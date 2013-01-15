Facebook, bugünkü duyurusunda kendi arama motorunu ilan edebilir





Arama motoru pazarının tek hakimi konumunda olan Google; Bing, Yahoo, Yandex gibi rakiplerinden ataklar görse de global anlamda kolay kolay yetişilemeyecek bir pozisyonda bulunuyor. Gelen haberlere göre, Google'a arama motoru pazarında iddialı bir rakip daha geliyor.





Pocket-lint tarafından bizzat firma içindeki kaynaklara doğrulatıldığı belirtilen habere göre, Facebook bugünkü basın toplantısında kendi arama motoru ile kullanıcıların karşısına çıkacak.





Böylece Google kendi sosyal ağı ile Facebook'un karşısına çıkarken, Facebook da kendi arama motoru ile Google'ın karşısına çıkacak ve ikili ilginç bir rekabetin de fitilini ateşleyecek.





1 milyarı geçen üye sayısıyla Facebook'un nasıl bir altyapı hazırladığı bilinmiyor ancak arama motoru yine platformun anasayfasındaki arama modülüne dahil edilecek. Lansman sonrasında deneme amaçlı ilk örnekler kullanıcılara dağıtılacakken, kısa süre sonra da tüm kullanıcılara özellik yayılmış olacak.





Facebook hali hazırda kişi ve sayfa arama işlemini yapan bir motoru site içerisinde sunuyordu. Ancak firmanın en büyük avantajı, ağ içerisinde uzun süre geçiren kullanıcıların arama yapmak için Google'a geçmeye gerek görmemesi olacak.





Facebook'un bir süredir arama motoru pazarına gireceği konuşuluyordu. Devasa kullanıcı kitlesi ile firma Google'a karşı büyük bir avantaj yakalayabilir. Ancak bu şimdilik beklentiden ibaret.





İddiaların en büyük dayanağı ise Facebook'un Google'ın arama sonuçlarında kendi sayfalarını derlemeye izin vermemesi. İddia edildiği gibi Facebook bugün bir arama motoru duyurusu yaparsa, pazarda şimdiye kadar ki en büyük hareketlilik yaşanabilir.

http://www.pocket-lint.com/news/49283/facebook-search-15-jan-google-beware