmail benzeri mail hizmeti veriyor. Şimdi Facebook Google a bir hizmetinde daha rakip olmuş ne olacak ki? Haberde de detayların bilinmediği yazılı. Evet Google arama motoru konusunda oldukça iyi ama Facebook yenilik getirecek mi bekleyip görelim. Her zaman taze kan iyidir.
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tolgatelli 6 yıl
yok şu olmaz yok bu olmaz,
1999 yılında da Google'ı kurarken o iki üniversite öğrencisine de aynı şeyi diyorlardır;
"siz iki kişi milyar dolarlık şirketleri mi yeneceksiniz,microsoft,yahoo sizi yer,size dava açar,patentiniz alır" vs. vs.
ama o iki kişi hayyallerinden vazgeçmedi ve Google ilk hafta 7000 izyaretçiyle başladığı bu işte en iyisi oldu
bakalım bi görelim,belki iyi olur belki olmaz ama böyle bişe varsa bile bu bile sektöre yenilik getirecek her türlü,bakalım görelim
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