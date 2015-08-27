Facebook da dijital asistan yarışına dahil oldu

Kişisel asistan yarışı kızışıyor. İlk olarak Apple, Siri adındaki kişisel asistanı akıllı telefonlara taşıyarak bu modayı başlatmıştı. Sonrasında ise Google Now yarışa dahil olurken son günlerde yeni ancak önemli bir oyuncu olan Microsoft'un Cortanası oldukça popüler durumda. Bu kez ise Facebook dijital asistanlığınızı yapmak için kolları sıvamış durumda.

Facebook Messenger ile birlikte çalışacak uygulama yazılı olarak da komutlarınızı yerine getirebilecek.Şimdilik yalnızca duyurusu yapılan uygulamanın ne zaman ve hangi platformlar için yayınlanacağı henüz belli değil.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10156070655185195&set=pcb.10156070660595195&type=1&theater

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Facebook "M" adıyla duyurulan asistan diğer tüm asistanlar gibi sorularınızı cevaplayabiliyor. Hatta restoranlarda rezervasyon yapmak, uçak bileti ayırtma ve takvimdeki etkinlikleri hatırlatma gibi diğer özellikler de benzer uygulamalar tarafından yapılabiliyor. Ancak Facebook M'i farklı kılan ise dijital asistana eğitmenlik yapan gerçek insanların olması. M Trainers adındaki bu eğitmenler dijital asistanı sürekli eğiterek geliştiriyor ve güncelliyor.