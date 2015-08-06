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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook da canlı yayın özelliğine kavuşuyor, ancak yalnızca ünlüler yayın yapabilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook da canlı yayın özelliğine kavuşuyor, ancak yalnızca ünlüler yayın yapabilecek
Periscope ve Meerkat gibi uygulamalar mobil yayın sektörünü domine ederken Facebook'da bu duruma kayıtsız kalmadı. Özellikle Periscope'un Twitter tarafından satın alınması ve giderek artan popülaritesi bir diğer dev Facebook'un yeni özelliğe kavuşmasının yolunu açmış durumda.
Facebook Live adındaki yayın uygulamasını diğerlerinden ayıracak en büyük özellik ise sadece belirli kişilerin yayın yapabilecek olması. Diğer kullanıcılar ise bu yayınlara izleyici olarak katılıp yorum yapabilecekler. Yayın yapacak kişiler ise Facebook sayfası onaylanmış ünlü kişiler olacak. Dwayne Johnson, Ashley Tisdale ve Serena Williams gibi bazı ünlüler yeni servisin ilk test yayınlarını yapmaya başladılar. Özelliğin kısa bir sürede daha fazla ünlü tarafından kullanılması bekleniyor.

http://newsroom.fb.com/news/2015/08/connect-with-public-figures-through-live/ Yorum Yaz
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