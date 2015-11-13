Facebook, çocukları koruyan bir sistem planlıyor

Dünyanın en popüler sosyal ağı Facebook'a her gün 2 milyar yeni fotoğraf yükleniyor ve insanlar artık özel hayatlarını kendi istekleriyle herkese açıyor. Yeni düşünülen bir sistem ise en azından çocukların güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.

Bu konu hakkında bir etkinlikte konuşan Facebook mühendislik departmanı başkan yardımcısı Jay Parikh, sosyal ağın çocukların ya da diğer aile üyelerinin fotoğraflarını herkes ile paylaşmadan önce otomatik olarak bazı uyarlar yapmasını planladıklarını belirtiliyor.

Ben çocuklarımın parkta oynarken fotoğrafları çekip bunu yanlışlıkla herkese açık şekilde paylaşmaya kalkarsam, sistem bana "Bunlar senin çocuklarının fotoğrafı ve sen bunları normalde sadece aile üyeleriyle paylaşırsın bundan emin misin?" şekilde uyarılar yapabileceğin söyleyen Parikh, şimdilik ne zaman geleceği belli olmayan bu sistem ile Facebook'u daha güvenli hale getirebileceklerini inanıyor.

Facebook'un bu sistemi yapabilecek altyapısı bulunuyor. Detaylarına burada değindiğimiz üzere Facebook artık yapay zeka ile fotoğrafları analiz edebiliyor ya da kişileri yüzlerinden tanıyabiliyor.

http://thenextweb.com/insider/2015/11/13/report-facebook-could-automatically-alert-parents-who-publicly-share-photos-of-their-children/