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Facebook da dijital asistan yarışına dahil oldu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,8b
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9
Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Facebook da dijital asistan yarışına dahil oldu
 
Kişisel asistan yarışı kızışıyor. İlk olarak Apple, Siri adındaki kişisel asistanı akıllı telefonlara taşıyarak bu modayı başlatmıştı. Sonrasında ise Google Now yarışa dahil olurken son günlerde yeni ancak önemli bir oyuncu olan Microsoft'un Cortanası oldukça popüler durumda. Bu kez ise Facebook dijital asistanlığınızı yapmak için kolları sıvamış durumda.

Facebook "M" adıyla duyurulan asistan diğer tüm asistanlar gibi sorularınızı cevaplayabiliyor. Hatta restoranlarda rezervasyon yapmak, uçak bileti ayırtma ve takvimdeki etkinlikleri hatırlatma gibi diğer özellikler de benzer uygulamalar tarafından yapılabiliyor. Ancak Facebook M'i farklı kılan ise dijital asistana eğitmenlik yapan gerçek insanların olması. M Trainers adındaki bu eğitmenler dijital asistanı sürekli eğiterek geliştiriyor ve güncelliyor.

Facebook Messenger ile birlikte çalışacak uygulama yazılı olarak da komutlarınızı yerine getirebilecek.Şimdilik yalnızca duyurusu yapılan uygulamanın ne zaman ve hangi platformlar için yayınlanacağı henüz belli değil.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156070655185195&set=pcb.10156070660595195&type=1&theater Yorum Yaz
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darkmehmet 4 yıl en beğenilen
Nedense oldum olası Facebook'tan hiç hazzetmem...
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tanercskn 4 yıl
TÜRKÇE desteği direk gelecek mi yoksa diğerleri gibi 2 nci plana mı atılırız.
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WiiSmash 4 yıl
Sonu facebook home gibi olmasında
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THUGGER 4 yıl
Facebook ta gercektende her ortamda.
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kadirirdem 4 yıl
Facebook Google gibi Her alanda olmaya çalışıyor başarılı olursa olur asistanlar çoğalıyor. Tr için ise türkçe gelmeli yoksa olmaz....
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DreamofMirrorss 4 yıl kadirirdem
kadirirdem
Facebook Google gibi Her alanda olmaya çalışıyor başarılı olursa olur asistanlar çoğalıyor. Tr için ise türkçe gelmeli yoksa olmaz....

Olmaya çalıştığı alanlara bak adamlar bankacılığa girme cüreti gösterdiler tabi biletiniz kestiler o ayrı
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DreamofMirrorss 4 yıl
Facebook her işe karışıyor kendi alanı olmadığı her yere elini atıyor...
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The-Engineer 4 yıl
Simgesi Musixmatch'in simgesine çok benzemis
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darkmehmet 4 yıl en beğenilen
Nedense oldum olası Facebook'tan hiç hazzetmem...
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