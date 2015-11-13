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Facebook, çocukları koruyan bir sistem planlıyor

Facebook, çocuk istismarına yönelik önemli bir adın atmayı hedefliyor. Servis yakın zamanda çocuklarınızı fotoğraflarını paylaşacağınız zaman size bazı uyarılarda bulunabilir.
3 yıl
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Web Siteleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, çocukları koruyan bir sistem planlıyor

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'a her gün 2 milyar yeni fotoğraf yükleniyor ve insanlar artık özel hayatlarını kendi istekleriyle herkese açıyor. Yeni düşünülen bir sistem ise en azından çocukların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.
Bu konu hakkında bir etkinlikte konuşan Facebook mühendislik departmanı başkan yardımcısı Jay Parikh, sosyal ağın çocukların ya da diğer aile üyelerinin fotoğraflarını herkes ile paylaşmadan önce otomatik olarak bazı uyarlar yapmasını planladıklarını belirtiliyor.
Ben çocuklarımın parkta oynarken fotoğrafları çekip bunu yanlışlıkla herkese açık şekilde paylaşmaya kalkarsam, sistem bana "Bunlar senin çocuklarının fotoğrafı ve sen bunları normalde sadece aile üyeleriyle paylaşırsın bundan emin misin?" şekilde uyarılar yapabileceğin söyleyen Parikh, şimdilik ne zaman geleceği belli olmayan bu sistem ile Facebook'u daha güvenli hale getirebileceklerini inanıyor.
Facebook'un bu sistemi yapabilecek altyapısı bulunuyor. Detaylarına burada değindiğimiz üzere Facebook artık yapay zeka ile fotoğrafları analiz edebiliyor ya da kişileri yüzlerinden tanıyabiliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/13/report-facebook-could-automatically-alert-parents-who-publicly-share-photos-of-their-children/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
maximus8282 3 yıl
Resim yükleme işi çok yanlış bence. Sosyal medya başlı başına gereksiz birşey..
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kadirirdem 3 yıl
Abi ebeveynlerin isi vermesin çocuklara...
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kımyasal 3 yıl
Ebeveynlerin bunu düşünememesi ve uyarılması ise diğer bir konu.
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Patren 3 yıl
"Bunlar senin çocuklarının fotoğrafı ve sen bunları normalde sadece aile üyeleriyle paylaşırsın bundan emin misin?" bu soruyu çoğu kişi okumadan onaylacak bence facebook belli bir süre sonra resimleri herkese kapatsın eğer çocukları korumak istiyorsa
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